Mavi Vatan'da ilk: ORKA torpidosu AKINCI’nın kanatlarında
Denizaltı savunma harbinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırma hedefiyle geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, Bayraktar AKINCI TİHA’nın kanatları altında Mavi Vatan ile buluştu. AKINCI’nın bıraktığı ORKA torpidosu, Saros Körfezi’nde başarıyla suya indi. Bayraktar TB3 SİHA’nın sonoboy atışlarının ardından AKINCI’nın ORKA ile gerçekleştirdiği başarılı operasyon, Türk savunma sanayisi için su altı harbinde yeni konseptin kapılarını araladı.
Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar AKINCI TİHA ile denizlerin milli muhafızı ORKA torpidosu'nun Mavi Vatan'daki muazzam buluşması, su altı savunma harbinde yeni dönemin kapılarını araladı.
MAVİ VATAN'DA TARİHİ TEST
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu insansız hava platformundan ilk kez başarıyla bıraktı.
Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI, yerli alt sistemler ve mühimmat entegrasyonuyla yeteneklerini genişletmeye devam ediyor.
Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde, AKINCI'nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA torpidosu, belirlenen noktada başarıyla suya indi.
Testin tamamlanmasıyla Çorlu'daki merkeze emniyetle dönen AKINCI TİHA, denizaltı savunma harbinde tarihi başarıya imza attı.
Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen, denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip ORKA torpidosu; yüksek hız, aktif ve pasif sonar başlığı ile hedef tespiti ve dahili güdüm özellikleriyle öne çıkıyor. ROKETSAN üretimi mühimmatlar, SİHA'ların çelik pençesini oluşturarak savunma alanındaki tam bağımsızlık yolculuğuna güç katmayı sürdürüyor.
DENİZALTINDA İLERİ TEKNOLOJİ
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın resmi sosyal medya hesaplarından, Bayraktar AKINCI'nın ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Atış Testi'ne ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi Vatan'ın ORKA'sı, AKINCI'nın kanatlarında. Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpidomuz ORKA, Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle denizaltı savunma harbinde platform çeşitliliğini artırıyor, denizlerdeki caydırıcı gücümüzü pekiştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gök vatandan Mavi Vatan'a uzanan önemli başarı. Baykar AKINCI platformundan gerçekleştirilen ORKA hafif torpido atışı başarıyla tamamlandı. ORKA'mızın farklı platformlardaki kullanım kabiliyetine yönelik bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.