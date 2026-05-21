Ankara'dan tarihi karar! CHP 38. Kurultayı mutlak butlanla iptal: Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kılıçdaroğlu göreve iade edildi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında “mutlak butlan” kararı verdi. Daire, Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine hükmetti. Kararın detayları takvim.com.tr'de...
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni mutlak butlanla hükümsüz saydı.
- Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
- Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önce görevde bulunan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar CHP yönetimini tedbiren üstlenmesine hükmetti.
- Mahkeme, kurultay sürecinde delegelere para verildiği, işe yerleştirme vaadi, siyasi görev taahhüdü ve alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı yönündeki iddiaları delege iradesini etkileyen unsurlar olarak değerlendirdi.
- Kararda, 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihli olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının ortadan kalktığı belirtildi.
Ankara'dan CHP'yi sarsan tarihi bir karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'de aylardır süren "mutlak butlan" kavgasında dengeleri altüst eden kararını verdi.
Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin kanunun emredici hükümlerine, parti içi demokrasiye, üyeler arasındaki eşitlik ilkesine ve serbest iradeye aykırı şekilde gerçekleştiği kanaatine vardı.
Kararda, 38. Olağan Kurultay'ın yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedilirken, bu kurultaydan sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının ortadan kalktığı değerlendirildi.
ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, ihtiyati tedbir kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Daire, aynı tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önce görevde bulunan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, karar kesinleşinceye kadar CHP yönetimini tedbiren üstlenmesine hükmetti.
Kararın gereği için Yüksek Seçim Kurulu, ilgili seçim kurulları ve Ankara Valiliğine yazı yazılması istendi.
MAHKEME NEYE DAYANARAK "BUTLAN" DEDİ?
Kararın gerekçesinde, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "oylamaya hile karıştırma" davalarındaki iddianameler, MASAK raporları, HTS kayıtları, ses kayıtları, tanık anlatımları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği aktarıldı.
Daire, bu deliller ışığında hem CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda hem de İstanbul İl Kongresi'nde bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği kanaatine vardı.
Kararda, delege iradesinin fesada uğratıldığı, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı ve kurultay sürecinin parti içi demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
PARA, İŞ, ADAYLIK VE MARKET KARTI DETAYI
Mahkeme kararının gerekçesinde, kurultay ve İstanbul İl Kongresi sürecinde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde ve belediye şirketlerinde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı gibi siyasi görev taahhüt edildiği, ayrıca alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı yönündeki tespitlere yer verildi.
Daire, bu iddiaların yalnızca parti içi tartışma kapsamında görülemeyeceğini, seçim sürecinde delegelerin serbest iradesini etkileyen ve kurultayın hukuki geçerliliğini sakatlayan unsurlar arasında olduğunu değerlendirdi.
OY PUSULASI FOTOĞRAFI VE GİZLİ OY VURGUSU
Kararda dikkat çeken başlıklardan biri de oy pusulalarının fotoğraflanması oldu. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, bu yöntemle gizli oyun denetlendiği ve delege iradesinin baskı altına alındığı belirtildi.
Mahkeme, oy pusulası fotoğrafı iddiasını gizli oy ilkesini ve serbest iradeyi zedeleyen önemli unsurlardan biri olarak kabul etti.
Kararda ayrıca kurultay salonunda "Kılıçdaroğlu çekildi" şeklindeki iddialı anonslarla delegelerin iradesinin yönlendirildiği değerlendirmesine de yer verildi.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE EŞİTLİK İLKESİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kararında Anayasa'nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. ve 93. maddelerine atıf yaptı.
Kararda, siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, bu nedenle parti organlarının seçiminde demokrasi esaslarına, parti tüzüğüne, üyeler arasında eşitlik ilkesine ve serbest iradeye uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.
Daire, kurultay ve kongredeki usulsüzlük iddialarının yalnızca basit bir iptal sebebi olarak değerlendirilemeyeceğini, kamu düzeni ve kanunun emredici hükümlerine aykırılık oluşturduğunu belirtti.
TÜRK BORÇLAR KANUNU VE MEDENİ KANUN DEVREYE GİRDİ
Mahkeme, hukuki değerlendirmesinde Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesinde düzenlenen "kesin hükümsüzlük" hükmüne ve Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesine de atıf yaptı.
Daire, bu ölçüde menfaat ilişkileriyle sakatlandığı değerlendirilen bir kurultayın artık süreli iptal davası kapsamında ele alınamayacağını, baştan itibaren yok hükmünde sayılması gereken bir işlem niteliği taşıdığını kaydetti.
Bu nedenle CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlanla sakat olduğu sonucuna varıldı.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLAR DA DÜŞTÜ
Mahkeme, CHP yönetiminin 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay ile 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultay hamlelerini de değerlendirdi.
Kararda, bu kurultayların "butlanı perdelemek için kanuna karşı hile" olarak nitelendirildiği aktarıldı.
Daire, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla sakat olması nedeniyle bu kurultaydan sonra toplanan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların hukuki dayanağının ortadan kalktığını belirtti.
Kararda, bu kurultaylarda alınan tüm kararların ve yapılan seçimlerin de iptal edildiği ifade edildi.
Mahkeme, ilk derece mahkemesinin "dava konusuz kaldı" yönündeki yaklaşımını da isabetli bulmadı. Kararda, sonradan yapılan kurultayların önceki mutlak butlan halini ortadan kaldırmadığı, bu nedenle davacıların hukuki yararının devam ettiği belirtildi.
KILIÇDAROĞLU VE ESKİ ORGANLAR GÖREVE DEVAM EDECEK
Karar metninde, "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" hükmedildi.
Aynı değerlendirme İstanbul İl Kongresi için de yapıldı. Daire, 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ile il organlarının görevlerine aynen devam ettiğine karar verdi.
Bu kararla birlikte CHP'de Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organları karar kesinleşinceye kadar yetkili kabul edildi.
DAVACILARIN TEDBİR TALEBİ KABUL EDİLDİ
Daire, davacılar Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal ve Yılmaz Özkanat'ın ihtiyati tedbir taleplerini kabul etti.
Kararda, Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar CHP yönetimini tedbiren üstlenmesine hükmedildi.
Daire, kararın gereği için YSK ile ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine yazı yazılmasını istedi.
CEZA DOSYASI İLE HUKUK DOSYASI İÇ İÇE GEÇTİ
Kararın dikkat çeken yönlerinden biri, ceza dosyalarında yer alan delillerin hukuk dosyasında mutlak butlan gerekçesine dayanak yapılması oldu.
Daire, iddianameler, MASAK raporları, HTS kayıtları, ses kayıtları, tanık anlatımları ve fezlekeleri birlikte değerlendirerek butlan tespitini ceza soruşturmalarındaki deliller üzerinden kurdu.
Kararda, bu delillerin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin sakatlandığı yönündeki kanaati güçlendirdiği belirtildi.
CHP'DE ÇİFT BAŞLILIK TARTIŞMASI
Karar henüz kesinleşmediği için gözler Yargıtay sürecine çevrildi. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla CHP'de hukuki ve siyasi açıdan yeni bir dönem başladı.
Karara göre, Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organları karar kesinleşinceye kadar yetkili kabul edildi.
Bu tablo, CHP'de "çift başlılık" tartışmasını da beraberinde getirdi.
MUTLAK BUTLAN NE DEMEK?
Hukukta mutlak butlan, bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Bu tür işlemler sonradan onanarak geçerli hale getirilemiyor. Süreye tabi olmayan ve herkes tarafından ileri sürülebilen kesin hükümsüzlük hali olarak kabul ediliyor.
DOSYADA KİMLER VAR?
Davacılar arasında Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal, Yılmaz Özkanat ve birleşen dosyalardaki diğer isimler yer aldı.
Ceza dosyası sanıkları arasında Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları, il yöneticileri ve kurultay organizasyonunda görev alan isimlerin bulunduğu aktarıldı.
SÜREÇ NASIL BURAYA GELDİ?
- 8 Ekim 2023: CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı.
- 4-5 Kasım 2023: CHP 38. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi.
- 10 Şubat 2025: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "para karşılığı oy" iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
- 24 Ekim 2025: Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, mutlak butlan davasını "konusuz kaldı / aktif husumet yok" gerekçesiyle reddetti.
- 2025 sonu – 2026 başı: Dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, İstanbul'daki kurultay davasında usulden bozma kararı verdi.
- 21 Mayıs 2026: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayı davasında mutlak butlan kararı verdi; Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının göreve iadesine hükmetti.
KARARIN SONUCU NE OLDU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi, parti içi demokrasi, eşitlik, serbest irade ve kanunun emredici hükümlerine aykırılık gerekçesiyle mutlak butlanla hükümsüz sayıldı.
Mahkeme, Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve devam etmesine karar verdi.
Karara karşı iki hafta içinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olacak.