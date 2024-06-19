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Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho, Ramos'a çağrıda bulundu

Fenerbahçe’nin yeni hocası Jose Mourinho’nun, Sevilla’dan ayrılan tecrübeli stopere telefon ederek Fenerbahçe’ye transfer olmasını istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Fenerbahçe’nin yeni hocası Jose Mourinho, Ramos’a çağrıda bulundu

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Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun Sevilla'dan ayrılan İspanyol stoper Sergio Ramos'a telefon ettiği ve oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna etmeye çalıştığı belirlendi. Mourinho'nun tecrübeli stopere, "Fenerbahçe'de büyük başarılar kazanmak istiyorum" dediği ifade edildi.

AL NASSR'DA DEVREDE
Portekizli çalıştırıcının, "Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa'da kupa kazanacak bir takım yaratmak ve bu nedenle senin gibi oyunculara ihtiyacım var" ifadeleriyle 38 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi. Ramos'la Suudi ekibi Al-Nassr'ın da ilgilendiği ifade ediliyor. Geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıkan tecrübeli stoper 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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