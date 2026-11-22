70'lerin renkli takımlarından 90'ların rüzgarlıklarına: Retro eşofman üstleri yeniden moda
Bir zamanlar spor salonunun, tribünlerin ve hafta sonu rahatlığının parçasıydı. Şimdi gömlekle, jean pantolonla hatta daha klasik parçalarla kombinleniyor. Retro spor giyim yeniden yükselişte.
Bir dönem eşofman üstü denince akla spor salonu, okul gezisi, hafta sonu yürüyüşü ya da evde geçirilen tembel bir gün gelirdi. Altına eşofman giyilir, fermuar çekilir, spor ayakkabılar tamamlanırdı. Şimdi ise aynı parça jean pantolonun, kumaş pantolonun, eteğin hatta daha klasik bir kombinin üzerine giyiliyor. Spor giyim, spor yapmanın dışına taşmış durumda. Bu dönüşümün arkasında birkaç farklı hikâye var. İlki nostalji.
GÜNLÜK HAYATIN YENİ ÜNİFORMASI
1970'lerin renkli eşofman takımları, 80'lerin rüzgârlıkları ve 90'ların fermuarlı spor ceketleri yeniden keşfediliyor. İkincisi futbol kültürü. İngiltere'de tribünlerden doğan "casuals" tarzı, takım renklerini taşımadan da futbol estetiğini günlük giyime taşıdı. Retro formalar, spor ceketler, sade sneaker'lar ve rahat kesimler zamanla moda dünyasının dikkatini çekti.
Sosyal medyada "blokecore" adıyla yayılan futbol esintili giyim de bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Ancak bugün mesele yalnızca forma giymek değil. Eşofman üstü de bu estetiğin başrol oyuncularından biri haline geliyor. Bir yanda vintage görünümlü naylon ceketler, diğer yanda kadife ve parlak dokulu fermuarlı modeller var. Popüler kültür de bu parçayı yeniden görünür kılıyor. Ekranda karşımıza çıkan karakterlerin gündelik kıyafetleri, bazen podyumdan daha etkili bir moda referansına dönüşebiliyor. Bir karakterin eşofman üstünü kendine özgü bir tavırla taşıması, izleyicinin o parçaya yeniden bakmasını sağlayabiliyor.
70'LERDEN 90'LARA: ESKİ MODELLER NEDEN GERİ DÖNDÜ?
Moda, geçmişin parçalarını yeniden yorumlamayı seviyor. Eşofman üstünün bugünkü yükselişinde de 70'lerin renkli takımları, 80'lerin naylon rüzgârlıkları ve 90'ların bol kesimli spor ceketleri önemli rol oynuyor. O dönemlerin fermuarlı, dik yakalı, kontrast renkli modelleri yeniden ilgi görüyor. Bunun nedeni yalnızca nostalji değil. Geçmişten gelen modeller, bugünün sade kıyafetleriyle kolayca bir araya getirilebiliyor.
90'LARIN SPORTİF SİLÜETLERİ
Eski bir spor ceket, düz jean ve beyaz tişörtle bambaşka bir görünüm kazanabiliyor. Üstelik ikinci el mağazaları ve vintage pazarları, bu parçaları bulmak isteyenlere alternatif sunuyor. Moda araştırma platformu Depop'un 2025 trend raporunda retro spor giyim öne çıkan eğilimlerden biri olarak gösterildi. Raporda 70'lerin eşofmanları, 80'lerin rüzgârlıkları ve 90'ların sportif siluetleri aynı nostalji dalgasının parçaları olarak değerlendiriliyor.
TRİBÜNDEN SOKAĞA: BLOKECORE ETKİSİ
Futbol artık yalnızca sahada oynanan veya tribünde izlenen bir oyun değil; moda, müzik ve sokak kültürünün de parçası. İngiltere'de 1970'lerin sonlarından itibaren gelişen "football casuals" kültürü, taraftarların takım forması yerine dikkat çekici spor ceketler, kaliteli sneaker'lar ve gündelik tasarım parçalarıyla tribüne gitmesiyle şekillendi. Amaç, takım renklerini baştan aşağı taşımadan da futbol kültürünün içinde olmaktı.
Bu estetik yıllar içinde farklı ülkelerde ve kuşaklarda yeniden yorumlandı. 2021-2022 döneminde TikTok'ta görünürlük kazanan Blokecore, 90'ların futbol formalarını, bol jean pantolonları, spor ayakkabıları ve tribün havasını günlük giyime taşıdı. Bugün bu anlayış eşofman üstlerini de kapsıyor. Artık spor ceket yalnızca maç günü giyilen bir parça değil; gündelik stilin merkezinde yer alabiliyor.
EKRANIN MODAYA ETKİSİ: KARAKTERLER DE TREND YARATIYOR
Moda yalnızca podyumlarda veya sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarında doğmuyor. Dizi ve filmlerdeki karakterlerin kıyafetleri de izleyicinin gündelik stilini etkileyebiliyor. Özellikle güçlü bir karakterin kendine özgü giyim tarzı, tek bir parçayı yeniden görünür hale getirebiliyor. Burada dikkat çeken, belirli bir marka ya da ürün değil; karakterin rahat ama kendine güvenli giyim tavrı. Türkiye'de ise atv ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde genç karakterlerin giyim tercihlerinde benzer bir eğilim görülüyor. Emir (Rahimcan Kapkap), Uzay (Berk Ali Çatal), Hasan (Doğan Can Sarıkaya), Mert (Efe Can Taşdelen) ve Sado (Kaan Akkaya) gibi genç karakterlerin dünyasında eşofman üstleri, gündelik hayatın doğal parçaları olarak karşımıza çıkıyor.
SALONDAN ÇIKAN KOMBİNLER
Bu trendin en önemli özelliği, eşofman üstünü takımın bir parçası olmaktan çıkarması. Artık aynı renk eşofman altıyla giyilmesi gerekmiyor. Jean pantolon, bol kesim kumaş pantolon, düz etek veya sade bir tişörtle tamamlanabiliyor. Böylece spor bir parça, daha şehirli bir görünümün parçasına dönüşüyor. Fermuarlı modeller açık bırakılarak tişört üzerine giyilebiliyor. Dik yakalı tasarımlar daha klasik bir hava yaratıyor.
MODA DEĞERİNİ ARTIRIYOR
Kadife dokular akşam kombinlerine, ince naylon modeller ise günlük kullanıma uyarlanabiliyor. Kadın modasında spor ceketlerin etek ve daha zarif ayakkabılarla birleştirilmesi de bu yaklaşımın örneklerinden. Burada önemli olan baştan aşağı spor giyinmek değil; spor parçayı başka bir tarzla buluşturmak. Eşofman üstünün moda değerini artıran da tam olarak bu zıtlık.
Kadife, naylon ve retro renk blokları farklı tarzlar yaratıyor. Kadınlar ve erkekler aynı parçayı farklı kombinlerle yorumluyor.