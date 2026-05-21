Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Mabel Matiz gözaltında Serenay Sarıkaya yurt dışında! Listede 25 kişi var

Ünlülere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon başladı. Bu kapsamda aralarında şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Hakan Aydın (Blok3), Niran Ünsal, oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve gazeteci Mirgün Sırrı Cabas'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu ve 10 kişinin ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

SERENAY SARIKAYA YURT DIŞINDA

Uyuşturucu operasyonu kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu belirlendi. 

25 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

 

 

 

MABEL MATİZ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

Gözaltı kararı verilen ünlü isimlerin listesi şu şekilde:

Sıraİsim Soyisim
1Serenay Sarıkaya
2Berkay Şahin
3Tan Taşcı
4Yağmur Ünal
5Mirgün Sırrı Cabas
6Hakan Aydın (Blok 3)
7Mabel Matiz (Fatih Karaca)
8Feyza Civelek
9Niran Ünsal
10Volkan Bahçekapalı
11Onur Tuna
12Osman Haktan Canevi
13Aslıhan Turanlı
14Eren Kesimer
15Kübra İmren Siyahdemir
16Mehmet Rahşan
17Cansu Tekin
18Özgür Deniz Cellat
19Yasemin İkbal
20Tarık Tunca Bakır
21Hanzede Gürkanlar
22Aycan Yağcı
23Tuğçe Postoğlu
24Eda Dora
25Semiha Bezek

 

 

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.

 

 

 

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla'da 25 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şarkıcı Mabel Matiz gözaltına alındı. 

 

SAVCILIK AÇIKLAMASI: "SUÇ TEŞKİL EDEN DİĞER EŞYAYA EL KONULDU"

Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."