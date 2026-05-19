Galatasaray'da deprem! 10+4 kuralı 3 yıldıza kapıyı kapattı, 3 isim de yolcu
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni 10+4 yabancı kuralı, Galatasaray’ın transfer planlamasını doğrudan etkiledi. Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedeflerinin riske girdiğini belirtirken, kadrodaki bazı yıldız isimlerle yolların ayrılabileceği ihtimali güç kazandı. Sarı kırmızılılarda kiralık isimler Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'a da yol göründü...
- TFF'nin açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı gereği +4 kontenjanındaki futbolcuların 23 yaş altı olması zorunluluğu Galatasaray'ın transfer planlarını değiştirdi.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sürekli değişen kuralların transfer sürecini zorlaştırdığını ve Avrupa hedeflerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
- Galatasaray yönetimi Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Roland Sallai için gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı ve Sara için 35 milyon euro bonservis beklentisi oluşturdu.
- Kiralık futbolculardan Noa Lang Galatasaray'a veda ederken, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'nın transferleri yeni kural nedeniyle belirsizleşti.
- Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği Başkan Dursun Özbek'in temsilcisiyle yapacağı görüşme sonrası netleşecek, Mario Lemina ise yüzde 99 takımda kalacağını açıkladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı sarı-kırmızılı kulüpte dengeleri değiştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada 10+4 sisteminin hem transfer sürecini zorlaştıracağını hem de Avrupa hedeflerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Buruk, "10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor." sözleriyle yetkililere sitem etti.
TFF'nin açıkladığı kurala göre +4 olan yabancı futbolcular, 23 yaş altı olmalıdır. (01.01.2004 veya sonrasında doğmuş olması gerekmektedir.) Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Nhaga, +4 kuralına uyuyor.
Deneyimli teknik adam, mevcut kadro yapısının yeni kuralla birlikte büyük sıkıntı oluşturduğunu belirterek özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabet eden takımların ciddi sorun yaşayacağını ifade etti.
Buruk, Avrupa'da oyuncu maliyetlerinin büyük ölçüde arttığını ve genç yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmek istemediğini dile getirirken, transferde hareket alanlarının daraldığını vurguladı.
YABANCI SAYISI SINIRA DAYANDI
Galatasaray'ın kiralık futbolcular hariç kadrosunda halihazırda 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın durumlarının netleşmesi halinde bu sayı korunacak ve sarı-kırmızılı ekip yalnızca 23 yaş altı yabancı transferlerine yönelebilecek.
Galatasaray, 23 yaş üstü yeni yabancı transferi için mutlaka satış yapmak zorunda.
Kadroda Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi önemli isimler yer alıyor.
GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Bu gelişmeler sonrası Galatasaray yönetimi, yeni transferler için mevcut kadrodan bazı yabancı oyuncularla yolları ayırma ihtimalini değerlendirmeye başladı.
Özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Roland Sallai'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservisle transfer edilen Wilfried Singo için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor.
Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara'ya ise Aston Villa ve Everton'ın ilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı orta saha için 35 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi oluşturdu.
Bu sezon Galatasaray'da 42 maça çıkan Sara, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Roland Sallai için de İngiliz kulüplerinin devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın yalnızca yüksek teklifler karşılığında ayrılığa onay vereceği ifade edildi.
KİRALIKLAR YOLCU
Galatasaray'da yeni yabancı oyuncu kuralı, sadece mevcut kadro planlamasını değil kiralık futbolcuların geleceğini de doğrudan etkiledi.
Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda değerlendirilmesi planlanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerinin yeni sistem nedeniyle çıkmaza girebileceğini açıkladı.
Noa Lang, sosyal medya hesabından yaptığı 'Her şey için teşekkürler, seni seviyorum Gala' paylaşımıyla Galatasaray'a veda etti.
Sacha Boey'un 15, Noa Lang'ın 30 ve Asprilla'nın 23 milyon euroluk satın alma opsiyonları bulunuyor.
ICARDI VE LEMINA BEKLEMEDE
Sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği de henüz netlik kazanmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu hafta Arjantinli yıldızın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Okan Buruk, Icardi'nin kulüp için çok özel bir isim olduğunu vurgulayarak kararın yapılacak görüşmenin ardından şekilleneceğini söyledi.
Sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu Mario Lemina için ise tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Gabonlu futbolcu sezonun ardından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararın başkanla yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini ancak yüzde 99 takımda kalacağını ifade etti.
Galatasaray yönetimi, yeni yabancı kuralı doğrultusunda hem mevcut kadroyu koruyup hem de Avrupa hedeflerine uygun bir takım oluşturabilmek için yoğun bir planlama sürecine girdi.