Adliye basan kadın hakimin saç testinde kokain bulgusu tespit edildi
Tekirdağ’da adliye basma olayıyla gündeme gelen kadın hakim F.K.T. hakkında yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu dosyasında “Taksici Kadir” olarak bilinen Kadir Demirdelen’in telefonundan çıkan WhatsApp yazışmaları sonrası F.K.T.’den kan, idrar ve saç örnekleri alındı.Kadın hakimin kan ve idrar testlerinde uyuşturucuya rastlanmazken, sağ, sol, ön ve arka bölgelerden alınan saç örneklerinin tamamında kokain bulgusu tespit edildi.
Hızlı Özet Göster
- Tekirdağ'da görevli hakim F.K.T.'nin saç örneklerinin tamamında kokain tespit edildi, kan ve idrar testlerinde uyuşturucu bulgusuna rastlanmadı.
- Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Kadir Demirdelen'in telefonunda F.K.T. ile para transferi ve uyuşturucu içerikli WhatsApp yazışmaları bulundu.
- Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, F.K.T. hakkında açılan kamu davasını 5 yıl süreyle erteledi ve 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.
- Soruşturma kapsamında F.K.T.'nin lojmanı, makam odası ve aracında arama yapıldı, HSK tarafından açığa alındı.
- F.K.T. savunmasında uyuşturucu kullanmadığını, Demirdelen'e gönderdiği 22 bin TL'nin ihtiyaç sahibi bir kadına yardım amaçlı olduğunu söyledi.
Tekirdağ'da adliye basma olayıyla gündeme gelen kadın hakim F.K.T. bu kez uyuşturucu soruşturması dosyasındaki çarpıcı tespitlerle gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Ancak Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan detaylı incelemede, F.K.T.'nin saç örneklerinin tamamında "cocaine" maddesi tespit edildi.
Dosyanın seyrini değiştiren bulgu, "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen'in cep telefonunda yapılan incelemelerle ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarının ardından geldi.
ADLİYE BASMA OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Kadın hakim F.K.T.'nin adı daha önce adliye basma olayıyla kamuoyuna yansımıştı.
Soruşturma dosyasında ise bu kez uyuşturucu dosyası, para transferi yazışmaları, adli tıp raporu ve HSK süreci bir arada yer aldı.
F.K.T. hakkında yürütülen süreçte dosyanın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildiği, ardından açığa alma kararı verildiği öğrenildi.
SAÇ TESTİNDE KRİTİK SONUÇ: TAMAMINDA KOKAİN ÇIKTI
Soruşturma kapsamında F.K.T.'den kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Örnekler Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nde detaylı toksikolojik incelemeye tabi tutuldu. Adli tıp raporuna göre F.K.T.'den alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı.
Ancak raporun en dikkat çeken bölümü saç örneklerine ilişkin oldu. F.K.T.'den sağ, sol, ön ve arka bölgelerden alınan saç örneklerinin tamamında "cocaine" maddesine rastlandığı kaydedildi.
KAN VE İDRAR TEMİZ ÇIKTI, SAÇ RAPORU DOSYAYA GİRDİ
Dosyada, kan ve idrar testlerinde herhangi bir uyuşturucu bulgusuna rastlanmamasına rağmen saç örneklerinin tamamında kokain tespit edilmesi soruşturmanın en kritik ayrıntısı olarak yer aldı.
Adli tıp raporunda ayrıca saç örneklerinde Fluoxetine etken maddesinin de bulunduğu belirtildi.
Fluoxetine'in bazı nörolojik ve psikiyatrik tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçların etken maddeleri arasında yer aldığı öğrenildi.
"TAKSİCİ KADİR"İN TELEFONUNDAN ÇIKTI
Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen'in cep telefonunda inceleme yapıldı.
İncelemelerde F.K.T. ile Demirdelen arasında gerçekleştiği belirtilen WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
Dosyada, F.K.T.'nin Demirdelen'in telefonunda "Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı" olarak kayıtlı olduğu kaydedildi.
PARA TRANSFERİ YAZIŞMALARI DOSYADA
Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında para transferi sırasında açıklama kısmına ne yazılacağına ilişkin konuşmaların bulunduğu aktarıldı.
- Mesajlarda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:
- "Açıklamaya boş mu bırakayım"
- "Elden alınan borcun iadesi mi"
- "Uyuşturucu parası yaz"
- "Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun"
- "Ya senin taksi cart curt var"
- "Ne bileyim"
- "Sorun olmasın diye dedim"
Söz konusu yazışmaların, para transferi içerikleri ve adli tıp raporuyla birlikte dosyada değerlendirildiği öğrenildi.
LOJMAN, MAKAM ODASI VE ARACINDA ARAMA YAPILDI
Soruşturma sürecinde dosyanın HSK'ya bildirilmesinin ardından F.K.T. hakkında açığa alma kararı verildiği belirtildi. Süreç kapsamında kadın hakimin lojmanı, makam odası ve aracında arama kararlarının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca F.K.T.'den kan, idrar ve saç örnekleri alındığı aktarıldı.
"TAKSİCİ KADİR"İN İDRARI DA POZİTİF ÇIKTI
Dosyada Kadir Demirdelen'e ilişkin test sonuçları da yer aldı. "Taksici Kadir" olarak bilinen Demirdelen'den alınan idrar örneklerinde amfetamin ve kokain değerlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Bu tespitin, Demirdelen'in telefonundan çıkan yazışmalar ve para transferi içerikleriyle birlikte soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.
F.K.T. SUÇLAMALARI REDDETTİ
Soruşturma dosyasında F.K.T.'nin ifadesine de yer verildi. F.K.T.'nin uyuşturucu madde kullanmadığını ve isnat edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini söylediği belirtildi. Kadın hakimin savunmasında, Kadir Demirdelen'e gönderdiği 22 bin TL'yi ihtiyaç sahibi bir kadına yardım amacıyla yolladığını söylediği öğrenildi.
"YARDIM PARASIYDI" DEDİ
F.K.T.'nin ifadesinde, para transferi sırasında açıklama kısmına ne yazacağını sorduğunu anlattığı kaydedildi. Demirdelen'in ise bu soruya "uyuşturucu parası yaz, 6 bin dolar mı atıyorsun" şeklinde cevap verdiğini söylediği belirtildi. F.K.T.'nin ayrıca uyuşturucu madde görmediğini, kullanmadığını ve nörolojik ilaçlar kullandığını beyan ettiği kaydedildi.
SORUŞTURMAYI MURAT YİĞİTER YÜRÜTTÜ
Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise süreci Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter'in yürütmesi oldu. Dosyada yer alan değerlendirmede, WhatsApp yazışmaları, para transferi içerikleri, adli tıp raporları ve diğer delillerin birlikte ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda F.K.T. hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıldığı kaydedildi.
KAMU DAVASI 5 YIL ERTELENDİ
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 191/2 maddesi kapsamında F.K.T. hakkında "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" kararı verdi. Karara göre F.K.T. hakkında kamu davasının açılması 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak bu süreç boyunca F.K.T.'nin denetim altında tutulacağı belirtildi.
1 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK VE TEDAVİ KARARI
Dosyada ayrıca F.K.T. hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi. Karar kapsamında F.K.T.'nin tedaviye tabi tutulmasına hükmedildi. Ayrıca erteleme süresi boyunca uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla yılda en az iki kez ilgili kuruma sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN SERT UYARI
Kararda, denetimli serbestlik veya tedavi yükümlülüklerine aykırı davranılması halinde kamu davasının yeniden açılacağı ifade edildi. Ayrıca yeniden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması durumunda dosyanın doğrudan mahkemeye taşınacağı belirtildi. Soruşturma dosyasında adli emanette bulunan 6 adet CD'nin de delil olarak muhafaza altına alındığı öğrenildi.