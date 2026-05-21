Fenerbahçe’den Nuno Tavares hamlesi! Sol beke uçak

Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Atletico Madrid, Marsilya ve Suudi Arabistan'dan kulüpler de Tavares'i yakından takip ediyor.

Haziran ayında yapılması planlanan seçim öncesinde Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon planlaması kapsamında yürüttüğü görüşmeleri tamamlayarak göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kuruluna hazır bir dosya sunmayı hedeflediği belirtildi.

Nuno Tavares Lazio'da forma giyiyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Nuno Tavares için yeniden harekete geçti. Lazionews'te Claudio Toilo imzasıyla yayımlanan haberde, sarı-lacivertli kulübün Portekizli sol beki yeniden transfer listesine aldığı ifade edildi.

Tavares'in sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Marsilya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen Tavares için rekabetin artabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayında da oyuncunun transferine oldukça yaklaştığı ifade edilirken, özellikle Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal'in ciddi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan temsilcisinin yüksek bonservis bedeliyle devreye girebileceği belirtilirken, Tavares'in atletik yapısı ve hücum katkısıyla birçok kulübün radarında olduğu aktarıldı.