Sky Sports'a konuşan Portekizli yıldız, Manchester United yönetiminin kendisine yeni kontrat teklif ettiğini doğruladı. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, takımın içerisinde bulunduğu sportif durum nedeniyle sözleşme görüşmelerine devam etmenin doğru olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Fernandes, takımın ligde yaşadığı sıkıntıların ardından sözleşme görüşmelerini sürdürmenin ne kendisi ne de kulüp açısından doğru bir zamanlama olacağını düşündüğünü söyledi.

Portekizli yıldız, kulübün teklifinin kendisini kadroda tutmak istediğini gösterdiğini belirterek, "Şu anda müzakereler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, şu anda Manchester United'ın önceliğinin sözleşme pazarlıkları değil, yeniden galibiyetler almaya başlaması olduğunu vurguladı.

Fernandes, İngiliz ekibiyle geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başlangıcında görüşmeler yaptıklarını, ancak takımın yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşme konusunu ikinci plana bıraktığını anlattı.

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın kendisini takımda tutmak istediğini ve bu nedenle yeni sözleşme teklifi sunduğunu doğruladı.

Bruno Fernandes, verdiği röportajda Manchester United yönetiminin kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini doğruladı. Portekizli futbolcu, mevcut dönemde görüşmelere devam etmediğini belirtti. (Fotoğraf: EPA)

"DAHA FAZLA PARA İSTESEYDİM BURADA OLMAZDIM"

Bruno Fernandes, sözleşme görüşmelerinde daha yüksek maaş ve daha uzun süreli anlaşma talep ettiği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Portekizli orta saha, kariyerinin önceki dönemlerinde Manchester United'dan ayrılarak daha yüksek ücret kazanabileceği seçenekler bulunduğunu hatırlattı.

Fernandes, ekonomik beklentileri nedeniyle görüşmelerin durmadığını vurgulayarak, "Daha fazla para isteseydim burada olmazdım." sözlerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, geçmiş yıllarda kulüpten ayrılma fırsatları bulunmasına rağmen Manchester United'da kalmayı tercih ettiğini belirtti.

"KULÜP AYRILMAMI İSTERSE GİDERİM"

Bruno Fernandes'in açıklamalarında en fazla dikkat çeken bölüm, olası ayrılıkla ilgili sözleri oldu.

Manchester United'a bağlılığını her zaman gösterdiğini ifade eden Portekizli futbolcu, kulübün gelecekte kendisiyle yollarını ayırmak istemesi durumunda bu kararı kabul edeceğini söyledi.

Fernandes, sözleşmesini tamamlamak için takımda kalmayı düşünmediğini ve kulübün farklı bir plan yapması halinde ayrılmaya hazır olacağını dile getirdi.

Deneyimli orta saha, böyle bir karar alınması durumunda, "Kapıdan ilk çıkan ben olurum." ifadelerini kullandı.

Fernandes'in bu açıklaması, kulüpten ayrılma kararı aldığı anlamına gelmiyor. Portekizli futbolcu, geleceğine ilişkin nihai kararın Manchester United'ın planlamasıyla bağlantılı olacağını belirtti.