CANLI | Mutlak butlan sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı: Özgür Özel'den "acil" kodu | Kılıçdaroğlu'ndan "döndüm" mesajı
CHP’de eski defterler yeniden açıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, olaylı 38. Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi için "mutlak butlan" dedi, Özgür Özel ve ekibini görevden uzaklaştırdı. Koltuğa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu dönerken Özgür Özel, programlarını iptal ederek "acil" koduyla CHP MYK'ı olağan üstü topladı. Resmen göreve hazır olduğunu belli eden Kemal Kılıçdaroğlu ise mesajında "Süreci iş birliği içinde yürüteceğiz." dedi.
CHP siyaset kazanı hiç olmadığı kadar sıcak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan şok "mutlak butlan" kararı, parti genel merkezini karıştırdı. Özgür Özel yarınki İstanbul programını iptal ederek apar topar Ankara'da "acil" koduyla MYK'yı olağanüstü topladı.
KILIÇDAROĞLU RESMEN "HAZIRIM" DEDİ
Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamada "Bu süreci "keşkelerle" değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız." dedi.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN PARTİLİLERE MÜCADELE MESAJI
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından partililere seslenen Özgür Özel, mücadele vurgusu yaptı.
Özel, açıklamasında, “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum.” ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: SÜRECİ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTECEĞİZ
Koltuğa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.
38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.
Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir.
Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.
Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.
Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz.
Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.
Biz bir aradayız!
İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
CHP’ye ‘mutlak butlan’ kararı sonrası İYİ Parti’den de olağanüstü toplanma kararı geldi. İYİ Parti Başkanlık Divanı yarın saat 10.00’da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.
CHP’DE RESET: YARKADAŞ, TEKİN VE ŞİMŞEK GERİ DÖNDÜ
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’ye ilişkin aldığı “mutlak butlan” kararı UYAP sistemine yüklendi. Kararla birlikte CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Genel Kurultayı ve sonrasında yapılan tüm kurultaylar iptal edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.
Mahkeme kararının ardından Özgür Özel döneminde görev yapan parti organlarının aldığı kararlar da “yok hükmünde” sayıldı.
Bu kapsamda, 26 Eylül 2025 tarihinde aralarında eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in de bulunduğu çok sayıda isim hakkında verilen ihraç kararları da kaldırılmış oldu.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından partililer Genel Merkez binasında toplanmaya başladı.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA YENİ İSİM
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevi sona erdi. Kararda, il başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un atanmasına hükmedildi.
KOLTUĞA DÖNEN KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK MESAJ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıkmasıyla Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL APAR TOPAR MYK'I OLAĞANÜSTÜ TOPLADI
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.
Edinilen bilgiye göre, MYK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesi sebebiyle acil olarak toplandı.
CHP 38. KURULTAYI İPTAL EDİLDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında “mutlak butlan” kararı verdi. Daire, Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine hükmetti.
“Mutlak butlan ne demek?”
“Hukukta mutlak butlan, bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması, sonradan onanamayacak, süreye tabi olmayan ve herkes tarafından ileri sürülebilecek kesin hükümsüzlük halini ifade ediyor.”
“Dosyada kimler var?”
“Davacılar: Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal, Yılmaz Özkanat ve birleşen dosyalardaki diğer isimler.”
“Ceza dosyası sanıkları arasında Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları, il yöneticileri ve kurultay organizasyonunda görev alan isimler bulunuyor.”
"Süreç nasıl buraya geldi?”
8 Ekim 2023: İstanbul İl Kongresi.
4–5 Kasım 2023: 38. Olağan Kurultay.
10 Şubat 2025: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “para karşılığı oy” iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
24 Ekim 2025: Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, mutlak butlan davasını “konusuz kaldı / aktif husumet yok” gerekçesiyle reddetti.
2025 sonu–2026 başı: Dosya istinafa taşındı; Ankara BAM 4. Hukuk Dairesi, İstanbul’daki kurultay davasında usulden bozma kararı verdi.
21 Mayıs 2026: Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayı davasında mutlak butlan kararı verip Kılıçdaroğlu’nu göreve iade eden bugünkü kararı açıkladı.