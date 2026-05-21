Fenerbahçe’de 6 ayrılık birden! Listede 2 büyük sürpriz
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin yeni sezon yapılanmasında düşünmediği isimler için ayrılık süreci hız kazandı. Sarı-lacivertli ekipte Çağlar Söyüncü, Fred, Ederson, Edson Alvarez, Sofyan Amrabat ve Sidiki Cherif’in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle 10+4 yabancı kuralına uyan Cherif ve yerli statüsünde oynayan Çağlar'ın listede yer alması büyük sürpriz olarak yorumlandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda daha genç, dinamik ve rekabet seviyesi yüksek bir kadro oluşturmayı hedeflerken, mevcut kadrodaki bazı isimlerin ayrılığı artık güçlü ihtimal olarak görülüyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AYRILIĞA YAKIN
Fenerbahçe'de ayrılık listesinde ilk sırada Çağlar Söyüncü yer alıyor. Hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan teklifler alan milli stoperin gelen seçenekleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Yeni sezon yapılanmasında savunma hattında değişime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde Çağlar'ın ayrılığına sıcak bakıldığı belirtildi.
Deneyimli savunmacı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
SIDIKI CHERIF KİRALANACAK
Devre arasında takıma katılan Sidiki Cherif için kiralık formülü gündeme geldi. Başkan adaylarının yeni sezonda hücum hattına daha güçlü ve tecrübeli isimler transfer etmek istemesi nedeniyle genç oyuncunun düzenli süre alabileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maçta görev yaptı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
EDERSON AYRILMAK İSTİYOR
Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. ESPN'de yer alan habere göre Brezilyalı kaleci, Türkiye'de geçirdiği ilk sezonun ardından kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli file bekçisinin yıllık 12 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle transfer sürecinin kolay olmayacağı ifade edildi. Ağustos ayında 33 yaşına girecek olan Ederson'un, Dünya Kupası sonrası geleceğiyle ilgili net kararını vereceği aktarıldı.
Brezilyalı kaleci bu sezon 36 maçta görev yaptı, 35 gol yedi ve 13 maçta kalesini gole kapattı.
FRED BREZİLYA YOLCUSU
Fenerbahçe'de orta sahadaki önemli ayrılıklardan biri de Fred olabilir. Son haftalarda yükselen performansıyla yeniden ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in haberine göre taraflar arasındaki temaslar ciddi aşamaya geldi. Fred'in Belo Horizonte'de ev yaptırdığı ve kariyerinin devamında Brezilya'ya dönmeyi planladığı da belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinin ardından Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.
EDSON ALVAREZ İÇİN KARAR VERİLDİ
West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya gelecek sezon takımda düşünülmediğini iletti.
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı kampına katılan Alvarez'in turnuva sonrasında yeniden West Ham'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz kulübünün de oyuncuyu gelecek sezon planlamasında değerlendirmediği belirtildi.
AMRABAT BETIS'TE KALMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Faslı orta saha oyuncusu, gelecek sezon da Betis forması giymek istiyor.
Real Betis yönetiminin oyuncunun takımda kalması için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi. Ancak transferin ekonomik şartları ve sarı-lacivertli yönetimin vereceği karar nedeniyle sürecin kolay ilerlemeyeceği vurgulandı.
Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından ayrılık dosyalarının resmiyet kazanması ve kadro yapılanmasının hızlanması bekleniyor.