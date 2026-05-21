Kılıçdaroğlu “kirden arınalım” dedi ortalık karıştı: CHP'de herkes birbirine saydırdı

Özgür Özel ve etkisinde olduğu belirtilen Ekrem İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik yaylım ateşi ise gecikmedi.

"KOLTUK MÜPTELASI KEMAL"

Ekrem İmamoğlu için oluşturulan Cumurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Kılıçdaroğlu'nu "güç ve koltuk bağımlısı müptela" diye hedef aldı.

CHP'li Solakoğlu, şunları söyledi:

"Girdiğiniz 13 seçimi kaybetmekle kalmayıp bir de memleketin bu hale düşmesine vesile oldunuz. Sorumluluk kabul etmeyip halen gündemde kalmanız aslında, 'king baby' sendromunun ta kendisidir. Genellikle bağımlılarda sık karşılaştığımız bir klinik durumdur. Siz, güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır."

Solakoğlu şöyle devam etti:

"Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi, CHP içinde sizden medet uman kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim. Hatta teklifim şu: Gelin, ikimiz yarışalım. Beş aylık bir siyasetçi benle 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz. Ben partisiz bu yarışa girerim, yer mi?"

CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu