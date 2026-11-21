ARAMALARDA İKİ TABANCA VE ÇELİK YELEK BULUNDU

Operasyonda, suç ağına mensup oldukları öne sürülen iki şüpheli daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, ruhsat süresi dolmuş bir tabanca, bir çelik yelek ve 45 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

1989'da Kopenhag'da doğan ve Konya nüfusuna kayıtlı olan Okutan'ın "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 1 adet Kasten Yaralama, 2 adet Tehdit, 1 adet Taksirle Yaralama, 2 adet Hakeret, 1 adet Konut dokunulmazlığı İhlali, 1 adet Mala zarar verme" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

ALMANYA VE DANİMARKA'YA İADESİ BEKLENMİYOR

Alman soruşturma kaynakları, yakalamanın kendi girişimleri sonucunda gerçekleşmediğini belirtti. Türk vatandaşlığı da bulunan Okutan'ın Almanya veya Danimarka'ya iade edilmesinin beklenmediği bildirildi.

Danimarka

Necati Arabacı