Davalı kadın ise söz konusu daire ve araçların varlıklı babasından kendisine miras kaldığını belirterek eşinin bu mallar üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını savundu.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesine başvurdu. Davacı koca, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olduğunu öne sürdüğü çok sayıda daire ve araçtan pay talep etti.

MİRAS KALAN DAİRE VE ARAÇLAR ANLAŞMAZLIK KONUSU OLDU

Babasından kalan daire ve araçlarda hak iddia eden kocanın açtığı davada ise eksik inceleme yapıldığına hükmedilerek karar bozuldu.

Boşanma davalarında eşler arasındaki mal paylaşımına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, eşlerden birine ailesinden miras kalan mal varlığının kişisel mal sayıldığı için paylaşıma konu edilemeyeceğini, ancak bu mallardan elde edilen kira gibi gelirlerin edinilmiş mal kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Yargıtay, boşanma davasında miras paylaşımına ilişkin emsal karar verdi (Foto: Takvim Foto Arşiv)

MAHKEME REDDETTİ, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Tarafların iddialarını değerlendiren Aile Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Davacı kocanın avukatı kararı istinafa taşıdı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de itirazları geri çevirdi.

Bunun üzerine davacı koca, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Başvuruyu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mal paylaşımına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.

MİRAS KİŞİSEL MAL, KİRA GELİRİ EDİNİLMİŞ MAL

Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan mal rejimine ilişkin düzenlemeleri kararında esas aldı.

Kararda, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya eşlerden birinin sonradan miras ya da herhangi bir karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayıldığı belirtildi. Kişisel malların yerine geçen değerlerin de aynı kapsamda değerlendirildiği ifade edildi.

Bununla birlikte miras kalan para veya malın kendisi kişisel mal olsa da bu mallardan elde edilen kira gibi gelirlerin edinilmiş mal niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu'na göre eşlerden birine ait bütün malların, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edildiği hatırlatıldı.