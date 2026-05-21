Fenerbahçe'de kaleye Chevalier! PSG'de umduğunu bulamadı
Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, PSG forması giyen Lucas Chevalier’i gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Fransız file bekçisi için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde dururken resmi temasların Şampiyonlar Ligi finalinin ardından başlaması bekleniyor.
- Fenerbahçe, PSG'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası transfer etmek için resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor.
- Sarı-lacivertli yönetim, piyasa değeri 30 milyon euro olan Chevalier için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koymayı düşünüyor.
- Chevalier, PSG'de Rus kaleci Safonov'un gerisinde kalarak düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle kulüpten ayrılmayı değerlendiriyor.
- Fenerbahçe kadrosunda bulunan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin, kulüp hakkında Chevalier'e bilgi verdiği öğrenildi.
- Fransız kaleci bu sezon PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa kazandı.
Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, kalede önemli bir değişime hazırlanırken sürpriz bir isim listeye dahil edildi. PSG'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralara yükseldi.
Fransız basınında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından oyuncu için resmi girişimlere başlamayı planlıyor. PSG ile Arsenal arasında 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final sonrası transfer sürecinin netlik kazanacağı ifade edildi. Genç kalecinin de kariyeriyle ilgili kararını final sonrasında vereceği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.
KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR
Fenerbahçe yönetiminin transferde satın alma opsiyonlu kiralama modelini masaya koyduğu öğrenildi. PSG ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chevalier için doğrudan bonservis görüşmelerinin maliyet nedeniyle zor olduğu, bu nedenle kiralık formülünün ön plana çıktığı kaydedildi.
24 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Fransız kaleciyle yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Premier Lig'den birçok kulübün de yakından ilgilendiği aktarıldı. Buna rağmen sarı-lacivertliler, oyuncuya düzenli forma şansı sunabilecek olması nedeniyle transferde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
DÜZENLİ FORMA ŞANSI KARARINI ETKİLİYOR
Lucas Chevalier'in PSG'den ayrılma düşüncesinin temel nedenlerinden biri düzenli forma süresi bulamaması oldu. Fransız kaleci, bu sezon Teknik Direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG'de çoğu maçta Rus kaleci Safonov'un gerisinde kaldı. Özellikle sezonun son bölümünde Safonov'un kaleyi devralması sonrası Chevalier'in ayrılık ihtimali güç kazandı.
Genç kalecinin 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alamaması da kariyer planlamasında önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Daha önce Lille formasıyla Fransa Milli Takımı'na davet edilen Chevalier'in, yeniden milli takım radarına girebilmek için sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
KANTE VE GUENDOUZI DETAYI
Fenerbahçe'nin transfer sürecinde elini güçlendiren unsurlardan biri de takım içindeki Fransız oyuncular olacak. Sarı-lacivertli kadroda bulunan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile milli takım bağlantısı bulunan Chevalier'in, bu iki isimden kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Bu sezon PSG formasıyla 26 resmi maça çıkan Lucas Chevalier; Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleri yaşadı. Fenerbahçe yönetiminin, Şampiyonlar Ligi finalinin hemen ardından oyuncunun temsilcileriyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirmesi bekleniyor.