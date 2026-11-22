Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar AKINCI TİHA ile denizlerin milli muhafızı ORKA torpidosu'nun Mavi Vatan'daki muazzam buluşması, su altı savunma harbinde yeni dönemin kapılarını araladı.

ORKA torpidosunda yeni test tamamlandı

MAVİ VATAN'DA TARİHİ TEST

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu insansız hava platformundan ilk kez başarıyla bıraktı.

Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI, yerli alt sistemler ve mühimmat entegrasyonuyla yeteneklerini genişletmeye devam ediyor.

Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde, AKINCI'nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA torpidosu, belirlenen noktada başarıyla suya indi.

Testin tamamlanmasıyla Çorlu'daki merkeze emniyetle dönen AKINCI TİHA, denizaltı savunma harbinde tarihi başarıya imza attı.

Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen, denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip ORKA torpidosu; yüksek hız, aktif ve pasif sonar başlığı ile hedef tespiti ve dahili güdüm özellikleriyle öne çıkıyor. ROKETSAN üretimi mühimmatlar, SİHA'ların çelik pençesini oluşturarak savunma alanındaki tam bağımsızlık yolculuğuna güç katmayı sürdürüyor.

DENİZALTINDA İLERİ TEKNOLOJİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın resmi sosyal medya hesaplarından, Bayraktar AKINCI'nın ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Atış Testi'ne ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi Vatan'ın ORKA'sı, AKINCI'nın kanatlarında. Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpidomuz ORKA, Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle denizaltı savunma harbinde platform çeşitliliğini artırıyor, denizlerdeki caydırıcı gücümüzü pekiştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gök vatandan Mavi Vatan'a uzanan önemli başarı. Baykar AKINCI platformundan gerçekleştirilen ORKA hafif torpido atışı başarıyla tamamlandı. ORKA'mızın farklı platformlardaki kullanım kabiliyetine yönelik bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.