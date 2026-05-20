Galatasaray'da 2 aday 1 transfer! 2 dünya deviyle masaya oturulacak
Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, ilk hedefini Scott McTominay olarak belirlerken İskoç yıldızda pürüz çıkması halinde hedef Teun Koopmeiners.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadro güçlendirme çalışmalarına başladı.
- Teun Koopmeiners, Galatasaray'a önerilen isimler arasında yer alıyor ve bu olasılık beklemeye alındı.
- Teun Koopmeiners, Torino'da 44 maçta 3 gol katkısı sağladı ve piyasa değeri 20 milyon Euro.
- Galatasaray'ın öncelikli hedefi Scott McTominay iken, Napoli'nin yüksek bonservis talebi süreci zorluyor.
- Scott McTominay, Napoli'nin şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve piyasa değeri 45 milyon Euro.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi odaklı bir kadro kurulmak üzere kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Oyuncu grubunun kalitesinin artması adına hata yapılmak istenmiyor. Bunun için de yıldız futbolculara imza attırılmak amacında.
TEUN KOOPMEINERS ÖNERİLDİ
Calciomercato.it'in haberine göre Galatasaray'a Teun Koopmeiners önerildi. Hollandalı futbolcu için uluslar arası deneyimi bulunan isimlere yönelen sarı kırmızılıların bu olasılığa sıcak baktığı ancak beklemeye aldığı ifade edildi.
3 GOLLÜK KATKISI VAR
Bu sezon Torino temsilcisinde 44 kez sahaya ayak basan 28 yaşındaki futbolcu, 2 keza ağları sarsıp 1 de asist yaptı. 2649 dakika sahada kaldı. Buna rağmen takımdan ayrılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.
FAVORİ MCTOMINAY
Galatasaray'ın Teun Koopmeiners'i beklemeye alma sebebinin ise Scott McTominay olduğu öne sürüldü. Eğer İskoç futbolcuda problem çıkarsa Koopmeiners'in gündeme alınacağı belirtildi. Ancak Napoli'nin yüksek bonservis beklentisi sürecin önünün tıkanmasını sağladı.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI
Geride kalan sezonda Napoli'nin aldığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Scott McTominay, adından söz ettirmeyi sürdürdü. bu sezon çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 4 asist yaptı. 3611 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro. 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
