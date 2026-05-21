EFES-2026'da tarihi anlar: Yeni yerli sistemler ilk kez sahada! Lazer silahları, sürü dronlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği EFES-2026 Tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleri İzmir'de başladı. Türk savunma sanayiinin son harikası olan ALKA, GÖKBERK, MİLKAR-A ve TOLGA gibi yerli savunma sistemleri ilk kez operasyonel senaryolarda kullanıldı. İşte EFES-2026'da ilk kez sahaya çıkan yeni nesil sistemlerin dikkat çeken özellikleri.
KALKAN II
KALKAN II orta irtifa hava hedeflerinin 3 boyutta doğru ve hızlı tespit ve teşhisini yapan bir arama ve takip radarıdır.
Çok hüzmeli ve faz dizili elektronik taramalı anteni ile üs, liman, fabrika ve benzeri kritik bölgeleri koruma uygulamaları için kendi başına veya komuta kontrol sistemleri ile kullanıma uygun yapıdadır.
Sistem; araç ve sensör grubundan oluşmaktadır. Sensör grubu römork üzerine monteli olup, araç ile çekilerek harekat bölgesine intikali gerçekleşmektedir. Operatör, araç içerisinde veya uzak komuta özelliği sayesinde araçtan ve sensörden uzakta çalışmasını sürdürebilmektedir.
GENEL ÖZELLİKLER
|Özellik
|Açıklama
|Radar Tipi
|Arama ve Takip Radarı
|Hedef Tespiti
|3 Boyutta Hedef Tespit ve Takip
|Kullanım Alanı
|Üs, liman, fabrika ve kritik bölgelerin korunması
|Anten Yapısı
|Çok hüzmeli faz dizili elektronik taramalı anten
|Sistem Yapısı
|Araç ve sensör grubundan oluşur
|Kurulum Süresi
|20 Dakika
|Navigasyon
|Entegre GPS ve Otomatik Kuzey Bulucu
TESPİT VE TAKİP YETENEĞİ
- Uçakların tespit ve takibi
- Helikopterlerin tespit ve takibi
- Havada asılı helikopterlerin tespit ve takibi
- İHA tespit ve takibi
- Seyir füzelerinin tespit ve takibi
- Çoklu hedef takibi
- Hedeflerin sınıflandırılması
- IFF Mod 5 hedef teşhisi
- Karıştırıcı yönü belirleme
SİSTEM ENTEGRASYONU
- Komuta kontrol sistemleriyle çalışma
- Farklı platformlara entegre edilebilir modüler tasarım
- Uzaktan komuta ve operasyon desteği
KARAOK KISA MENZİLLİ TANKSAVAR SİLAHI
Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.
|Özellik
|Değer
|Çap
|125 mm
|Ağırlık
|< 16 kg [Füze + Tüp]
|Menzil
|2,5 km
|Harp Başlığı Tipi
|Zırh Delici Tandem
|Vuruş Modu
|Doğrudan Vuruş / Üstten Vuruş
|Kullanım Modları
|At-Unut