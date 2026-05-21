"Çarkı" kıran telefon şifresi: Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonun arka planı

RASİM OZAN KÜTAHYALI MASAK RAPORLARIYLA DOSYAYA KATILDI

İncelemeyi derinleştiren polis, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı. Polisin, bu tespitlerin ardından operasyon için delil toplanmaya başlandı. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı'nın da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ AKIN UZUN YÜZDE 70 PAY ALIYORMUŞ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı. İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.

135 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.