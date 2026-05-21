Fenerbahçe’de 6 ayrılık birden! Listede 2 büyük sürpriz

Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla tepki çekti.

EDERSON AYRILMAK İSTİYOR Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. ESPN'de yer alan habere göre Brezilyalı kaleci, Türkiye'de geçirdiği ilk sezonun ardından kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli file bekçisinin yıllık 12 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle transfer sürecinin kolay olmayacağı ifade edildi. Ağustos ayında 33 yaşına girecek olan Ederson'un, Dünya Kupası sonrası geleceğiyle ilgili net kararını vereceği aktarıldı. Brezilyalı kaleci bu sezon 36 maçta görev yaptı, 35 gol yedi ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

Fred, Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldi.

FRED BREZİLYA YOLCUSU Fenerbahçe'de orta sahadaki önemli ayrılıklardan biri de Fred olabilir. Son haftalarda yükselen performansıyla yeniden ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in haberine göre taraflar arasındaki temaslar ciddi aşamaya geldi. Fred'in Belo Horizonte'de ev yaptırdığı ve kariyerinin devamında Brezilya'ya dönmeyi planladığı da belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinin ardından Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.

Edson Alvarez'in opsiyonu kullanılmayacak.

EDSON ALVAREZ İÇİN KARAR VERİLDİ West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya gelecek sezon takımda düşünülmediğini iletti. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı kampına katılan Alvarez'in turnuva sonrasında yeniden West Ham'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz kulübünün de oyuncuyu gelecek sezon planlamasında değerlendirmediği belirtildi.