EFES-2026'da tarihi anlar: Yeni yerli sistemler ilk kez sahada! Lazer silahları, sürü dronlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği EFES-2026 Tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleri İzmir'de başladı. Türk savunma sanayiinin son harikası olan ALKA, GÖKBERK, MİLKAR-A ve TOLGA gibi yerli savunma sistemleri ilk kez operasyonel senaryolarda kullanıldı. İşte EFES-2026'da ilk kez sahaya çıkan yeni nesil sistemlerin dikkat çeken özellikleri.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı birleşik müşterek tatbikatlarından biri olarak gösterilen EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri İzmir'de başladı.

Kara, hava ve deniz unsurlarının eş zamanlı görev aldığı tatbikatın son safhasını dost ve müttefik ülkelerden gelen savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve üst düzey askeri heyetler yerinden takip etti.

Bu yılki EFES Tatbikatı'nda en dikkat çeken unsur ise ilk kez sahada kullanılan yerli ve milli savunma sistemleri oldu. Özellikle elektronik harp, lazer silah teknolojileri ve insansız sistemler üzerinden oluşturulan senaryolar, tatbikatın ana eksenini oluşturdu.

YENİ NESİL SİSTEMLER İLK KEZ EFES'TE KULLANILDI

EFES-2026 kapsamında Türk savunma sanayisinin geliştirdiği çok sayıda sistem aktif görev aldı. Bazı platformlar ise ilk kez bu ölçekte bir tatbikatta sahaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği tatbikatta ilk kez kullanılan sistemler arasında MİLKAR-A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve kamikaze sürü dron sistemleri yer aldı.

Yeni nesil sistemlerin özellikle elektronik karıştırma, düşük irtifa hava savunması, sürü İHA tehdidi ve hibrit harp konseptine yönelik senaryolarda görev yaptığı görüldü.

LAZER SİLAHLARI VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ ÖN PLANDAYDI

Tatbikatın en dikkat çekici bölümlerinden biri yönlendirilmiş enerji sistemleri oldu. İlk kez EFES kapsamında kullanılan ALKA ve GÖKBERK lazer silah sistemleri, kamikaze dron ve mini İHA tehditlerine karşı oluşturulan senaryolarda aktif şekilde kullanıldı.

Sistemlerin düşük irtifada hareket eden hedeflere karşı müdahale kabiliyeti sahada test edilirken, elektronik harp unsurlarıyla koordineli şekilde görev yaptığı gözlendi.

MİLKAR-A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ise düşman haberleşme altyapısını baskılama, sinyal karıştırma ve elektronik körleme görevlerinde kullanıldı. Tatbikatta elektronik harp faaliyetlerinin yoğun şekilde uygulanması, modern savaş doktrinlerinde elektromanyetik üstünlüğün önemini bir kez daha ortaya koydu.

EFES-2026 TATBİKATINDA İLK KEZ KULLANILAN MUHTELİF SİLAH VE SİSTEMLERİN BAZILARI

GÖKBEY HELİKOPTERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan yeni nesil genel maksat helikopteri olarak öne çıkıyor. Hem askeri hem sivil kullanım için geliştirilen platform, yüksek irtifa ve sıcak hava koşullarında görev yapabilecek şekilde üretildi.

GÖKBEY'in öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

  • Azami kalkış ağırlığı: 6 ton sınıfı
  • Mürettebat kapasitesi: 2 pilot
  • Yolcu kapasitesi: 12 kişi
  • Azami hız: Yaklaşık 306 km/s
  • Servis tavanı: 20 bin feet üzeri
  • Havada kalış süresi: 3 saatten fazla
  • Menzil: Yaklaşık 740 kilometre

Helikopter; personel taşıma, VIP taşımacılığı, arama-kurtarma, hava ambulans, lojistik destek ve özel operasyon görevlerinde kullanılabiliyor.

GÖKBEY'de tam dijital kokpit sistemi, gelişmiş aviyonik altyapı, otomatik uçuş kontrol sistemi ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan modern uçuş sistemleri bulunuyor.

Helikopter ayrıca gece-gündüz operasyon yapabilme kapasitesine sahip. Zorlu hava şartlarında görev icra edebilmesi için gelişmiş görev bilgisayarı ve entegre uçuş sistemleriyle donatıldı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY'in ilerleyen süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere çeşitli güvenlik kurumlarının envanterinde aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

M-60 T1 (M60T1 / M60TM) ANA MUHAREBE TANKI ÖZELLİKLERİ

Türk Kara Kuvvetleri envanterindeki M60T tankları, son yıllarda yürütülen modernizasyon projeleriyle M60T1 ve M60TM seviyesine yükseltildi. Özellikle ASELSAN, ROKETSAN ve yerli savunma sanayii firmalarının katkısıyla tankın elektronik sistemleri, zırh yapısı ve atış kabiliyeti büyük ölçüde yenilendi.

Öne Çıkan Teknik Özellikler

  • Sınıfı: Ana muharebe tankı
  • Mürettebat: 4 personel
  • Ana silah: 120 mm yivsiz tank topu

    Yardımcı silahlar:
  • 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemi
  • 7.62 mm eş eksenli makineli tüfek
  • Azami menzil: Yaklaşık 450 kilometre
  • Motor gücü: 1.000 beygir gücü sınıfı dizel motor
  • Azami hız: Yaklaşık 48 km/s
HAVADAN TAŞINABİLİR 105 MM HAFİF ÇEKİLİ OBÜS (BORAN) PROJESİ

Amaç: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüs ihtiyacının karşılanması
Kapsam:Havadan Taşınabilir 105mm Hafif Çekili Obüs tedariki
Proje Modeli: Yurtiçi Geliştirme
Ana/Alt Yüklenici: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu / Aselsan A.Ş.
Sözleşme İmza Tarihi: 6 Kasım 2009

TRLG-230 FÜZESİ

TRLG-230 Füzesi nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde 20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır.

TRLG-230 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlara adapte edilmesi mümkündür.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

  • Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
  • Kısa Atışa Hazırlık Süresi
  • Nokta Vuruş Yeteneği
  • Düşük İstenmeyen Etki
  • Hassas Angajman Yeteneği
  • Podlu Taşıma, Depolama ve Kullanım
  • Uygun Hedefler
  • Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
  • Radar Mevzileri
  • Toplanma Bölgeleri
  • Lojistik Tesisler
  • Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
SUNGUR FÜZESİ

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemdir. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

  • Sınıfında En Uzun Menzil
  • Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Atış Öncesi Kilitlenme
  • Yüksek İnfilaklı, Kısmi Delici Harp Başlığı ile Doğrudan Vuruş Etkinliği
  • Mininum Uçuş Süresi


ÇOKLU PLATFORM ENTEGRASYONU

  • Görüntüleme ve Takip Ekranı ile [Arayıcı başlık, Termal Nişangah görüntüleri] Kullanıcı Dostu Çözüm
  • Ses ve Semboloji Yönlendirmeleri ile Kolay Hedef Tespiti ve Atış
  • Asimetrik Savaş Yeteneği
  • Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi [HERİKKS-6] ile Entegre
  • Dost-Düşman Tanıma [IFF] Teçhizatı [Güncellenmeye açık – mekanik bağlantı]
TAYFUN FÜZESİ

TAYFUN Füzesi derin hedeflere çok uzaktaki güvenlik zafiyeti yüksek bir füzesidir. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi hedeflerinden etkilenmemekte ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmektedir.
Atış hızı fazla olması füzenin kısa sürede ve ateş gücünün fazla sayıda hedefe ulaşmasını imkânlı kılarak hedefe karşılık verme imkânı ortadan kaldırarak ani ve etkili taarruzlar sunmaktadır. Ateşleme sistemi ile eş zamanlı ve her açıdan atış olanağı veren TAYFUN Füze, yüksek çevre koşulu dayanımı sayesinde gece ve gündüz her hava koşulunda görev yapabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • MENZİL: > 280 KM
  • UZUNLUK: 6.5 M
  • ÇAP: 610 MM
  • AĞIRLIK: 2300 KG
  • GÜDÜM
  • Koordinata
  • Gömülü Sistemi
  • HARP BAŞLIĞI
  • Ön Şekillendirilmiş Parçacık Etkili
  • Parça Başlığı
  • PLATFORMLAR
  • Tekerli Taşıyıcı Sistem
  • KULLIM ŞEKLİ
  • Ateşle ve unut
  • HEDEF TİPİ
  • Hava Savunma Füze Sistemleri
  • Yer Sistemleri
  • Mobil Zırhlı Araçlar
  • Merkezler
  • Askeri Uçak
  • Hangarlar
  • Kritik Askeri Tesisler
HİSAR O 100 ORTA İRTİFA HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • Orta irtifa hava ve füze savunma sistemi

  • Dağıtık ve esnek mimari yapı

  • Hedef tespit, teşhis, takip ve imha kabiliyeti

  • Batarya ve tabur seviyesinde yapılandırılabilme

  • Açık mimari sayesinde yeni tehditlere uyarlanabilme

  • Entegre hava resmi oluşturabilme

  • IIR ve RF güdümlü füze kullanımı

  • Dikey atış sistemi ile 360 derece savunma

  • Çoklu hedefe aynı anda angajman

  • Ardışık ateşleme kabiliyeti

  • Veri bağı destekli ara safha güdüm

  • Gece, gündüz ve kötü hava şartlarında görev yapabilme

  • Elektro-optik sensörlerle otomatik hedef takip sistemi

  • Uzaktan komuta ve kontrol desteği

  • Link 1, Link 11B, Link 16 ve JREAP veri bağlantıları

  • Dost-Düşman Tanıma (IFF) sistemi

  • Çoklu radar füzyonu

  • Tehdit değerlendirme ve silah tahsis sistemi

  • Gömülü simülasyon altyapısı

  • Etkin lojistik destek ve cihaz içi test sistemi

BATARYA BİLEŞENLERİ

  • 1 Atış Kontrol Merkezi

  • 1 Elektro-Optik Sistem

  • 1 Orta İrtifa Hava Savunma Radarı

  • 3 Füze Fırlatma Sistemi

  • 1 Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi

HİSAR A 150 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • Tüm sistemlerin tek araç üzerinde toplandığı otonom yapı

  • Hareketli ve sabit birliklerin hava savunması

  • Açık mimari ve modüler tasarım

  • Atış Kontrol Sistemi

  • Komuta Kontrol Sistemi

  • Radar Sistemi

  • IFF Dost-Düşman Tanıma Sistemi

  • Termal ve gündüz görüş kameraları

  • Lazer mesafe ölçer

  • Elektro-optik sensör grubu

  • IIR arayıcı başlıklı hava savunma füzesi

  • Dikey atış kabiliyeti

  • Çoklu hedef angajmanı

  • Ardışık ateşleme yeteneği

  • Hedef tespit, teşhis ve takip sistemi

  • Gece-gündüz operasyon kabiliyeti

  • Kötü hava şartlarında görev yapabilme

  • Zırhlı mekanize birliklerle birlikte hareket edebilme

  • Balistik korumalı paletli araç yapısı

  • KBRN koruma sistemi

  • 7,62 mm uzaktan komutalı silah sistemi

  • Takım halinde görev yapabilme

  • Üst komuta merkezleriyle koordineli çalışma

  • Konumlama ve yön bulma sistemi

KORKUT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
KORKUT 140/35

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 140/35 Sistemi, hareketli birlikler ve mekanize unsurların hava savunmasını etkin şekilde sağlamak amacıyla tasarlanmış modern bir alçak irtifa hava savunma sistemidir. Sistem; üç adet Silah Sistemi Aracı (SSA) ile bir adet Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takım yapısıyla görev yapmaktadır.

KORKUT 140/35, ASELSAN üretimi ATOM 35 ABM parçacıklı mühimmatını kullanabilmektedir. Ayrıca geliştirilmiş parçacık yoğunluğuna sahip ATOM 35 I-ABM mühimmatı sayesinde; seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve insansız hava araçları gibi günümüz tehditlerine karşı yüksek etkinlik sunmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Zırhlı ve mekanize birliklerle müşterek operasyon kabiliyeti
  • Silah Sistemi Aracı üzerinden komuta kontrol yönetimi
  • 3 boyutlu arama radarı ile hedef tespit, teşhis ve takip
  • Yerel hava resmi oluşturma ve tehdit değerlendirme yeteneği
  • Üst seviye komuta kontrol sistemleriyle koordineli çalışma
  • Entegre Dost-Düşman Tanıma (IFF) sistemi
  • Farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun uyarlanabilir arayüz ve kontrol yapısı


KORKUT 130/35

KORKUT 130/35 Sistemi, mevcut 35 mm çekili hava savunma toplarının modernize edilmesiyle oluşturulmuş gelişmiş bir alçak irtifa hava savunma çözümüdür. Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları kapsamında tüm elektronik alt sistemler yenilenmiş ve sistem güncel tehditlere karşı etkili hale getirilmiştir.

Sisteme kazandırılan 35 mm ATOM parçacıklı mühimmat atış yeteneği sayesinde İHA, füze ve düşük irtifa tehditlerine karşı etkin savunma sağlanmaktadır. Atış ve komuta kontrol süreçleri ise KORKUT 130 FCS sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Öne Çıkan Özellikler

  • 35 mm ATOM mühimmatı ile 4 km etkili menzil
  • Çift namlulu yapı sayesinde dakikada 1100 atım yüksek ateş gücü
  • Entegre dizel güç ünitesi ve harici güç kaynağıyla çalışma imkânı
  • İHA ve modern füze tehditlerine karşı etkin koruma
  • KORKUT 130 FCS destekli gelişmiş atış kontrol sistemi
  • 3 farklı mühimmat tipi kullanabilme:
  • 35 mm ATOM Parçacıklı Mühimmat


KORKUT 150/35

KORKUT 150/35 Sistemi, mekanize birliklerin hareket hâlindeyken hava tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen ileri teknoloji hava savunma sistemlerinden biridir. Sistem yapısı; üç Silah Sistemi Aracı ve bir Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşan takım organizasyonuna dayanmaktadır.

KORKUT 150/35, ASELSAN tarafından geliştirilen ATOM 35 ABM ve gelişmiş ATOM 35 IABM mühimmatlarını kullanabilmektedir. Bu mühimmatlar sayesinde sistem; seyir füzeleri, hava-yer mühimmatları ve insansız hava araçları gibi modern hedeflere karşı yüksek başarı oranıyla görev yapabilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler

  • Zırhlı mekanize birliklerle eş zamanlı görev yapabilme
  • Silah Sistemi Aracı üzerinden komuta kontrol yönetimi
  • 3 boyutlu radar desteğiyle hedef tespit ve takip kabiliyeti
  • Yerel hava resmi oluşturma ve otomatik tehdit değerlendirmesi
  • Üst komuta kontrol unsurlarıyla koordineli çalışma altyapısı
  • Entegre IFF Dost-Düşman Tanıma sistemi
  • Operasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir komuta kontrol arayüzleri
KALKAN II

KALKAN II orta irtifa hava hedeflerinin 3 boyutta doğru ve hızlı tespit ve teşhisini yapan bir arama ve takip radarıdır.

Çok hüzmeli ve faz dizili elektronik taramalı anteni ile üs, liman, fabrika ve benzeri kritik bölgeleri koruma uygulamaları için kendi başına veya komuta kontrol sistemleri ile kullanıma uygun yapıdadır.

Sistem; araç ve sensör grubundan oluşmaktadır. Sensör grubu römork üzerine monteli olup, araç ile çekilerek harekat bölgesine intikali gerçekleşmektedir. Operatör, araç içerisinde veya uzak komuta özelliği sayesinde araçtan ve sensörden uzakta çalışmasını sürdürebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

Özellik Açıklama
Radar Tipi Arama ve Takip Radarı
Hedef Tespiti 3 Boyutta Hedef Tespit ve Takip
Kullanım Alanı Üs, liman, fabrika ve kritik bölgelerin korunması
Anten Yapısı Çok hüzmeli faz dizili elektronik taramalı anten
Sistem Yapısı Araç ve sensör grubundan oluşur
Kurulum Süresi 20 Dakika
Navigasyon Entegre GPS ve Otomatik Kuzey Bulucu

TESPİT VE TAKİP YETENEĞİ

  • Uçakların tespit ve takibi
  • Helikopterlerin tespit ve takibi
  • Havada asılı helikopterlerin tespit ve takibi
  • İHA tespit ve takibi
  • Seyir füzelerinin tespit ve takibi
  • Çoklu hedef takibi
  • Hedeflerin sınıflandırılması
  • IFF Mod 5 hedef teşhisi
  • Karıştırıcı yönü belirleme

SİSTEM ENTEGRASYONU

  • Komuta kontrol sistemleriyle çalışma
  • Farklı platformlara entegre edilebilir modüler tasarım
  • Uzaktan komuta ve operasyon desteği
ANTİ İHA SİSTEMİ – İHTAR

İHTAR, ASELSAN tarafından mini ve mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen yapay zekâ destekli bir anti İHA sistemidir. AESA radar teknolojisi, gelişmiş görüntü işleme algoritmaları ve programlanabilir FPV karıştırıcı kabiliyetlerini tek bir mimaride birleştiren sistem; tehditleri erken tespit ederek yüksek doğrulukla teşhis ve etkisiz hale getirme kabiliyeti sunmaktadır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

  • AESA (Aktif Elektronik Taramalı Anten Dizisi) teknolojisine sahip gözetleme radarı
  • Birden fazla İHA'nın yüksek doğrulukla tespiti, takibi ve sınıflandırılması
  • Gelişmiş görüntü işleme teknolojisi ile hassas hedef tespiti
  • Yapay zekâ destekli karar verme algoritmaları
  • TV ve termal kameralar ile uzak mesafeden hedef teşhisi ve takibi
  • Sensör füzyonu ile artırılmış hedef doğruluğu
  • RF Tespit Alt Sistemi ile hedef yayın tespiti
  • Veri ve log kayıt özelliği
  • Minimum operatör müdahalesi ile çalışma kabiliyeti
  • Cihaz içi test (CİT) yeteneği
  • 7/24 ve tüm hava koşullarında görev yapabilme
  • Açık ve modüler mimari sayesinde farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilme
  • Askeri standartlarla uyumlu sistem altyapısı
  • Ağ tabanlı yazılım mimarisi ile çalışma kabiliyeti
  • Dinamik koordinat yanıltma özelliği
  • Sabit platformlarda veya farklı araç/platformlara entegre kullanılabilen tasarım
  • Entegre Çalışabildiği Sistemler
  • Fiziksel İmha Sistemleri
  • KORKUT 25 ŞAHİN Lite / Dual 40 mm
  • Miğfer Öz Savunma Silah Sistemleri
  • Yönlendirilmiş Enerji ve Elektronik Harp Sistemleri
  • EJDERHA HPEM
  • GÖKBERK Lazer Silah Sistemi
  • Entegrasyon Yeteneği

İHTAR sistemi, açık ve modüler mimarisi sayesinde farklı sensör ve alt sistemlerle entegre çalışabilmektedir.

  • Desteklenen Alt Sistemler
  • Akustik Tespit Alt Sistemi
  • Taşınabilir Dinleme ve Kestirme (DF) Alt Sistemi
  • RF tespit sistemleri
  • Elektro-optik sensör sistemleri
  • Operasyonel Kabiliyetler
  • Şehir ve kırsal alanlarda etkin kullanım
  • Mini ve mikro İHA tehditlerine karşı yüksek etkinlik
  • Erken uyarı ve hızlı reaksiyon yeteneği
  • Çoklu hedef yönetimi
  • Yüksek doğrulukta tehdit analizi
  • Gelişmiş elektronik karıştırma kabiliyeti
  • Kritik tesis ve bölgelerin korunması
  • Mobil veya sabit konuşlandırma seçenekleri
35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP VE ATEŞ İDARE CİHAZI İLE KAZANILAN YETENEKLER

35 mm Modernize Çekili Top (MÇT) ve Ateş İdare Cihazı (AİC), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak irtifa hava savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli hava savunma sistemleridir. Modern radar, elektro-optik sensörler, komuta kontrol altyapısı ve akıllı mühimmat teknolojileri ile donatılan sistem, günümüz modern hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlamaktadır.

KAZANILAN YETENEKLER

  • Alçak irtifa hava savunma kabiliyeti
  • Seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve İHA'lara karşı etkin savunma
  • Uçak ve helikopterlere karşı yüksek etkili hava savunması
  • Çoklu hedef tespit, takip ve angajman yeteneği
  • Radar destekli hassas hedef takibi
  • Elektro-optik hedef izleme sistemi
  • Yüksek hassasiyetli atış kontrol kabiliyeti
  • Komuta kontrol sistemleriyle tam entegrasyon
  • Katmanlı hava savunma mimarisine uyum
  • HİSAR A+ Füze Fırlatma Sistemi entegrasyonu
  • Füze ile önleme kabiliyeti
  • Programlanabilir ATOM akıllı mühimmat kullanımı
  • Namlu çıkışında mühimmat programlama yeteneği
  • Yüksek hızlı hava hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyeti
  • Kritik tesis ve üs bölgelerinin korunması
  • Yerli radar, yazılım ve mühimmat teknolojisi kazanımı
  • Milli hava savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması
  • Modern tehditlere karşı yüksek reaksiyon süresi
  • Düşük maliyetle yüksek etkinlik sağlayan savunma çözümü
  • Türk savunma sanayiine kritik mühendislik ve teknoloji birikimi kazandırılması
  • Sistemin Öne Çıkan Özellikleri
  • 35 mm modernize çekili hava savunma topu
  • Ateş İdare Cihazı (AİC)
  • ATOM programlanabilir parçacıklı mühimmat
  • Radar ve elektro-optik sensör entegrasyonu
  • Hedef sınıflandırma ve takip sistemi
  • Otomatik hedef takip ve angajman
  • Yüksek hızlı hedef imha kabiliyeti
  • Komuta kontrol ağıyla birlikte çalışma yeteneği
  • Füze-top entegre hava savunma yapısı
  • Yerli ve milli sistem mimarisi
  • Stratejik Katkılar

35 mm Modernize Çekili Top ve Ateş İdare Cihazı sistemi ile Türkiye, hava savunma alanında kritik teknolojileri milli imkanlarla geliştirme kabiliyeti kazanmıştır. Radar, atış kontrol, mühimmat, komuta kontrol ve yazılım teknolojilerinde elde edilen mühendislik birikimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern hava tehditlerine karşı savunma kapasitesi önemli ölçüde artırılmıştır. Ayrıca bu proje, gelecekte geliştirilecek yeni nesil hava savunma sistemleri için önemli bir teknolojik altyapı oluşturmuştur.

(UMTAS) UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZE SİSTEMİ

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanılmak üzere geliştirilen, hassas güdümlü modern bir tanksavar füze sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu gelişmiş kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece-gündüz ve her türlü hava koşulunda etkin görev yapabiliyor.

GELİŞMİŞ HEDEFLEME VE ESNEK KULLANIM YETENEĞİ

UMTAS, lançer ile füze arasında bulunan RF veri bağı sayesinde hedefe atış öncesinde veya atış sonrasında kilitlenebiliyor. Sistem, "at-unut" ve "at-güncelle" uçuş modlarıyla kullanıcıya önemli operasyonel esneklik sunuyor.

Füze sistemi ayrıca;

  • Vuruş noktası güncelleme,
  • Uçuş esnasında hedef değiştirme,
  • Sütre gerisinden atış gerçekleştirme

gibi gelişmiş kabiliyetlere sahip bulunuyor.

Yüksek hassasiyetli güdüm-kontrol yeteneği ile zırh delici tandem harp başlığına sahip olan UMTAS, özellikle zırhlı hedeflere karşı etkin bir çözüm sunuyor.

GÜVENLİK VE DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ

UMTAS, sıvı yakıt yangını ve kurşun çarpmasına karşı duyarsız mühimmat özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, sistemin sahadaki güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırıyor.

FARKLI PLATFORMLARA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR

Füze sistemi, yalnızca taarruz helikopterlerinde değil, farklı platformlarda da kullanılabiliyor. UMTAS'ın entegre edilebildiği platformlar şunlar:

Taarruz helikopterleri
Hafif taarruz uçakları
Kara araçları
Deniz platformları
Teknik Özellikler

UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nin teknik özellikleri şöyle:

  • Çap: 160 mm
  • Uzunluk: 1,8 metre
  • Ağırlık: 37,5 kilogram
  • Menzil: 0,5 – 8 kilometre
  • Arayıcı başlık: IIR ve RF veri bağı
  • Harp başlığı tipi:
  • Tandem anti-tank
  • Yüksek infilaklı parçacık etkili
  • Termobarik
  • Vuruş modu:
  • Doğrudan vuruş
  • Üstten vuruş
  • Kullanım modları:
  • At-Unut
  • At-Güncelle
  • Lançer konfigürasyonları:4'lü 2'li
  • Standart arayüz: MIL-STD-1760

UMTAS, gelişmiş hedefleme kabiliyeti, uzun menzili ve çoklu platform entegrasyonu sayesinde modern harp sahasının önemli tanksavar sistemleri arasında gösteriliyor.

KARAOK KISA MENZİLLİ TANKSAVAR SİLAHI

Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.

Özellik Değer
Çap 125 mm
Ağırlık < 16 kg [Füze + Tüp]
Menzil 2,5 km
Harp Başlığı Tipi Zırh Delici Tandem
Vuruş Modu Doğrudan Vuruş / Üstten Vuruş
Kullanım Modları At-Unut
PARS İZCİ 8×8 KBRN KEŞİF ARACI ÖZELLİKLERİ

  • Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk 8×8 zırhlı muharebe aracı
  • Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında geliştirildi
  • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) keşif görevi için tasarlandı
  • Uzaktan tespit yeteneği
  • Radyasyon tespit kabiliyeti
  • Kimyasal Harp Maddelerini tespit ve teşhis etme yeteneği
  • Zehirli Endüstriyel Maddeleri tespit ve teşhis etme kabiliyeti
  • Biyolojik Harp Maddelerini tespit ve teşhis etme yeteneği
  • KBRN kolektif koruma sistemi
  • Araç içerisinde pozitif basınç (aşırı basınç) sistemi
  • Maskeli solunum desteği
  • NATO AEP-54 standardına uygun koruma sistemi
  • Uzaktan komutalı stabilize silah sistemi (UKSS)
  • 40 mm otomatik bomba atar entegrasyonu
  • 12.7 mm makineli tüfek entegrasyonu
  • 7.62 mm makineli tüfek entegrasyonu
  • 6 kişilik KBRN keşif timi kapasitesi
  • Sürücü, araç komutanı ve iki KBRN operatörü için görev altyapısı
  • Kimyasal ve biyolojik numune alma kabiliyeti
  • Numune taşıma kabiliyeti
  • İlave mürettebat koltuğu
  • Operasyonel kabiliyeti artırılmış iç yerleşim
  • Mürettebat esnekliği sağlayan tasarım
  • Zırhlı koruma altyapısı
  • Taktik görevler için uygun yüksek hareket kabiliyeti
KARAYEL HÜCUMBOTU ÖZELLİKLERİ

  • Yerli ve milli imkanlarla üretildi.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.
  • EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında görev aldı.
  • Yüksek hareket kabiliyeti
  • Süratli intikal yeteneği
  • Ani manevra kapasitesi
  • Yüksek dalga mukavemeti
  • Kısmi balistik koruma özelliği
  • Denizde yüksek operasyon kabiliyeti
  • Saatte 60 knot sürate ulaşabilme
  • Eğitim ve operasyon görevlerine uygun yapı
  • Zorlu deniz koşullarında görev yapabilme
  • Hızlı müdahale kabiliyeti
  • Taktik görevler için uygun tasarım
MEMATT (MEKANİK MAYIN TEMİZLEME TEÇHİZATI) ÖZELLİKLERİ

  • ASFAT tarafından yerli ve millî olarak geliştirildi
  • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretildi
  • Anti-personel mayınlarını etkisiz hale getirme kabiliyeti
  • Anti-tank mayınlarını etkisiz hale getirme yeteneği
  • Son teknoloji ile tasarlanmış mekanik mayın temizleme sistemi
  • Dünyada bu kabiliyete sahip sayılı ülkeler arasında yer alma
  • Yerli üretim ve milli tasarım altyapısı
  • Uluslararası sertifikasyon kabiliyeti
  • Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran sertifikasyon altyapısı
  • Askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle geliştirildi
  • Bir yıldan kısa sürede tasarlanıp üretildi
  • Kalifikasyon yeteneği ASFAT ve MAFAM iş birliğiyle Türkiye'ye kazandırıldı
  • Teknik ve Yapısal Özellikler
  • Güçlendirilmiş motor sistemi
  • Uluslararası rakiplerine göre düşük titreşim seviyesi
  • Artırılmış kamera sistemi
  • Operatöre kullanım kolaylığı sağlayan yapı
  • Tozlu alanlarda kesintisiz operasyon kabiliyeti
  • Geliştirilmiş sızdırmazlık yetenekleri
  • Kullanıcı dostu yeniden tasarlanmış kumanda sistemi
  • Zor şartlara dayanıklı gövde yapısı
  • Dış kuvvetlere karşı dayanıklı metal levha gövde
  • Motor hava emiş korumalı filtre sistemi
  • Zırh çeliğinden üretilmiş koruma kalkanı
  • Sert zeminlerde maksimum dayanıklılık sağlayan çelik palet sistemi
  • Kolay değiştirilebilir karbür uçlu ataşman sistemi
ALKAR 120 MİLİMETRE HAVAN SİLAH SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • 120 mm modern havan silah sistemi

  • ASELSAN tarafından geliştirilen özgün taret yapısı

  • Tam otomatik namlu yönlendirme sistemi

  • Otomatik mühimmat yükleme sistemi

  • Gelişmiş geri tepme mekanizması

  • Dijital atış kontrol sistemi

  • Tırtıllı ve tekerlekli araçlara entegrasyon

  • Sabit platformlarda kullanım imkanı

  • Her türlü havan mühimmatıyla uyum

  • Ataletsel Navigasyon Sistemi desteği

  • Hassas konumlama ve namlu yönelimi

  • NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK) destekli balistik hesaplama

  • Dijital harita entegrasyonu

  • İlk hız ölçüm sistemi

  • Manuel ve otomatik atış modları

  • Hızlı konuşlanma ve yüksek hareket kabiliyeti

  • Dijital komuta kontrol sistemleriyle entegrasyon

  • Hassas hedefleme ve yüksek atış etkinliği

  • Ağ destekli harp konseptine uyum

  • Düşük kullanıcı hata oranı

  • Hızlı hedef yönelimi ve kısa atış süresi

ALKAR 120'NİN ÖNE ÇIKAN KABİLİYETLERİ

  • Yüksek hassasiyetli dolaylı ateş desteği

  • Dijital muharebe sahasında etkin görev kabiliyeti

  • Hareketli birliklerle koordineli görev yapabilme

  • Hızlı mevzilenme ve hızlı atış

  • Gelişmiş balistik hesaplama sayesinde yüksek isabet oranı

  • Modern komuta kontrol altyapılarıyla tam uyum

GEZGİN UYDU TERMİNALİ ÖZELLİKLERİ

  • Araç üzerine monte edilen anten sistemi
  • Otomatik uydu yönlendirme kabiliyeti
  • Seçilen uyduya otomatik hizalanma özelliği
  • Hareket halinde haberleşme yeteneği
  • IP tabanlı haberleşme altyapısı
  • Açık ve kapalı ses haberleşmesi
  • Veri haberleşmesi desteği
  • Video telekonferans iletişimi
  • Faks haberleşmesi kabiliyeti
  • Her türlü coğrafi koşulda görev yapabilme
  • Taktik operasyonlarda kesintisiz iletişim desteği
  • Sahadaki askeri birliklerle bağlantı kurabilme
  • Komuta merkezleri ile emniyetli haberleşme
  • Karargahlar ile savaş alanı komutanlıkları arasında iletişim
  • Komuta kontrol sistemleriyle entegre çalışma
  • Güvenli ses haberleşmesi
  • Güvenli görüntü aktarımı
  • Güvenli veri iletişimi
  • Hızlı haberleşme altyapısı
  • Taktik ihtiyaçlara uygun mobil haberleşme çözümü
PMKİ/METİ ARACI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Mürettebat: 5-9 Kişi
  • Çekiş Sistemi: 4×4
  • Süspansiyon: Bağımsız
  • Motor Gücü: 450 Bg
  • Koruma: STANAG 4569 Mayın ve Balistik Koruma
  • Meyil Tırmanma: %60 Dik – %30 Yan
  • Silah Kulesi: Var
  • Mast Terman ve Gündüz Kamerası: 6,3 Km/sa
  • Robotik Kol Uzunluğu: 8 m
  • Römork: Mevcut
  • Görev Ekipmanları
  • Karıştırma Sistemi
  • Yangın Söndürme ve İnfilak Sistemi
  • Telsiz
  • Low-Light Sürüş Kamerası
  • Farkındalık Kamera Sistemi
  • Maskeli Tip KBRN Sistemi
  • İç Koruma Sistemi
  • Robotik Kol
  • Dedektör
  • Su Topu
  • Kamera
  • Tırmık
  • Kıskaç
  • Kazıcı Uç
  • Kepçe
DRAGONEYE 2 ELEKTRO-OPTİK SENSÖR SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • Orta dalga kızılötesi sensör
  • Kısa dalga kızılötesi sensör
  • HD renkli TV sistemi
  • Sürekli zum yeteneği
  • LMÖ, manyetik pusula ve GPS entegre sistem
  • Ethernet altyapısı
  • Otomatik hedef takip sistemi
  • Resim kayıt özelliği
  • Video kayıt özelliği
  • Motor kontrollü odak ayarları
  • Motor kontrollü bakış açısı ayarları
  • Motor kontrollü zum ayarları
  • Dijital video çıkışı
  • Otomatik hareket algılama
  • Otomatik görüntü işleme
  • Görüntü iyileştirme teknolojisi
  • Gerçek zamanlı hedef koordinat hesaplamaları
  • Gelişmiş kullanıcı arayüzü
GÖKBERK 10 LAZER SİLAH SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • Yönlendirilmiş enerji tabanlı hava savunma sistemi
  • Çekili platform üzerinde konuşlandırılabilen yapı
  • Katmanlı hava savunma mimarisi içinde görev yapabilme
  • 10 kW lazer silah sistemi
  • Sınıf I İHA'lara karşı fiziksel imha kabiliyeti
  • Kritik ve sabit tesislerin korunması
  • Askeri üslerin korunması
  • Havaalanlarının korunması
  • Enerji santrallerinin korunması
  • Limanların korunması
  • Petrol rafinerilerinin korunması
  • Meskun mahalde kullanıma uygun yapı
  • Hedef tespiti kabiliyeti
  • Hedef teşhisi kabiliyeti
  • Hedef takip sistemi
  • Lazer silahı ile hedeflerin fiziksel imhası
  • Hassas stabilizasyon sistemi
  • Hızlı hareketli hedeflere karşı yüksek performanslı takip yeteneği
  • Radar ile entegre çalışabilme
  • Gece görev yapabilme
  • Gündüz görev yapabilme
  • Düşük atış maliyeti
  • Hava savunma görevlerine uygun sistem mimarisi
ALKA LAZER SİLAH SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • * Hibrit hava savunma sistemi yapısı
  • * Elektromanyetik karıştırma ve lazer teknolojisini birlikte kullanabilme
  • * Mini ve mikro İHA'lara karşı etkili savunma
  • * Sürü dron saldırılarını engelleyebilme
  • * 750 metreye kadar lazerle fiziksel imha kabiliyeti
  • * Geniş frekans aralığında elektromanyetik karıştırma yapabilme
  • * Radar sistemi ile alçak ve yüksek irtifa hedef tespiti
  • * Elektro-optik takip sistemi ile hassas hedef izleme
  • * Yapay zekâ destekli otomatik hedef tespit ve takip sistemi
  • * Düşük yanlış alarm oranı
  • * Hedefe otomatik yönlenebilme
  • * Gece ve gündüz kesintisiz görev yapabilme
  • * Seri atış kabiliyeti
  • * Düşük atış maliyeti
  • * Uzaktan komuta ve kontrol desteği
  • * Mobil ve sabit kullanım imkânı
  • * Araç üstü entegre kullanım seçeneği
  • * Modüler yapı ve hızlı intikal kabiliyeti
  • * Kritik tesis, havaalanı ve askeri birlik korumasında kullanım
  • * EYP ve bombalı tuzaklara karşı görev yapabilme
  • * Tek veya iki personelle operasyon imkânı
  • * Gözetleme sistemi olarak kullanılabilme
  • * Operatör yükünü azaltan nöroergonomi desteği
TOLGA YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

  • Mini ve mikro İHA'lara karşı yakın hava savunması

  • Kamikaze dron ve seyir füzelerine karşı koruma

  • Hibrit hava savunma mimarisi

  • Elektronik karıştırma ve fiziksel imha kabiliyeti

  • AESA radar sistemi

  • Elektro-optik sensör altyapısı

  • Yaklaşık 10 kilometre hedef tespit menzili

  • Hızlı tehdit analizi ve reaksiyon kabiliyeti

  • Katmanlı savunma sistemi yapısı

ELEKTRONİK HARP KABİLİYETLERİ

  • 3 kilometre menzilde elektronik karıştırma

  • Dron haberleşme ve kontrol sinyallerini bozabilme

  • Soft-kill elektronik harp sistemi

SİLAH SİSTEMLERİ

  • 12.7 mm yakın savunma silah sistemi

  • 20 mm Gatling silah sistemi

  • Yüksek atış hızına sahip 20 mm top sistemi

  • 35 mm yüksek imha gücüne sahip savunma sistemi

  • 3 kilometreye kadar etkili fiziksel imha kapasitesi

OPERASYONEL KABİLİYETLER

  • Manuel kullanım modu

  • Yarı otonom çalışma modu

  • Tam otonom görev yapabilme

  • Hedefe göre otomatik savunma katmanı seçimi

  • Düşük maliyetli savunma çözümü

  • Özel parçacıklı mühimmat kullanımı

  • Füze sistemi kullanmadan dron imha kabiliyeti

ENTEGRASYON ÖZELLİKLERİ

  • Sabit tesislere entegrasyon

  • Zırhlı kara araçlarına entegrasyon

  • Mobil platformlarda kullanım

  • Deniz platformlarına entegrasyon

  • Modüler sistem yapısı

  • Farklı operasyon sahalarında esnek kullanım

Ezgi Polat
