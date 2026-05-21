Özkan Yalım’ın telefonundan CHP'deki delege ve üye pazarlığı çıktı: Bursa'dan sana tam 40 oy aldık

Bu delege bilgisi üzerine Özkan Yalım, "Orhan destek vermez abım" diyerek Bodur'a saha çalışmasını sürdürmesini söylüyor ve kendi ajandasını şu sözlerle itiraf ediyor: "Benimde pm ye aday olduğumu biliyorsun dimi" Bodur ise delege üzerindeki markajını, "Tabi ki biliyorurn senden bahsediyorum. O gün seninde gelmiş olman çok iyi oldu hem simaen biliyorlar hemde bahsediyorum senden" sözleriyle teyit ediyor.

BOZBEY'İN "ADAYLIK" ÇEKİNCESİ

Yazışmalarda, kurultay sürecinde adaylığı tartışılan ve sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey( Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.) ile ilgili delege ve adaylık endişeleri de yer alıyor.

Kurultaydan hemen önce, 3 Kasım 2023'te Özlem Bodur, Bozbey'in aday gösterilmeme korkusu yaşadığını şu mesajla Yalım'a iletiyor:

"Özkan abi merhaba, Mustafa Bobey var bizim belediye başkan adayımız. Aslında Özgür beyi destekleyecek ama onu başkan adayı Kılıçdaroğlu gösterdiği için Özgür özel gelirse beni başkan adayı göstermezler diye düşünüyor. Onlar öğlen yola çıkacaktı şu an onunla yüzyüze konuşabilmem zor. Sizler belki bir şey yapabilirsiniz. Bozbey bizim anahtar listemize katılmayabilir başkanlığını kaybedeceğini düşündüğü için"

İMAMOĞLU EKİBİNDEN DESTEK HATTI

Telefon trafiği sadece Bursa ile sınırlı kalmıyor; İstanbul kanadının da Özkan Yalım'ın Parti Meclisi (PM) üyeliği için devreye sokulduğu mesajlarda açıkça görülüyor. Kurultaya iki gün kala, 2 Kasım 2023 gecesi Özlem Bodur, Yalım'a kurduğu kulis ağını şu sözlerle müjdeliyor:

"Özkan abicim iyi geceler. İstanbuldan Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden bir kaç arkadaşa daha söyledim seni. Anlattım. Oradan da desteğin bol olacak"