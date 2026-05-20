Karanlıkta sızdılar hedefleri havaya uçurdular: Dünya bu tatbikatı izliyor

Tatbikatta ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhası ile yapay zekâ destekli programlar aktif olarak kullanıldı.

Gece safhasında, topçu ve havan atışları ile desteklenen amfibi harekâtı icra edilerek, hedefler kara, deniz ve hava unsurları tarafından imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya millî unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, askeri personel ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

"EFES TATBİKATI HER GEÇEN YIL DAHA DA GELİŞMEKTEDİR

Gece safhası öncesi konuşma yapan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, küresel güvenlik ortamının her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale geldiği günümüzde risk ve tehditlerin artan bir şekilde çeşitlendiğini belirterek, "Geleceğin muharebelerinin; hava, kara, deniz, siber, uzay ve bilgi alanlarının eş zamanlı olarak işletildiği, elektronik harp yetenekleri ile bilgi/etki operasyonlarının iç içe geçtiği, yapay zekâ temelli komuta kontrol sistemlerinin kullanımıyla hızlı karar alma döngülerinin ön plana çıktığı çok alanlı ve katmanlı cephelerde cereyan edeceği, akıllı, otonom ve sürü insansız araçların; etkili, uzun menzilli ve süratli füzeler ile hava savunma sistemlerinin sonucu belirleyen faktörler olacağı, ayrıca barıştan itibaren planlı bir şekilde gömülmenin de büyük önem taşıdığı öngörülmektedir.

Güvenlik ortamının bu dinamik yapısı karşısında; yeni, esnek ve adaptif yapılanmalarla birlikte, birleşik müşterek harekât ile karşılıklı çalışabilirlik yeteneklerimizin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Tatbikatımız, bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışabilirliği, koordinasyonu ve anlayış birliğini geliştirmektedir.