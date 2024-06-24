Moise Kean ile sıcak temas

Fenerbahçe transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İtalyan basını geçtiğimiz gün Kanarya'nın Juventus'un forveti Moise Kean ile ilgilendiği öne sürmüştü.

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'in yıldız forvetle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve kısa süre içerisinde İtalyan ekibine teklif yapabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho'nun da 24 yaşındaki golcünün transferine onay verdiği belirtiliyor. Juventus ile geçen sezon 20 maçta 666 dakika süre bulan İtalyan golcü bu süreçte takımına gol katkısı sağlayamadı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Vlahovic ve Milik'in arkasında yedek bekleyen Kean'nin de ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Juve ile bir yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcuya 10 milyon Euro değer biçiliyor.