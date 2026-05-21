Adliye basan kadın hakimin saç testinde kokain bulgusu tespit edildi

F.K.T. savunmasında uyuşturucu kullanmadığını, Demirdelen'e gönderdiği 22 bin TL'nin ihtiyaç sahibi bir kadına yardım amaçlı olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında F.K.T.'nin lojmanı, makam odası ve aracında arama yapıldı, HSK tarafından açığa alındı.

Tekirdağ'da adliye basma olayıyla gündeme gelen kadın hakim F.K.T. bu kez uyuşturucu soruşturması dosyasındaki çarpıcı tespitlerle gündeme geldi.

SAÇ TESTİNDE KRİTİK SONUÇ: TAMAMINDA KOKAİN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında F.K.T.'den kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Örnekler Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nde detaylı toksikolojik incelemeye tabi tutuldu. Adli tıp raporuna göre F.K.T.'den alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Ancak raporun en dikkat çeken bölümü saç örneklerine ilişkin oldu. F.K.T.'den sağ, sol, ön ve arka bölgelerden alınan saç örneklerinin tamamında "cocaine" maddesine rastlandığı kaydedildi.

KAN VE İDRAR TEMİZ ÇIKTI, SAÇ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Dosyada, kan ve idrar testlerinde herhangi bir uyuşturucu bulgusuna rastlanmamasına rağmen saç örneklerinin tamamında kokain tespit edilmesi soruşturmanın en kritik ayrıntısı olarak yer aldı.

Adli tıp raporunda ayrıca saç örneklerinde Fluoxetine etken maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Fluoxetine'in bazı nörolojik ve psikiyatrik tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçların etken maddeleri arasında yer aldığı öğrenildi.

"TAKSİCİ KADİR"İN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen'in cep telefonunda inceleme yapıldı.

İncelemelerde F.K.T. ile Demirdelen arasında gerçekleştiği belirtilen WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

Dosyada, F.K.T.'nin Demirdelen'in telefonunda "Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı" olarak kayıtlı olduğu kaydedildi.