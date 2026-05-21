Ankara'dan tarihi karar! CHP 38. Kurultayı mutlak butlanla iptal: Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kılıçdaroğlu göreve iade edildi

Ankara'dan CHP'yi sarsan tarihi bir karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'de aylardır süren "mutlak butlan" kavgasında dengeleri altüst eden kararını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, ihtiyati tedbir kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Daire, aynı tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önce görevde bulunan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, karar kesinleşinceye kadar CHP yönetimini tedbiren üstlenmesine hükmetti.

Kararın gereği için Yüksek Seçim Kurulu, ilgili seçim kurulları ve Ankara Valiliğine yazı yazılması istendi.

MAHKEME NEYE DAYANARAK "BUTLAN" DEDİ?

Kararın gerekçesinde, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "oylamaya hile karıştırma" davalarındaki iddianameler, MASAK raporları, HTS kayıtları, ses kayıtları, tanık anlatımları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Daire, bu deliller ışığında hem CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda hem de İstanbul İl Kongresi'nde bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği kanaatine vardı.

Kararda, delege iradesinin fesada uğratıldığı, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı ve kurultay sürecinin parti içi demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

PARA, İŞ, ADAYLIK VE MARKET KARTI DETAYI

Mahkeme kararının gerekçesinde, kurultay ve İstanbul İl Kongresi sürecinde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde ve belediye şirketlerinde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı gibi siyasi görev taahhüt edildiği, ayrıca alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı yönündeki tespitlere yer verildi.

Daire, bu iddiaların yalnızca parti içi tartışma kapsamında görülemeyeceğini, seçim sürecinde delegelerin serbest iradesini etkileyen ve kurultayın hukuki geçerliliğini sakatlayan unsurlar arasında olduğunu değerlendirdi.