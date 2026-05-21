CHP’li Tütüncü’ye selam vermeyen esnafa zabıta sopası! Tekrar tekrar gelip ceza yazdılar | Zorbalık güvenlik kamerasında

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hacı Resul Düzgün, bacağını kurtarmak için 8 kez ameliyat olmuş ve gelecek kaygısı taşımaktadır.

Tütüncü, daha önce Ataşehir Belediyesinde çalışırken bir motosiklet kazasında sürücüyü yaralayıp olay yerinden kaçmakla suçlanmıştı.

Zabıta ekipleri ilk denetimde herhangi bir işgaliye tespit edemezken, daha sonra tekrar gelerek işletme hakkında cezai işlem uyguladı.

Tütüncü, dükkana girdiğinde çalışanın geri çekilmesi üzerine sert bir üslupla tepki gösterdi ve yasal olmayan bir masa yerleşimi olduğunu söyledi.

İstanbul'da esnaf ziyareti adı altında gerçekleştirilen siyasi turlar, vatandaşa yönelik ceza operasyonuna dönüştü. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, dükkanına girdiği esnada kendisiyle selamlaşmadı diye hedef tahtasına koyarak işletmeye zabıta gönderdi.

CHP'li Berk Tütüncü'nün esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginlik ve sonrasındaki zabıta denetimi güvenlik kameralarına yansıdı.

CHP’li İlçe Başkanı ziyaret etti zabıta ceza yağdırdı!

"BİZİ GÖRÜNCE KAÇMAYIN"

Görüntülere göre dükkana giren CHP'li Tütüncü, "Selamünaleyküm, kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ben. Nasılsınız, iyi misiniz?" dedi.

Tezgahın arkasında geriye doğru çekilen çalışana yönelen Tütüncü, çalışanın sessiz kalması üzerine üslubunu sertleştirdi. CHP'li Tütüncü, "Bizi görünce kaçmayın ya. Ne yaptık size? Niye kaçıyorsunuz bizi görünce? Yalnız bu masayı buraya koymak normalde yasal değil ha, dikkat edin." ifadelerini kullandı.

SEN MİSİN SELAM VERMEYEN

Tütüncü ve beraberindeki heyetin dükkandan ayrılmasının hemen ardından saat 10:08'de işletmeye CHP'li Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri geldi.

İşletmeci kadın zabıtalara tepki göstererek, "CHP heyeti bizi şikayet etti, ceza yazmanız için sizi gönderdiler." diye konuştu.

İlk incelemede dışarıda herhangi işgaliye durumu tespit edemeyen ekipler dükkandan ayrıldı.

Ancak saat 10:40'ta üç kişilik zabıta ekibi işletmeye tekrar gelerek işletme hakkında cezai işlem uyguladı.

HEP VUKUAT

Esnafa yönelik tavrıyla tepki çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün geçmişteki vukuatları yeniden gündeme geldi.

Ataşehir Belediyesinde bankamatik memuru olduğu öne sürülen Tütüncü, 21 Kasım 2024 günü Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Sokak'ta belediyeye ait kiralık araçla ters şerit ihlali yaptı. Hatalı sollama yapan Tütüncü, karşı şeritten gelen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hacı Resul Düzgün'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Düzgün ağır yaralandı. Gencin savrulduğunu görmesine rağmen aracından inmeyen Tütüncü izini kaybettirdi.

Dört gün boyunca aranan Tütüncü, 25 Kasım günü Çengelköy Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Tütüncü ifadesinde, "Kazadan önce trafikte motosiklet sürücüsüyle tartıştım. Çarptığım kişinin o sürücü olduğunu düşündüğüm için olay yerinden kaçtım." itirafında bulundu.

"NASIL YÜRÜYECEĞİM, NASIL KOŞACAĞIM?"

Bacağını kurtarmak için 8 kez ameliyat masasına yatan Hacı Resul Düzgün, "Ben nasıl futbol oynayacağım, nasıl yürüyeceğim, nasıl koşacağım, nasıl evleneceğim, nasıl işe girip çalışacağım?" diyerek isyan etti.

Tütüncü'nün eski arkadaşı Abdülkadir Birinci partiden istifa ederek çarpıcı detaylar paylaştı. Birinci, "Sarhoş olduğu için olay yerinden kaçmak istemiş. Eve giderse yakalanacağını bildiği için parti içinden meclis üyesinin evinde saklanmış." bilgisini aktardı.

