Kılıçdaroğlu “kirden arınalım” dedi ortalık karıştı: CHP'de herkes birbirine saydırdı
Kılıçdaroğlu’nun “arınma” videosu CHP’deki ayrışmayı tamamen gün yüzüne çıkardı. 20’den fazla eski ve yeni milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaparken Ali Mahir Başarır,, Mahmut Tanal, Asu Kaya, Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Engin Altay, Sencer Solakoğlu gibi CHP’deki birçok üst düzeyli isim Kılıçdaroğlu ve destekçilerini hedef aldı. “Koltuk müptelası”, “boş teneke”, “sızıntı aparat” hakaretleri havada uçuştu. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bile Bay Kemal’e ok attı. Kavgada taraf olan CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen partiden kovuldu. Bu haber yayına alındığı sırada bile CHP’de birbirine sallayan sallayanaydı. Takvim, kir düellosundakileri isim isim topladı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında sert bir iktidar mücadelesi yaşanıyor.
- Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' videosuna partinin pek çok milletvekili ve eski yöneticisi destek verdi.
- Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti.
- CHP Genel Başkan Yardımcıları Kılıçdaroğlu'na 'Bay bay Kemal' diyerek karşı çıktı.
- CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'nun manifestosuna karşı Özgür Özel yönetimine destek verdi.
Taht, baht ve rant kavgalarının odağındaki CHP karpuz gibi ikiye bölündü. Özgür Özel'in "saray mermeri" ithamına karşılık verdiği "arınma" videosunda Kemal Kılıçdaroğlu, "tehditleriniz vız gelir", "CHP haramın sığınağı olamaz" şeklinde keskin ve net ifadeler kullandı. Şaibeli kurultay davasında olası mutlak butlan kararı çıkması durumunda liderlik koltuğunu devralacağı konuşulan Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı parti içindeki kaynamayı fokurdattı.
Kılıçdaroğlu'nun video mesajı, CHP içinde karşılıklı sert açıklamalara yol açtı.
Bölünmeyi keskinleştiren Kılıçdaroğlu'na partinin ağır toplarından peş peşe destek açıklaması geldi. İmamoğlu ve Özel yandaşları ise Kılıçdaroğlu ve destekçilerine yaylım ateşi başlattı. Taraflar arasında "Boş teneke", "koltuk müptelası", "sızıntı aparat" hakaretleri havada uçuştu.
Adeta herkesin herkese salladığı CHP'deki düellonun öne çıkan isimleri şunlar…
YANINDAYIZ KEMAL
Mevcut ve eski pek çok milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun manifestosunu paylaşarak "yanındayız" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasında Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, İnan Akgün Alp, Kadim Durmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Orhan Sarıbal, İlhan Kesici ve Gülizar Biçer Karaca gibi isimler yer aldı.
Eski PM üyesi Ali Haydar Fırat ise Kılıçdaroğlu'nun çağrısına paralel olarak 10 maddelik "Arınma Manifestosu" yayımladı. Fırat, partinin "bir belediye başkanı ekibiyle yönetildiğini" ve ideolojik hattından koparıldığını vurguladı.
Eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer manifestoya destek vererek "gün partiye sahip çıkma günüdür" dedi.
Ayrıca Aytun Çıray ve CHP'li eski belediye başkanlarından Serdar Sandal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında yer aldı.
"YARGI NE DERSE O"
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise, "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasını yaptı. Öztürkmen'in çıkışına karşı hızlı aksiyon alan CHP Genel Merkezi, ihraç mekanizmasını çalıştırdı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini açıkladı.
"KEMALCİYİZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun video mesajına destek veren aktif CHP milletvekilleri şöyle sıralandı:
- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
- Ankara Milletvekili Deniz Demir
- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
- İzmir Milletvekili Mahir Polat
- İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
- Ankara Milletvekili Semra Dinçer
- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
- Konya Milletvekili Barış Bektaş
- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
- Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
- Uşak Milletvekili Ali Karaoba
- Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli
- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
SANA DEMEDİM KEMAL
Kılıçdaroğlu'nun sarsıcı video mesajı ve yandaş milletvekillerinin kazan kaldırmasına karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "R" mesajı geldi.
Özgür Özel, daha önceki "saraya mermer" sözlerinden geri adım atarak, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi, Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı'na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere meydan okuyorum. Kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum" diye konuştu.
ÖZEL'İN A TAKIMINDAN "BAY BAY KEMAL"
Özgür Özel ve etkisinde olduğu belirtilen Ekrem İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik yaylım ateşi ise gecikmedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları tek tek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ensar Aytekin, "herkes ölümlüdür, var olan CHP'dir" diyerek Bay Kemal'e toprağı adres gösterdi.
Burhanettin Bulut, Hindistanlı Gandhi'nin sözleriyle "saygıyı elinizle teslim etmedikçe kimse alamaz" cevabını verdi.
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise "kişilerin gelip geçici olduğunu" söyleyerek "Bay bay Kemal" diyenler safında durdu.
"KOLTUK MÜPTELASI KEMAL"
Ekrem İmamoğlu için oluşturulan Cumurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Kılıçdaroğlu'nu "güç ve koltuk bağımlısı müptela" diye hedef aldı.
CHP'li Solakoğlu, şunları söyledi:
"Girdiğiniz 13 seçimi kaybetmekle kalmayıp bir de memleketin bu hale düşmesine vesile oldunuz. Sorumluluk kabul etmeyip halen gündemde kalmanız aslında, 'king baby' sendromunun ta kendisidir. Genellikle bağımlılarda sık karşılaştığımız bir klinik durumdur. Siz, güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır."
Solakoğlu şöyle devam etti:
"Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi, CHP içinde sizden medet uman kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim. Hatta teklifim şu: Gelin, ikimiz yarışalım. Beş aylık bir siyasetçi benle 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz. Ben partisiz bu yarışa girerim, yer mi?"
BOŞ TENEKE
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Boş teneke çok ses çıkarır" başlıklı açıklamasıyla Solakoğlu'na sert yüklendi. Sarıbal, "Emek mücadelesine değil sermaye kibrine yaslanan, kamuculuğu değil piyasacı hoyratlığı savunan, halk dayanışmasını değil bireysel başarıyı kutsayan birinin; bugün geldiği yerde kraldan çok kralcı kesilerek bedel ödeyip mücadele edenlere siyaset öğretmeye kalkması hadsizliktir, arsızlıktır!" sözlerini sarf etti.
SIZINTI APARAT
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Solakoğlu'na şöyle tepki gösterdi:
"Karadenizde Ferrero sözcülüğü yapıp bozulan imajını yancılık ile kazanma çaban edepsizlik sınırlarını aşmış, önce parti ahlakını, eski/yeni genel başkanların dokunulmaz olduğunu öğren. Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce kendi işini düzgün yap cowboy. Zirai olarak ise bu şahıs, Ferreronun ve sermayenin CHP'ye sızdırdığı bir aparat, fındık coğrafyasına salınmış bir kokarca felaketidir" dedi.
YOLDAŞ DEĞİLSİN KEMAL
Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler ise hız kesmeden devam etti.
CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, "Bizim bildiğimiz yoldaşlık, yalnızca bir hitap biçimi değil dayanışma, ortak mücadele ve karşılıklı sorumluluğu ifade eden siyasi ve ahlaki bir bağdır. Yoldaşlık hukuku da mücadele sürecinde ortak direnişi düzenleyen siyasi ve etik pratiktir. Yoldaşların iradesi bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.
DEĞİRMENE SU TAŞIYAN KEMAL
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının "saray siyasetinin değirmenine su taşıdığını" savundu.
ÖNCELİK SEN DEĞİLSİN KEMAL
İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik gizli 'Zoom' toplantılarında boy gösteren Engin Altay, "partinin geleceğinin öncelenmesi gerektiğini" söyleyerek Kılıçdaroğlu'na dolaylı tepki verdi.
HEM NALINA HEM MIHINA
Bir diğer CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "ne şiş yansın ne kebap" anlamında bir açıklama paylaştı. Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun video mesajının ardından şu ifadeleri kullandı::
"İçeride düşman aramanın siyasi mücadelemize hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine gelmeli ve Partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir. Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden, bu unsurlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir."
CHP'nin 81 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kirlilikten arınma" manifestosuna karşı Özgür Özel yönetimine destek bildirisi yayınladı.
SENİ İZLEMEDİM KEMAL
Tartışmalara yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da dahil oldu.
Dilek İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi" dedi.