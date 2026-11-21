Danimarka’da aranıyordu! Hasan Okutan MİT operasyonuyla yakalandı
Danimarka’da 2019’da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Hasan Okutan, MİT ve Emniyetin İstanbul’da düzenlediği operasyonun ardından tutuklandı. Almanya’da da bir cinayetle olası bağlantısı incelenen Okutan’ın evindeki kasada silah bulundu. Operasyonda iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Türkiye ve Danimarka vatandaşı olan Hasan Okutan'a suç örgütü kurma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamaları yöneltildi. Hâkim karşısına çıkan Okutan, suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, kasım ayının ortasında Okutan'ın tutuklanmasına karar verdi.
KOPENHAG'DA ARANIYORDU, KÖLN'DE BAĞLANTISI İNCELENDİ
Danimarka makamları, Okutan'ı 2019'da Kopenhag yakınlarında bir kişinin çok sayıda kurşunla vurularak öldürüldüğü saldırının şüphelisi olarak arıyordu. Köln Savcılığının ise Okutan'ın 2024'te Almanya'da işlenen Davide K. cinayetiyle olası bağlantısını incelediği aktarıldı. Davide K., Köln'ün Kalk semtinde bir spor salonunun önünde, elektrikli skuterle gelen saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
ARABACI İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER DOSYADA
Soruşturmada, Okutan'ın eski Hells Angels yöneticisi Necati Arabacı ile birlikte lüks araçların yanında görüntülendiği ve geçmişte sosyal medyada paylaşılan kareler de gündeme geldi. Arabacı, operasyondan yaklaşık bir ay önce Türkiye'de suç örgütü liderliğinden 15 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.
ARAMALARDA İKİ TABANCA VE ÇELİK YELEK BULUNDU
Operasyonda, suç ağına mensup oldukları öne sürülen iki şüpheli daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, ruhsat süresi dolmuş bir tabanca, bir çelik yelek ve 45 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.
1989'da Kopenhag'da doğan ve Konya nüfusuna kayıtlı olan Okutan'ın "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 1 adet Kasten Yaralama, 2 adet Tehdit, 1 adet Taksirle Yaralama, 2 adet Hakeret, 1 adet Konut dokunulmazlığı İhlali, 1 adet Mala zarar verme" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
ALMANYA VE DANİMARKA'YA İADESİ BEKLENMİYOR
Alman soruşturma kaynakları, yakalamanın kendi girişimleri sonucunda gerçekleşmediğini belirtti. Türk vatandaşlığı da bulunan Okutan'ın Almanya veya Danimarka'ya iade edilmesinin beklenmediği bildirildi.