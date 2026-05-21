Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı fitili ateşledi! CHP'li vekilden "mutlak butlan" mesajı
CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma" çıkışıyla zirve yapan "mutlak butlan" geriliminde, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin mahkeme kararı beklenirken parti içi saflaşma netleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun Özel yönetimine yönelik salvolarına 22 milletvekili sosyal medyadan destek verirken, bu isimlerden CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, davanın olası sonuçlarına işaret ederek, "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden mutlak butlan gerilimi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı video ile zirve yaptı.
Partiye ikinci kez "arınma" çağrısı yaparak "Bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı bekleyenler var, tehditleriniz vız gelir. Kemal Kılıçdaroğlu milletinin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in grup toplantısında mutlak butlan beklentilerine yönelik "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol; bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara, saraydan medet umanlara söylüyorum" sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bin kere toprak olurum da bin kere çiçek açarım; namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmem" diyerek göndermede bulundu.
PARTİDE KIRILMA: VEKİLLER KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ
CHP'de aktif olarak görev yapan 22 vekil Kılıçdaroğlu'nun çıkışının destek vererek eski genel başkanın videosunu paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çıkışı sonrası destek veren aktif CHP milletvekilleri:
- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
- Ankara Milletvekili Deniz Demir
- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
- İzmir Milletvekili Mahir Polat
- İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
- Ankara Milletvekili Semra Dinçer
- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
- Konya Milletvekili Barış Bektaş
- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
- Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
- Uşak Milletvekili Ali Karaoba
- Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli
- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
MUTLAK BUTLAN MESAJI: SAYGI DUYULMALI
Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürkmen, CHP ile ilgili mutlak butlan tartışmaları hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞTIM DAHA FAZLA BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin de Öztürkmen, "Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok." dedi.
MUTLAK BUTLAN DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR
Şaibe iddialarının odağındaki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin istinaf aşamasındaki davadan mutlak butlak çıkması halinde Özel yönetiminin yok sayılarak Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve döneceği konuşuluyor.