Fenerbahçe'de kaleye Chevalier! PSG'de umduğunu bulamadı

Fransız kaleci bu sezon PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa kazandı.

Sarı-lacivertli yönetim, piyasa değeri 30 milyon euro olan Chevalier için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koymayı düşünüyor.

Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, kalede önemli bir değişime hazırlanırken sürpriz bir isim listeye dahil edildi. PSG'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralara yükseldi.

Chevalier, PSG'de istediği süreleri bulamadı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından oyuncu için resmi girişimlere başlamayı planlıyor. PSG ile Arsenal arasında 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final sonrası transfer sürecinin netlik kazanacağı ifade edildi. Genç kalecinin de kariyeriyle ilgili kararını final sonrasında vereceği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

Chevalier'in sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe yönetiminin transferde satın alma opsiyonlu kiralama modelini masaya koyduğu öğrenildi. PSG ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chevalier için doğrudan bonservis görüşmelerinin maliyet nedeniyle zor olduğu, bu nedenle kiralık formülünün ön plana çıktığı kaydedildi.

24 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Fransız kaleciyle yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Premier Lig'den birçok kulübün de yakından ilgilendiği aktarıldı. Buna rağmen sarı-lacivertliler, oyuncuya düzenli forma şansı sunabilecek olması nedeniyle transferde avantaj elde etmeyi hedefliyor.