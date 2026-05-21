Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır entübe edildi! Jülide Kural’dan yürek yakan açıklama

Kadir İnanır ve Jülide Kural

"ZATÜRRENİN ALTINDA BİR TÜMÖR GÖRÜLDÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Kural açıklamasında, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerini kullandı.