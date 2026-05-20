Galatasaray'da 2 aday 1 transfer! 2 dünya deviyle masaya oturulacak

Teun Koopmeiners, Torino'da 44 maçta 3 gol katkısı sağladı ve piyasa değeri 20 milyon Euro.

Galatasaray'ın öncelikli hedefi Scott McTominay iken, Napoli'nin yüksek bonservis talebi süreci zorluyor.

Scott McTominay, Napoli'nin şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve piyasa değeri 45 milyon Euro.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi odaklı bir kadro kurulmak üzere kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Oyuncu grubunun kalitesinin artması adına hata yapılmak istenmiyor. Bunun için de yıldız futbolculara imza attırılmak amacında.

Teun Koopmeiners Hollanda Milli Takımı'nda forma giyiyor TEUN KOOPMEINERS ÖNERİLDİ Calciomercato.it'in haberine göre Galatasaray'a Teun Koopmeiners önerildi. Hollandalı futbolcu için uluslar arası deneyimi bulunan isimlere yönelen sarı kırmızılıların bu olasılığa sıcak baktığı ancak beklemeye aldığı ifade edildi.