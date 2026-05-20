Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ZTK finali öncesi açıklama: Kupa almadıkça başarısızsınız! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya'nın yayıncısı oldupu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Trabznonspor'un hedefi her zaman ve branşta şampiyonluktur. Kupa almadıkça başarılı olarak görülmezsiniz" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlara yeni sezon formalarını hediye edeceklerini açıkladı.
- Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ve ekibinin az bütçeyle başarılı olduğunu belirtti.
- Trabzonspor'un basketbol takımının sponsorsuz tamamladığı sezon için iş adamlarına sponsorluk çağrısı yapıldı.
- Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürerken, 7-8 oyuncuya önemli teklifler geldiği belirtildi.
- Başkan Ertuğrul Doğan, tesislerin istimlak edilmesiyle borçların sıfırlanacağını ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, HT Spor'a konuştu.
"YENİ SEZON FORMALARI VERİLECEK"
"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz."
"FATİH TEKKE VE EKİBİ BAŞARILIDIR"
"Öncelikle Fatih Tekke, ekibi, izleme ekibi, tüm kulüp çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Rakiplerine göre daha az bütçe ile başarılı oldu. Trabzonspor için başarı şampiyonluk ama Fatih Tekke ve ekibi başarılıdır."
"BASKETBOLDA BÜTÇE DAHİLİNDE BAŞARILI OLDUK"
"U19'daki teknik heyetimiz ve ekibi de üç yıldır emeklerin karşılığını veriyor. Basketbolda da yeniyiz, orada da 6. olduk. Bütçe dahilinde başarılı olduk."
"İŞ ADAMLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM"
"Basketbolu sponsorsuz tamamlayan tek kulübüz! Değerli iş adamlarına ricada bulunuyorum. Kimse bu işi tek başına başaramaz. Ricam, bu takım Avrupa'da da olacak ve lütfen sponsorluk konusunda bu kadar kapalı olmasınlar. Keşke böyle olmasaydı ama önümüzdeki yıl, ben de birçok iş adamı ile gidip görüşeceğim."
"SPONSOR OLMADAN OLMUYOR"
"Voleybola bu yılın başında başlamak istiyorduk ama futbolda borçlanmayı bitirmeye çalışıyoruz. Akademiye iyi para harcıyoruz. Basketbolun sponsoru yok, 4-5 milyon euro oraya harcıyoruz. Üstüne voleybolu da koyarsak... Canı gönülden voleybolda olmayı istiyorum. Trabzonsporlu iş adamları dönüş yaparsa, orada da olmak istiyoruz. Ancak sponsor olmadan kimse bu işi yapmıyor."
"TARAFTARIMIZA KARŞI MAHCUBUM"
"Kupa almadan, futbolda başarılı sayılma şansın yok! Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştiriler de haklı! Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum."
"TRABZONSPOR EFSANESİ"
"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"
"ÖNEMLİ TEKLİFLER VAR"
"Scout olarak Avrupa'da bile yüzde 50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Bu işin zor bu! Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene! Bilinmeyen oyuncular 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız! Bunu da açık söyleyeyim!"
TRANSFER ÇALIŞMALARI
"Transfer görüşmeleri yapılıyor, aşama kaydedilen yerler var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız! Çok ciddi görüşmeler var."
"TARAFTARA HAKSIZLIK VAR"
"Trabzonspor, Mars'ta bile oynar! Biz orada başka bir şey söyledik... Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız! Bu hak değil! Konyaspor, Trabzonspor ile Giresun'da oynamak istemezdi sanırım! Daha önce açıklanmış, Konyaspor da bunu kendinden hak görüyor olabilir. Almanya'da, Fransa'da, İstanbul'da; her yerde stat doldururum ama taraftarımıza bir haksızlık var!"
"REKOR OLACAK"
"Taraftarımız Antalya'ya gelsin, takımımızın yanında dursun. Trabzonspor marsta bile oynar biz orada başka bir şey anlattık. Bizim derdimiz, taraftarımıza haksızlık edilmesi. Prim konusunda gerekeni yapacağım. Maçtan önce açıklayacağım ama rekor olacak."
"BORÇLARI SIFIRLAYACAĞIZ"
"Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon eurolarda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden 'yapılanmanın ilk yılı' diyoruz.
Tesislerimiz istimlak edilince borçlarımızı sıfırlayacağız. Onu da açıklayacağız rakamlar netleştiği zaman ama şu anda vergi borçlarının tamamından biraz daha yüksek bir rakam konuşuyoruz."
BAŞKAN ERODĞAN'A TEŞEKKÜR
"Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza gitsek bizi geri çevirmedi. Tüm desteğini verdi. Türkiye'deki statlar dünyada yok. Her yere gidip görüyoruz. Çok iyi statlar yapıldı. Sayın Berat Albayrak'ın, Serhat Bey'in çok büyük desteği var. Başkan kimse, yöneticiler kimse Allah razı olsun çok büyük destekleri var. Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederiz. Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ederim, kendisi Trabzonlu değil ama Trabzonspor söz konusu olduğunda desteklerini esirgemedi."
"ARADA BEN DE KENDİ HALİME GÜLÜYORUM!"
"Taraftar transfer istiyor, şov istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. 'Bugüne kadar bunlar konuşulmuyordu, sen neden konuşuyorsun?' diyorlar. Camia her şeyi bilsin! Bir kişi üstünden ilerlenemez. Elimden geleni yapıyorum, keşke daha fazla gücüm olsa da yapsam! Dayak yenecek, bu dayağı yemek de o şehirde büyüyen birine yakışır dedik... Gülmenizde problem yok, ben de kendi halime gülüyorum arada."
"HORONA GİRMEYECEKSİN!"
"Kimseye kırgınlığım olmaz! Bütün ailem futbolcuydu, o tribünlerde büyüdüm ben. Sevginin de, öfkenin de maksimum yaşandığını gördük! Şampiyon olduğumuz yıllardan sonra da böyle oldu! Bizim insanımız böyle! Buna itirazı olan, bu horona girmeyecek!"
"BEN DE PARİS DOĞUMLU DEĞİLİM!"
"Sinirlendiğimi söylüyorlar! Ben de Paris doğumlu değilim, Trabzon doğumluyum! Taraftarımız bize kızacak ama ben onlara kızamam! Öyle bir lüksüm yok! Bu bir bayrak yarışı... Ben bu gelirleri sağlarsam, benden sonra gelen rahat edecek! Bundan mutlu olacağım!
"Benden sonra seçilenin elini ben kaldıracağım! Ne zaman ararsa da yanında olacağım! İsterse tabi..."
"BÜTÇE 34 MİLYON EURO"
"Bütçe olarak 34 milyon euro seviyelerinde, rakiplerimiz 200-230 milyon euro civarında! Bizim şampiyon olduğumu dönem gibi değil. Onlar yaptıkları yatırımların meyvelerini almaya başladı, iyi de yaptılar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkes yapmak zorunda değil."
"ONLARLA AYNI DEĞİLİZ"
"Bu projelerin hayata geçmesi 3-4 yıl! Bu oyuncuları geliştireceğiz, oyuncu satacağız, kulübün kasasına para koyacağız, projeleri yapacağız... Çok zor! Bunu yapan takım da yok! Proje takımlarının şampiyonluk iddiası ve beklentisi yok! Salzburg ile aynı değiliz, onların arkasında sponsor var!"
AVM PROJESİ
"Stadın yanında AVM projemiz vardı. Teknik tarafla ilgili projeye itirazlar oldu. Bakanımızdan, milletvekillerimizden... Onların niyeti projeye karşı olmak değil. Orada yönetim eksikliği olduğunu söyleyeceğiz. Kimsenin niyeti kötülük değil, herkesin niyeti Trabzonspor'a yardımcı olmak. Burada başka bir proje olur, başka bir yerde proje olur. Bunları konuşarak sonuca bağlayacağız. Trabzonspor'un gelire ihtiyacı var. Siyasilere sıkıntı çıkarmak istemiyoruz. Onlar da sıkıntıları biliyor. Değerli abilerimizin yanına gideceğiz ve yanlış anlaşılmaları gidereceğiz."
KULÜBÜN BORCU
"Trabzonspor'un borcu 5 Milyar TL'den 2 Milyar TL'ye gelecek ama daha da aşağılara düşecek. Borcumuzun bittiğini 1,5 ay içerisinde duyuracağız! Rakiplerin borcu 30 Milyar TL'ye yaklaşmışken, Trabzonspor'un borcu kalmayacak! Oyuncuların bonservis taksitleri de bu rakamın içinde."
"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
"Şampiyon olabilirdik, eksikler var, yapılanmanın ilk yılı. Çok başarılı bir iş yaptı ekip. Sakatlıklar oldu, kadromuz diğer takımlara göre geniş değil... Sebebi de belli, maddiyat! Oyuncu almakta sorun yok, daha fazla verir alırsın. Daha önce aldık, mutsuz olanlar da oldu."
ONANA İÇİN TRANSFER HAMLESİ
"Andre Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Savic var."
NWAKAEME'YE TEKLİF
"Nwakaeme var. Çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakame'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var."
MALINOVSKYI, THIERRY KARADENİZ, 6-7 OYUNCU
"Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke karara verecek. A Takımda da oynayabilir, U19'da da... 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak."
AYRILIKLAR
"Kazeem Olaigbe'nin bonservisinin yarısı 3,5 milyon euroya Konyaspor'da! İkinci satışından %50-%50 alacağız. Zaten oyuncun talipleri var. Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin talipleri var. John Lundstram'ın talipleri yok. Çok fazla kiralık oyuncumuz yok."
Trabzonspor'dan savunmaya tanıdık isim!
Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da