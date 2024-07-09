Serdar Aziz veda etti

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, transfer görüşmeleri yapmak için Avusturya kampından ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Sosyal medyadan veda mesajı yayınlanan 33 yaşındaki futbolcu ise "5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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