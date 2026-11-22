Boşanma davasında miras tartışması Yargıtaya taşındı! Mal paylaşımında 4 bin TL'lik ayrıntı kararı bozdurdu
Yargıtay'dan boşanma davalarında mal paylaşımını yakından ilgilendiren emsal karar geldi. Eşlerden birine ailesinden miras kalan daire, araç ve paranın kişisel mal sayılacağına hükmeden Yüksek Mahkeme, bu mallardan elde edilen kira gibi gelirlerin ise edinilmiş mal kapsamında değerlendirileceğini belirtti. Babasından miras kalan mal varlığı üzerinde hak talep eden kocanın açtığı davada, aracın satın alınmasında kullanılan paranın kaynağı yeterince araştırılmadığı için karar bozuldu.
Boşanma davalarında eşler arasındaki mal paylaşımına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, eşlerden birine ailesinden miras kalan mal varlığının kişisel mal sayıldığı için paylaşıma konu edilemeyeceğini, ancak bu mallardan elde edilen kira gibi gelirlerin edinilmiş mal kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
Babasından kalan daire ve araçlarda hak iddia eden kocanın açtığı davada ise eksik inceleme yapıldığına hükmedilerek karar bozuldu.
MİRAS KALAN DAİRE VE ARAÇLAR ANLAŞMAZLIK KONUSU OLDU
Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesine başvurdu. Davacı koca, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olduğunu öne sürdüğü çok sayıda daire ve araçtan pay talep etti.
Davalı kadın ise söz konusu daire ve araçların varlıklı babasından kendisine miras kaldığını belirterek eşinin bu mallar üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını savundu.
MAHKEME REDDETTİ, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI
Tarafların iddialarını değerlendiren Aile Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Davacı kocanın avukatı kararı istinafa taşıdı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de itirazları geri çevirdi.
Bunun üzerine davacı koca, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Başvuruyu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mal paylaşımına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.
MİRAS KİŞİSEL MAL, KİRA GELİRİ EDİNİLMİŞ MAL
Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan mal rejimine ilişkin düzenlemeleri kararında esas aldı.
Kararda, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya eşlerden birinin sonradan miras ya da herhangi bir karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayıldığı belirtildi. Kişisel malların yerine geçen değerlerin de aynı kapsamda değerlendirildiği ifade edildi.
Bununla birlikte miras kalan para veya malın kendisi kişisel mal olsa da bu mallardan elde edilen kira gibi gelirlerin edinilmiş mal niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
Ayrıca Türk Medeni Kanunu'na göre eşlerden birine ait bütün malların, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edildiği hatırlatıldı.
YARGITAY EKSİK İNCELEMEYE DEĞİNDİ
Yüksek Mahkeme, davalı kadının kişisel mal savunmasını ispatladığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini hatalı buldu.
Davalı kadının, kişisel malı olan ve dava konusu edilmeyen evin satışından elde ettiği paranın bir kısmıyla mal paylaşımına konu olan 7 numaralı meskeni, diğer kısmıyla da uyuşmazlık konusu aracı satın aldığını savunduğu belirtildi.
Ancak Yargıtay, söz konusu aracın edinilme tarihi ve değerinin tamamının kişisel maldan karşılanıp karşılanmadığı belirlenmeden hüküm kurulduğunu tespit etti.
4 BİN TL'LİK AYRINTI KARARI DEĞİŞTİRDİ
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aracın edinildiği tarihteki değerinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Kararda, aracın satın alınmasında davalı kadının kişisel malı olan 4 bin TL'nin kullanıldığının kabul edilmesi, kalan kısmın ise aksi ispatlanamadığından edinilmiş mal kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Bu doğrultuda kişisel mal denkleştirmesinin yapılması ve davacı kocanın katılma alacağının buna göre hesaplanması gerektiğine işaret edildi.
EKSİK ARAŞTIRMA BOZMA GEREKÇESİ OLDU
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"Tasfiye konusu aracın edinme tarihinin ve edinme değerinin tamamının kişisel malla karşılanıp karşılanmadığı belirlenmeden karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, öncelikle tasfiye konusu aracın davalı adına edinme tarihindeki değeri belirlenerek edinme tarihi itibarıyla davalının kişisel malı olan 4 bin TL ile ödendiği, geri kalan kısmının ise aksi ispat edilemediğinden edinilmiş maldan karşılandığı kabul edilerek kişisel mal denkleştirmesinin yapılıp sonucuna göre davacı erkeğin katılma alacağının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile tasfiye konusu araç yönünden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir."