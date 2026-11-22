Galatasaray'ın istediği Bruno Fernandes'ten transfer açıklaması
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz kulübünün kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini doğrulayan 32 yaşındaki futbolcu, görüşmeleri durdurma kararı aldığını söyledi. Manchester United'ın yeniden maç kazanmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Fernandes, kulübün ayrılmasını istemesi halinde buna karşı çıkmayacağını belirtti. Deneyimli orta sahanın mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Galatasaray da yıldız futbolcunun peşinde.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Bruno Fernandes'in geleceği yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerinin durdurulduğunu açıklarken olası ayrılık ihtimaline ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sky Sports'a konuşan Portekizli yıldız, Manchester United yönetiminin kendisine yeni kontrat teklif ettiğini doğruladı. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, takımın içerisinde bulunduğu sportif durum nedeniyle sözleşme görüşmelerine devam etmenin doğru olmayacağını düşündüğünü söyledi.
BRUNO FERNANDES'TEN SÖZLEŞME KARARI
Manchester United'da geleceği tartışılan Bruno Fernandes, kulüple yaptığı görüşmelere ilişkin konuştu.
Portekizli futbolcu, Manchester United'ın kendisini takımda tutmak istediğini ve bu nedenle yeni sözleşme teklifi sunduğunu doğruladı.
Fernandes, İngiliz ekibiyle geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başlangıcında görüşmeler yaptıklarını, ancak takımın yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşme konusunu ikinci plana bıraktığını anlattı.
Deneyimli oyuncu, şu anda Manchester United'ın önceliğinin sözleşme pazarlıkları değil, yeniden galibiyetler almaya başlaması olduğunu vurguladı.
"ŞU ANDA GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"
Bruno Fernandes, Manchester United'dan yeni sözleşme teklifi aldığını doğrularken müzakerelerin mevcut durumunu da açıkladı.
Portekizli yıldız, kulübün teklifinin kendisini kadroda tutmak istediğini gösterdiğini belirterek, "Şu anda müzakereler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.
Fernandes, takımın ligde yaşadığı sıkıntıların ardından sözleşme görüşmelerini sürdürmenin ne kendisi ne de kulüp açısından doğru bir zamanlama olacağını düşündüğünü söyledi.
Manchester United'ın yeniden istikrarlı sonuçlar elde etmesi gerektiğini vurgulayan futbolcu, bireysel geleceğine ilişkin kararların sportif hedeflerin önüne geçmesini istemediğini dile getirdi.
"DAHA FAZLA PARA İSTESEYDİM BURADA OLMAZDIM"
Bruno Fernandes, sözleşme görüşmelerinde daha yüksek maaş ve daha uzun süreli anlaşma talep ettiği yönündeki iddialara da yanıt verdi.
Portekizli orta saha, kariyerinin önceki dönemlerinde Manchester United'dan ayrılarak daha yüksek ücret kazanabileceği seçenekler bulunduğunu hatırlattı.
Fernandes, ekonomik beklentileri nedeniyle görüşmelerin durmadığını vurgulayarak, "Daha fazla para isteseydim burada olmazdım." sözlerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, geçmiş yıllarda kulüpten ayrılma fırsatları bulunmasına rağmen Manchester United'da kalmayı tercih ettiğini belirtti.
"KULÜP AYRILMAMI İSTERSE GİDERİM"
Bruno Fernandes'in açıklamalarında en fazla dikkat çeken bölüm, olası ayrılıkla ilgili sözleri oldu.
Manchester United'a bağlılığını her zaman gösterdiğini ifade eden Portekizli futbolcu, kulübün gelecekte kendisiyle yollarını ayırmak istemesi durumunda bu kararı kabul edeceğini söyledi.
Fernandes, sözleşmesini tamamlamak için takımda kalmayı düşünmediğini ve kulübün farklı bir plan yapması halinde ayrılmaya hazır olacağını dile getirdi.
Deneyimli orta saha, böyle bir karar alınması durumunda, "Kapıdan ilk çıkan ben olurum." ifadelerini kullandı.
Fernandes'in bu açıklaması, kulüpten ayrılma kararı aldığı anlamına gelmiyor. Portekizli futbolcu, geleceğine ilişkin nihai kararın Manchester United'ın planlamasıyla bağlantılı olacağını belirtti.
İKİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ
Manchester United yönetimi, Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzatmak için daha önce de girişimlerde bulundu.
Portekizli futbolcu, İngiliz kulübünün sunduğu ikinci sözleşme teklifini de kabul etmedi.
İlk teklifin yaz döneminde yapıldığı, tarafların ardından yeniden görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Manchester United'ın kaptanını kadrosunda tutmak istediği, Fernandes'in ise görüşmeleri takımın sportif durumuna odaklanmak amacıyla askıya aldığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Bruno Fernandes'in Manchester United ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Portekizli futbolcu, son sözleşmesini Ağustos 2024'te imzalamıştı.
Ancak anlaşmada Manchester United'ın kullanabileceği bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. İngiliz kulübü bu hakkını kullanırsa Fernandes'in sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam edebilecek.
Dolayısıyla 32 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme görüşmelerini durdurmuş olması, gelecek yaz kesin olarak bonservissiz ayrılacağı anlamına gelmiyor.
Manchester United yönetiminin uzatma opsiyonuna ilişkin kararı da futbolcunun geleceğini belirleyecek.
GALATASARAY İLE DE ADI ANILMIŞTI
Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceği, daha önce Avrupa ve Türkiye'deki transfer haberlerine de konu olmuştu.
Portekizli orta sahanın adı, 2026 yazında Galatasaray ile anıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Bruno Fernandes, kariyerinin önceki dönemlerinde Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer gündemine girdi.
2025 yazında Al-Hilal'in Portekizli futbolcuya yüksek ücretli bir teklif sunduğu haberleştirilmişti.
Fernandes, söz konusu dönemde Manchester United'da kalmayı tercih etmişti.
Portekizli yıldızın yeni açıklamalarında daha fazla para kazanabileceği fırsatlardan bahsetmesi, geçmişte değerlendirmediği transfer seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı.
Ancak futbolcu, son röportajında yeni bir kulüple anlaştığını veya ayrılmak için transfer görüşmesi yürüttüğünü açıklamadı.
POCHETTINO KAPTANLIK KARARINI AÇIKLADI
Manchester United'da Michael Carrick'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mauricio Pochettino da Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili konuştu.
Arjantinli teknik adam, Portekizli yıldızın Manchester United kaptanlığına devam edeceğini açıkladı.
Fernandes'in takım için önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Pochettino, sözleşme konusunun ilerleyen dönemde ele alınabileceğini belirtti.
Böylece Manchester United'da teknik direktör değişikliğine rağmen kaptanlık konusunda yeni bir görevlendirmeye gidilmedi.
CARRICK İLE YAŞANDIĞI İDDİA EDİLEN GERGİNLİĞİ ANLATTI
Bruno Fernandes, röportajında eski Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick ile arasında sorun bulunduğu yönündeki iddialara da değindi.
Portekizli futbolcu, Como karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Carrick ile problem yaşadığı yorumlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Bournemouth mücadelesinde yedek bırakılmasının ardından teknik direktörüyle görüştüğünü anlatan Fernandes, kararın kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığının kendisine iletildiğini söyledi.
Tecrübeli orta saha, Carrick'in kendisini takımın ihtiyaçları doğrultusunda yedek bıraktığını belirterek aralarında bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.
PREMIER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Manchester United'daki geleceği hakkında konuşan Bruno Fernandes, kariyer hedeflerinden vazgeçmediğini de vurguladı.
Portekizli futbolcu, formasını giydiği kulüple Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşamak istediğini söyledi.
Manchester United'ın yalnızca ilk dört sıraya girmeyi yeterli bir hedef olarak görmemesi gerektiğini savunan kaptan, kulübün yeniden kupa kazanma alışkanlığı edinmesini istedi.
Fernandes ayrıca Manchester United taraftarlarının uzun süredir yaşanan başarısızlıklara rağmen takıma büyük sabır gösterdiğini ifade etti.
GÖZLER MANCHESTER UNITED'IN KARARINDA
Bruno Fernandes'in sözleşme görüşmelerini durdurması, Manchester United'da yeni bir belirsizlik yarattı.
İngiliz kulübünün kaptanını takımda tutmak istediği belirtilirken Portekizli oyuncu, mevcut dönemde sözleşme yenilemeye odaklanmayacağını açıkladı.
Manchester United'ın Haziran 2027'de sona erecek sözleşmeyi bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.
32 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili karar, kulübün yeni teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki planlaması ve ilerleyen dönemde yapılabilecek görüşmelerle şekillenecek.