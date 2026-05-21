Bakan Bayraktar'dan İNRES 2026 öncesi önemli mesajlar: Türkiye küresel krizleri fırsata çevirerek yeni enerji mimarisini inşa ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın İstanbul 'da gerçekleşecek, Turkuvaz Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) öncesinde bir yazı kaleme aldı. Bakan Bayraktar'ın kaleme aldığı yazı: "Son altı yıl, birbirini izleyen krizlerin küresel ölçekte enerji sektöründe derin izler bıraktığı bir dönem olarak tarihte yerini alacak. Kuzeyimizde, enerji piyasaları üzerindeki ağır yükü daha ilk gününden hissedilen savaş dördüncü yılını doldururken, güneyimizde enerji piyasalarında dünya tarihinde en sarsıcı etkilere yol açtığı belirtilen yeni bir kriz üçüncü ayına girdi.

Türkiye, milli enerji ve maden politikaları sayesinde krizlerden başarıyla çıkıp doğal gaz ve petrol keşiflerinde önemli adımlar attı. Başkan Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, inşa ettiğimiz güçlü altyapı ve donanımlı, birikimli yönetim kadrosuyla bu birbiriyle bağlantı, art arda gelen krizlerle baş etmeyi bildik. Türkiye olarak son 6 yılda riskleri doğru okuyarak çok katmanlı politika setleriyle yaşanan tüm bu krizlerden başarıyla çıkan hatta bunları fırsata çevirebilen bir ülke olduk. 2016'da ilan ettiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası, ilk meyvelerini pandeminin ortasında verdi. Ağustos 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfine imza attık. Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi ekipmanlarımızla keşfettiğimiz doğal gazı 3 yıldan kısa bir sürede karaya taşıdık. Bugün, 4 milyon hanemiz yerli doğal gazımızı kullanıyor. Bu tarihi atılımı, petrol keşiflerimiz izledi. Şırnak Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulduk. Farklı sahalarda halihazırda günlük 81 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriyoruz.





BORDA NET İHRACATÇI ÜLKE HEDEFİ



Kalkınmanın, sanayileşmenin ve teknolojik ilerlemenin temelini oluşturan madencilikte, "Önce insan sonra çevre sonra katma değerli madencilik" anlayışıyla hareket ediyoruz. Burada yer altı zenginliklerimizin kullanımını, bir tercih değil zorunluluk olarak görüyoruz. Bu bakış açımız, küresel ve bölgesel krizlerden de asgari düzeyde etkilenmemizi sağlıyor. Bor, nadir toprak elementleri ile stratejik madenlerimizi ham madde olarak değil ara ve uç ürünlere dönüştürerek bu alanda net ihracatçı bir ülke olmayı hedefliyoruz.

YENİ ENERJİ MİMARİSİ



Bu kriz-fırsat denkleminde doğal kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırken savaşlar, jeopolitik krizler, ekonomik gelişmeler ve teknolojideki ilerlemeler bizi yeni bir enerji mimarisine doğru zorluyor. Merkezinde elektrikleşmenin olduğu bu yeni mimaride daha dirençli ve esnek bir enerji piyasası inşa edeceğiz. Altyapımızı daha güçlü hale getirecek projeleri hayata geçireceğiz. Güzergâh ve rota çeşitlendirmesine devam ederek dayanıklılığımızı daha da arttıracağız.



Enerji ekosistemimizde yer alan her bir unsuru, birbirini tamamlayan ve daha uyumlu hareket edebilen bir yapıya kavuşturacağız. Tüm bunları yaparken çevre ülkelerle ve bölgelerle bağlantılarımızı da güçlendireceğiz. Elektriğin merkezde olduğu yeni perspektifte; doğalgaz, petrol ve madenler yani doğal kaynaklarımız taşıyıcı kolonlar olacak. Doğalgazda; arama ve üretimde yeni yatırımlarla, kapasite artışlarıyla, altyapı güçlendirme çalışmalarıyla, yurtdışı faaliyetlerle, kaynak ülke-güzergâh-form çeşitlendirme stratejisiyle, uzun dönemli anlaşmalarla, ortaklık, devir, birleşme ve hisse alımlarıyla çok boyutlu bir büyüme hamlesi başlatacağız.