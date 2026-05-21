CANLI YAYIN
Geri

7 aydır aranan 2 kız kardeş Müge Anlı'da bulundu! Canlı yayındaki şok savunma aileyi bir kez daha yıktı!

Bolu'da yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, 25 yaşındaki kızları Derya ile 23 yaşındaki Büşra'nın, kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan evli ve iki çocuk babası Mustafa Akyol tarafından kandırıldığını iddia ederek ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert başvurdu. Akyol'un kendilerini yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi kayba uğrattığını öne süren aile, 7 aydır kayıp olan kızları Derya'nın canlı yayındaki savunmasıyla ikinci bir şok yaşadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2 kardeş 7 ay sonra Müge Anlı’da bulundu

ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yine akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ve kayıp vakasıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan Mustafa isimli bir şahıs tarafından ailecek nasıl kandırıldıklarını anlattı.

Aile nasıl kandırıldı?

Şahsın kendilerine, "Beni nereden araştırırsanız araştırın gerçek kimliğimi bulamazsınız. Ben Amerika'da kırmızı bültenle aranan kişiyim" dediğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması olduğunu söyleyerek aileyi kandırdığını belirten acılı anne, sahte hastane raporları ve kırık kemik hikayeleriyle gözlerinin boyandığını itiraf etti.

Suçun yoksa seni ben kurtarırım vaadiyle kandırdı

Dolandırıcılık şebekesinin, ailenin kızları Derya'nın Kaymakamlık bünyesinde çalıştığı dönemi hedef aldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin Derya'ya "Arsa satışlarından senin üzerine suç yıkacaklar" diyerek korkuttuğu, Mustafa'nın ise "Suçun yoksa seni ben kurtarırım" vaadiyle aileye sızdığı öğrenildi.

Müge Anlı’dan sert çıkış

"EVİNİZİ DEVLET NİYE DİNLESİN?"

Evde konuşulan her şeyin sahte ajan tarafından bilinmesi üzerine "Telefonlarımız dinleniyor" korkusu yaşayan aileye Müge Anlı sert çıktı: "Tavuk firmasında çalışan adamın evini devlet niye dinlesin? Terörist misiniz, yasaklı madde mi karıştırıyorsunuz?" dedi. Aile ise evdeki tüm gizli bilgileri kızları Derya'nın Mustafa'ya taşıdığını sonradan anladıklarını söyledi.

Canlı yayında şok savunma

CANLI YAYINDA ŞOK SAVUNMA

Programın ilerleyen dakikalarında, ailesinin 7 aydır can sağlığından endişe ettiği Derya canlı yayına bağlandı. Küçük bir yerde çalıştığını ve ailesinin kendisini tüm dünyaya rezil ettiğini savunarak suçlamaları reddeden 25 yaşındaki Derya, kardeşi Büşra'nın da yanında olduğunu belirterek Mustafa'yı savunmaya devam etti.

İstihbarat infaz görevlisiyim" Deyip iki kız kardeşi kaçırdı!
Derya: Mustafa ile evleneceğim

"EVLENECEĞİM DE BİR GÜN"

Ailesinin, "O adam evli ve iki çocuklu, karakol kayıtlarında Almina ve Belinay isimli kızları var" uyarısına sert çıkan genç kız, "Mustafa'nın çocukları değil, kadının eski eşinden. Evet bekliyorum, onunla bir gün evleneceğim de" diyerek herkesi hayretler içinde bıraktı.

200 bin lira nerede?

Babanın, "Ortak kargo arabası alacağız diye verdiğimiz 200 bin lira nerede?" sorusuna ise Derya, "Özel şahsi sebeplerimiz var, gösteremem" yanıtını verdi.

Mustafa Akyol Derya ile evleneceğini söyledi

Mustafa Akyol da yayına katılarak evli ve çocuk sahibi olduğunu kabul etti, ancak boşanıp Derya ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

Müge Anlı Mustafa Akyol olayında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Mustafa isimli şahıs aileyi kandırmak için hangi unvanları kullandı?

Şahıs, kendisinin "istihbarat infaz görevlisi" olduğunu, Amerika'da kırmızı bültenle arandığını iddia etmiştir.

Derya ve Büşra Yarar kardeşler bulundu mu?

Evet, 7 aydır kayıp olarak aranan Derya ve Büşra Yarar kardeşler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında bulunmuştur. Kızlardan Derya, kardeşinin de yanında olduğunu ve kendi istekleriyle ayrı bir evde yaşadıklarını belirtmiştir.

Mustafa Akyol evli mi, çocukları var mı?

Evet, Mustafa Akyol canlı yayına katılarak evli ve iki çocuk babası (Almina ve Belinay'ın babası) olduğunu resmi olarak kabul etmiştir. Ancak mevcut eşinden boşanıp Derya Yarar ile evlenmeyi düşündüğünü iddia etmiştir.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Yaşam