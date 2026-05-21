Başkan Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda dünyaya barış mesajı: "Tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok muhtelif silah ve sistemler ilk kez kullanıldığı EFES-2026 Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tatbikatın 2500 yıllık kurmay aklın bir yansıması olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan siyonist İsrail'e tepki göstererek, "Soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz." dedi.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar yaptı.
  • Erdoğan, Türk Ordusu'nun barışın, huzurun ve istikrarın ordusu olduğunu vurguladı.
  • Tatbikatın 2500 yıllık kurmay aklın bir yansıması olduğunu ifade etti.
  • Türk ordusunun kendi milletinin ve coğrafyanın hafızasını taşıdığını söyledi.
  • Yeni ittifakların kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulamadığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

Başkan Erdoğan EFES-2026'da konuştu

Başkan Erdoğan Birçok muhtelif silah ve sistemler ilk kez kullanıldığı EFES-2026 Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birliğimiz dirliğimi bayrağımız mefkuremiz için şehit olan gazi olan her bir vatan evladını kemal-i edeple anıyorum.


BURADA 2500 YILLIK BİR KURMAY AKLIN TECELLİSİ VAR

Planlamasıyla uygulamasıyla içeriği ve iletisiyle stratejik akılla Efes Tatbikatı bir tatbikat olmanın ötesinden anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.

Burada her bir neferine Mehmetçik adını veren bir kurumun şuuru var. Türk ordusu kendi milletinin hafızasını taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın hafızasını mefkuresini taşımaktadır.

Türk Ordusu barışın ordusudur, huzurun ordusudur, istikrarın ordusudur. Türk ordusu İstiklalin ordusudur. Türk ordusu tarihte hiç bir yeri tahrip etmemiş tahrip edilen yerleri tamir etmiştir.

Türk Ordusu bölgesel ve küresel barışın huzurun ve istikrarın da güvencesidir. Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun itibar kaybettiği hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler ittifaklar kuruluyor. Dünyamız çok kutuplu bir yapıya everiliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor.

Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Savunma sanayinde karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklarla, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.

GÜVEN CEPHESİNİN SARSILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Gazze'de, Lübnan'da çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Mehmetçik diğer tüm hasletlerinin yanı sıra dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz.

