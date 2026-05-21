Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır entübe edildi! Jülide Kural’dan yürek yakan açıklama
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören 77 yaşındaki sanatçının entübe edildiği açıklandı. Hayat arkadaşı Jülide Kural, akciğerde tümör tespit edildiğini belirterek durumun kritik olduğunu söyledi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi.
GEÇEN HAFTA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 77 yaşındaki usta sanatçı, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından İnanır'a zatürre teşhisi konulmuş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
ENTÜBE EDİLDİ
Tedavisi hastanede devam eden usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Kadir İnanır bugün entübe edildi.
"ZATÜRRENİN ALTINDA BİR TÜMÖR GÖRÜLDÜ"
Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Kural açıklamasında, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerini kullandı.
"DÜNDEN BU YANA KISMİ İYİLEŞME GÖZLENMİŞTİR"
Dün rahatsızlanması sebebiyle hastaneye kaldırılan İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen dün açıklamada bulundu. Görgen, şunları kaydetti:
Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır, yapılan tıbbi değerlendirme sonrası pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.
NE OLMUŞTU?
Yeşilçam'ın önemli aktörleri arasında yer alan İnanır, daha önce Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 4 Nisan 2024'te taburcu olmuştu.