Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Mabel Matiz gözaltında Serenay Sarıkaya yurt dışında! Listede 25 kişi var

ÜNLÜLERE YENİ DALGA OPERASYON: MABEL MATİZ GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla'da 25 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şarkıcı Mabel Matiz gözaltına alındı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI: "SUÇ TEŞKİL EDEN DİĞER EŞYAYA EL KONULDU"



Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."