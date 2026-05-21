Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Mabel Matiz gözaltında Serenay Sarıkaya yurt dışında! Listede 25 kişi var
Ünlülere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon başladı. Bu kapsamda aralarında şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Hakan Aydın (Blok3), Niran Ünsal, oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve gazeteci Mirgün Sırrı Cabas'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu ve 10 kişinin ise henüz yakalanmadığı bildirildi.
CANLI ANLATIM
SERENAY SARIKAYA YURT DIŞINDA
Uyuşturucu operasyonu kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu belirlendi.
25 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.
MABEL MATİZ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.
Gözaltı kararı verilen ünlü isimlerin listesi şu şekilde:
|Sıra
|İsim Soyisim
|1
|Serenay Sarıkaya
|2
|Berkay Şahin
|3
|Tan Taşcı
|4
|Yağmur Ünal
|5
|Mirgün Sırrı Cabas
|6
|Hakan Aydın (Blok 3)
|7
|Mabel Matiz (Fatih Karaca)
|8
|Feyza Civelek
|9
|Niran Ünsal
|10
|Volkan Bahçekapalı
|11
|Onur Tuna
|12
|Osman Haktan Canevi
|13
|Aslıhan Turanlı
|14
|Eren Kesimer
|15
|Kübra İmren Siyahdemir
|16
|Mehmet Rahşan
|17
|Cansu Tekin
|18
|Özgür Deniz Cellat
|19
|Yasemin İkbal
|20
|Tarık Tunca Bakır
|21
|Hanzede Gürkanlar
|22
|Aycan Yağcı
|23
|Tuğçe Postoğlu
|24
|Eda Dora
|25
|Semiha Bezek
"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.
ÜNLÜLERE YENİ DALGA OPERASYON: MABEL MATİZ GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla'da 25 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şarkıcı Mabel Matiz gözaltına alındı.
SAVCILIK AÇIKLAMASI: "SUÇ TEŞKİL EDEN DİĞER EŞYAYA EL KONULDU"
Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."