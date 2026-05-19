Galatasaray'da deprem! 10+4 kuralı 3 yıldıza kapıyı kapattı, 3 isim de yolcu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı sarı-kırmızılı kulüpte dengeleri değiştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada 10+4 sisteminin hem transfer sürecini zorlaştıracağını hem de Avrupa hedeflerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Buruk, "10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor." sözleriyle yetkililere sitem etti.

TFF'nin açıkladığı kurala göre +4 olan yabancı futbolcular, 23 yaş altı olmalıdır. (01.01.2004 veya sonrasında doğmuş olması gerekmektedir.) Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Nhaga, +4 kuralına uyuyor.