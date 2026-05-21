Fenerbahçe’den Nuno Tavares hamlesi! Sol beke uçak
Haziran ayında seçim sürecine hazırlanan Fenerbahçe’de mevcut yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin daha önce gündemine aldığı Nuno Tavares için yeniden devreye girdiği belirtilirken, Portekizli oyuncuya Avrupa ve Suudi Arabistan’dan da yoğun ilgi olduğu aktarıldı.
Haziran ayında yapılması planlanan seçim öncesinde Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon planlaması kapsamında yürüttüğü görüşmeleri tamamlayarak göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kuruluna hazır bir dosya sunmayı hedeflediği belirtildi.
İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Nuno Tavares için yeniden harekete geçti. Lazionews'te Claudio Toilo imzasıyla yayımlanan haberde, sarı-lacivertli kulübün Portekizli sol beki yeniden transfer listesine aldığı ifade edildi.
AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ
Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Marsilya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen Tavares için rekabetin artabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin ocak ayında da oyuncunun transferine oldukça yaklaştığı ifade edilirken, özellikle Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal'in ciddi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan temsilcisinin yüksek bonservis bedeliyle devreye girebileceği belirtilirken, Tavares'in atletik yapısı ve hücum katkısıyla birçok kulübün radarında olduğu aktarıldı.
KARİYERİNDE DÖRT FARKLI LİGDE FORMA GİYDİ
2025 yılında Arsenal'den 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Nuno Tavares, kariyerinde Benfica, Nottingham Forest, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kez görev alan deneyimli sol bekin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetiminin ise seçim süreci öncesinde transfer dosyasını şekillendirerek yeni yönetime detaylı bir rapor sunması bekleniyor.