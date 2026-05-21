Başkan Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda dünyaya barış mesajı: "Tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

Türk Ordusu bölgesel ve küresel barışın huzurun ve istikrarın da güvencesidir. Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun itibar kaybettiği hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler ittifaklar kuruluyor. Dünyamız çok kutuplu bir yapıya everiliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor.

Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Savunma sanayinde karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklarla, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.