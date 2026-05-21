Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı fitili ateşledi! CHP'li vekilden "mutlak butlan" mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çıkışı sonrası destek veren aktif CHP milletvekilleri:

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

Ankara Milletvekili Deniz Demir

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

İzmir Milletvekili Mahir Polat

İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu

Ankara Milletvekili Semra Dinçer

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

Konya Milletvekili Barış Bektaş

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

Uşak Milletvekili Ali Karaoba

Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

MUTLAK BUTLAN MESAJI: SAYGI DUYULMALI

Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürkmen, CHP ile ilgili mutlak butlan tartışmaları hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir." ifadelerini kullandı.