Özkan Yalım’ın telefonundan CHP'deki delege ve üye pazarlığı çıktı: Bursa'dan sana tam 40 oy aldık
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kendi rızasıyla şifresini vererek teslim ettiği cep telefonu, CHP’nin 38. Olağan Kurultay sürecindeki gizli pazarlıkları gün yüzüne çıkardı. Dosyaya giren şok WhatsApp yazışmalarında, Özgür Özel lehine yönetim değişimini sağlamak amacıyla kurultay delegelerinin oylarını devşirmek için Bursa ve Uşak üçgeninde dönen kadro pazarlıkları satır satır deşifre oldu.
Hızlı Özet Göster
- Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında itirafçı oldu.
- Yalım'ın telefonunda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sürecinde delege pazarlıkları ve kadro vaatleri ortaya çıktı.
- Özkan Yalım'ın ifadeleri, CHP'de Özgür Özel lehine yönetim değişimi sağlamak için yapılan müdahaleleri gözler önüne serdi.
- Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini ve bazı illerde delegelerle temas kurduğunu iddia etti.
- Yalım'ın etkin pişmanlık ifadeleri, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf dosyasına eklendi.
Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olması, siyaset kulislerini sarsacak belgeleri gün yüzüne çıkardı.
ÖZKAN YALIM'IN TELEFONUNDA DELEGE PAZARLIĞI
Yalım'ın kendi rızasıyla şifresini vererek teslim ettiği cep telefonundan, CHP'nin şaibelerle anılan ve "mutlak butlan" davası süren 38. Olağan Kurultay sürecinde delegelerin oylarını devşirmek için dönen iş pazarlıkları, kadro vaatleri ve gizli telefon trafikleri saçıldı.
İtirafçı olan Özkan Yalım'ın mahkeme dosyasına giren ifadeleri ve WhatsApp yazışmaları, CHP'de Özgür Özel lehine yönetim değişimini sağlamak amacıyla kurultay delegelerinin iradelerine nasıl müdahale edildiğini gözler önüne serdi. Çeşitli CHP'li belediyeler üzerinden işe alımlar yapıldığı ve maddi destekler sağlandığı itiraf edilirken, telefon zincirindeki delege pazarlıkları satır satır kayıtlara geçti.
İşte o gizli trafik, pazarlıklar ve kurultay sonrasında yaşanan tasfiyenin arabaşlıklarla perde arkası:
40 DELEGEYE KARŞI PM ÜYELİĞİ YARIŞI
Kurultay öncesinde, 28 Ekim 2023 tarihinde Bursa CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Özlem Bodur ile Özkan Yalım arasında başlayan mesajlaşmada, Bursa delegasyonunun oylarını yönlendirme çabası dikkat çekiyor.
Özlem Bodur, Bursa'daki delegelere ilişkin Yalım'a şu bilgiyi aktarıyor:
"Özkan abicim merhaba, nasılsın? Sana Bursa dan haber vermek istedim. Bizde 40 delege var 22-25 kişi arasında Özgür Özel e verecekler oylarını. Fakat geriye kalan 15 kadar kişi Orhan abi var. Orhan Sarıbal. Onunla birlikte hareket edecek gibi duruyor. Orhan abiyle bayadır görüşmüyoruz düşüncesini bilemiyorum. Kendiside değişimden yana. Ama Özgür özeli desteklemeyebilir şeklinde bir kaç duyum aldım"
Bu delege bilgisi üzerine Özkan Yalım, "Orhan destek vermez abım" diyerek Bodur'a saha çalışmasını sürdürmesini söylüyor ve kendi ajandasını şu sözlerle itiraf ediyor: "Benimde pm ye aday olduğumu biliyorsun dimi" Bodur ise delege üzerindeki markajını, "Tabi ki biliyorurn senden bahsediyorum. O gün seninde gelmiş olman çok iyi oldu hem simaen biliyorlar hemde bahsediyorum senden" sözleriyle teyit ediyor.
BOZBEY'İN "ADAYLIK" ÇEKİNCESİ
Yazışmalarda, kurultay sürecinde adaylığı tartışılan ve sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey( Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.) ile ilgili delege ve adaylık endişeleri de yer alıyor.
Kurultaydan hemen önce, 3 Kasım 2023'te Özlem Bodur, Bozbey'in aday gösterilmeme korkusu yaşadığını şu mesajla Yalım'a iletiyor:
"Özkan abi merhaba, Mustafa Bobey var bizim belediye başkan adayımız. Aslında Özgür beyi destekleyecek ama onu başkan adayı Kılıçdaroğlu gösterdiği için Özgür özel gelirse beni başkan adayı göstermezler diye düşünüyor. Onlar öğlen yola çıkacaktı şu an onunla yüzyüze konuşabilmem zor. Sizler belki bir şey yapabilirsiniz. Bozbey bizim anahtar listemize katılmayabilir başkanlığını kaybedeceğini düşündüğü için"
İMAMOĞLU EKİBİNDEN DESTEK HATTI
Telefon trafiği sadece Bursa ile sınırlı kalmıyor; İstanbul kanadının da Özkan Yalım'ın Parti Meclisi (PM) üyeliği için devreye sokulduğu mesajlarda açıkça görülüyor. Kurultaya iki gün kala, 2 Kasım 2023 gecesi Özlem Bodur, Yalım'a kurduğu kulis ağını şu sözlerle müjdeliyor:
"Özkan abicim iyi geceler. İstanbuldan Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden bir kaç arkadaşa daha söyledim seni. Anlattım. Oradan da desteğin bol olacak"
KURULTAY SONRA SİTEM MESAJLARI: LAYIK GÖRDÜKLERİ GÖREV BU MU
Kurultay süreci tamamlanıp Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yaşaşan "görev" memnuniyetsizliği de Bodur ile Yalım arasındaki sitem dolu mesajlara yansıyor.
Kurultayda oyların toplandığını "Bursa'dan sana tamda tam 40 oy aldık" diyerek bildiren Özlem Bodur, 6 Haziran 2024'e gelindiğinde üniversite mezunu bir belediye meclis üyesi olarak iştirak şirketinde garson yapılmasına isyan ediyor.
Özlem Bodur: "Özkan abi iyi günler. Ben bugün üniversite mezunu biri olarak garsonluğa layık görüldüm. İlk okul mezunları genel müdür oldu, yardımcı oldu. Bir tane gencine sahip çıkamadı bu parti. Kazansınlar diye Canla başla çalıştığım kimse durmadı arkamda."
Özkan Yalım: "Abim boşluğu olmaya Bilir. Düğün yerdeyse başla abim"
Özlem Bodur: "Abi ben belediye meclis üyesiyim. Büyükşehrin iştiraki olan bir yer. Parti büyüklerimizin beni garsonluğa layık görmesi hoş mu? Ben limonda satarım bulaşıkta yıkarım. Gocunmam ama ilk okul mezunu insanları koydukları yere bak. Beni layık gördükleri yere bak"
Özkan Yalım: "Ne diyebilirim abım"
Özlem Bodur: "Abi Mustafa başkana sen iletişim kurup bana referans olabilirsin diye düşündüm"
"30 DELEGEYE KARŞI ENGELLİ KIZINA İŞ" PAZARLIĞI
Öte yandan soruşturma dosyasında Uşak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Çağlar Samancı ile Özkan Yalım arasındaki WhatsApp yazışmaları da yansıdı. Kurultay sürecinin ardından da benzer işe alımlar sürdüğü görüldü. 11 Ağustos 2025 tarihli konuşmada Çağlar Samancı, bir partilinin delege ve üye desteğine karşılık net bir istihdam talebinde bulunuyor.
"Başkanım merhaba , bur üyemiz hikmet Alkan toplantılara geliyor listemize destek veriyor kayıt şartı yok . 30 a yakın Cumhuriyet delegesi yazmış 60 a yakın blok kullandırabilir . Kızı var yüzde 40 engelli işe alınabilir mi"
Gelen bu açık pazarlık mesajına Özkan Yalım' "Yarın 11.30 da yanıma getiriyorsun bu kişiyi kızıyla birlikte" yanıtını veriyor.
YALIM'IN İFADELERİ BAM'DA
Öte yandan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği bir kısım ifadeler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf dosyasına eklendi.Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Yalım, kurultay sürecinde bazı illerde delegelerle görüşerek Özgür Özel lehine çalıştığını, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle temas kurduğunu, İzmir'de Özel'in bizzat devreye girdiğini öne sürdü.Yalım ayrıca Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini, bunun bir kısmını evinin yakınına poşet içinde bıraktığını, kalanını Denizli'de teslim ettiğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği üç ayrı ifade, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nde incelemeye alındı.