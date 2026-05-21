EFES-2026'da tarihi anlar: Yeni yerli sistemler ilk kez sahada! Lazer silahları, sürü dronlar...

LAZER SİLAHLARI VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ ÖN PLANDAYDI

Tatbikatın en dikkat çekici bölümlerinden biri yönlendirilmiş enerji sistemleri oldu. İlk kez EFES kapsamında kullanılan ALKA ve GÖKBERK lazer silah sistemleri, kamikaze dron ve mini İHA tehditlerine karşı oluşturulan senaryolarda aktif şekilde kullanıldı.

Sistemlerin düşük irtifada hareket eden hedeflere karşı müdahale kabiliyeti sahada test edilirken, elektronik harp unsurlarıyla koordineli şekilde görev yaptığı gözlendi.

MİLKAR-A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ise düşman haberleşme altyapısını baskılama, sinyal karıştırma ve elektronik körleme görevlerinde kullanıldı. Tatbikatta elektronik harp faaliyetlerinin yoğun şekilde uygulanması, modern savaş doktrinlerinde elektromanyetik üstünlüğün önemini bir kez daha ortaya koydu.