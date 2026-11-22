Bir dönem eşofman üstü denince akla spor salonu, okul gezisi, hafta sonu yürüyüşü ya da evde geçirilen tembel bir gün gelirdi. Altına eşofman giyilir, fermuar çekilir, spor ayakkabılar tamamlanırdı. Şimdi ise aynı parça jean pantolonun, kumaş pantolonun, eteğin hatta daha klasik bir kombinin üzerine giyiliyor. Spor giyim, spor yapmanın dışına taşmış durumda. Bu dönüşümün arkasında birkaç farklı hikâye var. İlki nostalji.

Sosyal medyada "blokecore" adıyla yayılan futbol esintili giyim de bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Ancak bugün mesele yalnızca forma giymek değil. Eşofman üstü de bu estetiğin başrol oyuncularından biri haline geliyor. Bir yanda vintage görünümlü naylon ceketler, diğer yanda kadife ve parlak dokulu fermuarlı modeller var. Popüler kültür de bu parçayı yeniden görünür kılıyor. Ekranda karşımıza çıkan karakterlerin gündelik kıyafetleri, bazen podyumdan daha etkili bir moda referansına dönüşebiliyor. Bir karakterin eşofman üstünü kendine özgü bir tavırla taşıması, izleyicinin o parçaya yeniden bakmasını sağlayabiliyor.

1970'lerin renkli eşofman takımları, 80'lerin rüzgârlıkları ve 90'ların fermuarlı spor ceketleri yeniden keşfediliyor. İkincisi futbol kültürü. İngiltere'de tribünlerden doğan "casuals" tarzı, takım renklerini taşımadan da futbol estetiğini günlük giyime taşıdı. Retro formalar, spor ceketler, sade sneaker'lar ve rahat kesimler zamanla moda dünyasının dikkatini çekti.

Bazen bir moda akımını anlamak için podyuma değil, dizideki karakterin üzerine bakmak yeterli. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



70'LERDEN 90'LARA: ESKİ MODELLER NEDEN GERİ DÖNDÜ?



Moda, geçmişin parçalarını yeniden yorumlamayı seviyor. Eşofman üstünün bugünkü yükselişinde de 70'lerin renkli takımları, 80'lerin naylon rüzgârlıkları ve 90'ların bol kesimli spor ceketleri önemli rol oynuyor. O dönemlerin fermuarlı, dik yakalı, kontrast renkli modelleri yeniden ilgi görüyor. Bunun nedeni yalnızca nostalji değil. Geçmişten gelen modeller, bugünün sade kıyafetleriyle kolayca bir araya getirilebiliyor.

90'LARIN SPORTİF SİLÜETLERİ

Eski bir spor ceket, düz jean ve beyaz tişörtle bambaşka bir görünüm kazanabiliyor. Üstelik ikinci el mağazaları ve vintage pazarları, bu parçaları bulmak isteyenlere alternatif sunuyor. Moda araştırma platformu Depop'un 2025 trend raporunda retro spor giyim öne çıkan eğilimlerden biri olarak gösterildi. Raporda 70'lerin eşofmanları, 80'lerin rüzgârlıkları ve 90'ların sportif siluetleri aynı nostalji dalgasının parçaları olarak değerlendiriliyor.