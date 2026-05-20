Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ZTK finali öncesi açıklama: Kupa almadıkça başarısızsınız! Başkan Erdoğan'a teşekkür

"Kupa almadan, futbolda başarılı sayılma şansın yok! Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştiriler de haklı! Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum."

"İŞ ADAMLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM" "Basketbolu sponsorsuz tamamlayan tek kulübüz! Değerli iş adamlarına ricada bulunuyorum. Kimse bu işi tek başına başaramaz. Ricam, bu takım Avrupa'da da olacak ve lütfen sponsorluk konusunda bu kadar kapalı olmasınlar. Keşke böyle olmasaydı ama önümüzdeki yıl, ben de birçok iş adamı ile gidip görüşeceğim." "SPONSOR OLMADAN OLMUYOR" "Voleybola bu yılın başında başlamak istiyorduk ama futbolda borçlanmayı bitirmeye çalışıyoruz. Akademiye iyi para harcıyoruz. Basketbolun sponsoru yok, 4-5 milyon euro oraya harcıyoruz. Üstüne voleybolu da koyarsak... Canı gönülden voleybolda olmayı istiyorum. Trabzonsporlu iş adamları dönüş yaparsa, orada da olmak istiyoruz. Ancak sponsor olmadan kimse bu işi yapmıyor."

"Öncelikle Fatih Tekke, ekibi, izleme ekibi, tüm kulüp çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Rakiplerine göre daha az bütçe ile başarılı oldu. Trabzonspor için başarı şampiyonluk ama Fatih Tekke ve ekibi başarılıdır."

"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

"TRABZONSPOR EFSANESİ"

"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"

"ÖNEMLİ TEKLİFLER VAR"

"Scout olarak Avrupa'da bile yüzde 50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Bu işin zor bu! Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene! Bilinmeyen oyuncular 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız! Bunu da açık söyleyeyim!"

TRANSFER ÇALIŞMALARI



"Transfer görüşmeleri yapılıyor, aşama kaydedilen yerler var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız! Çok ciddi görüşmeler var."



"TARAFTARA HAKSIZLIK VAR"



"Trabzonspor, Mars'ta bile oynar! Biz orada başka bir şey söyledik... Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız! Bu hak değil! Konyaspor, Trabzonspor ile Giresun'da oynamak istemezdi sanırım! Daha önce açıklanmış, Konyaspor da bunu kendinden hak görüyor olabilir. Almanya'da, Fransa'da, İstanbul'da; her yerde stat doldururum ama taraftarımıza bir haksızlık var!"

"REKOR OLACAK"

"Taraftarımız Antalya'ya gelsin, takımımızın yanında dursun. Trabzonspor marsta bile oynar biz orada başka bir şey anlattık. Bizim derdimiz, taraftarımıza haksızlık edilmesi. Prim konusunda gerekeni yapacağım. Maçtan önce açıklayacağım ama rekor olacak."

"BORÇLARI SIFIRLAYACAĞIZ"

"Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon eurolarda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden 'yapılanmanın ilk yılı' diyoruz.

Tesislerimiz istimlak edilince borçlarımızı sıfırlayacağız. Onu da açıklayacağız rakamlar netleştiği zaman ama şu anda vergi borçlarının tamamından biraz daha yüksek bir rakam konuşuyoruz."

BAŞKAN ERODĞAN'A TEŞEKKÜR

"Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza gitsek bizi geri çevirmedi. Tüm desteğini verdi. Türkiye'deki statlar dünyada yok. Her yere gidip görüyoruz. Çok iyi statlar yapıldı. Sayın Berat Albayrak'ın, Serhat Bey'in çok büyük desteği var. Başkan kimse, yöneticiler kimse Allah razı olsun çok büyük destekleri var. Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederiz. Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ederim, kendisi Trabzonlu değil ama Trabzonspor söz konusu olduğunda desteklerini esirgemedi."

"ARADA BEN DE KENDİ HALİME GÜLÜYORUM!"

"Taraftar transfer istiyor, şov istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. 'Bugüne kadar bunlar konuşulmuyordu, sen neden konuşuyorsun?' diyorlar. Camia her şeyi bilsin! Bir kişi üstünden ilerlenemez. Elimden geleni yapıyorum, keşke daha fazla gücüm olsa da yapsam! Dayak yenecek, bu dayağı yemek de o şehirde büyüyen birine yakışır dedik... Gülmenizde problem yok, ben de kendi halime gülüyorum arada."