Maduro'nun kaderini belirleyecek duruşma tarihi açıklandı

ABC News'in haberine göre, ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein, bugün yapılan ön duruşma sırasında Maduro'nun yargılanacağı davanın duruşmasının tarihini belirledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Buna göre Maduro ve eşi Flores, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak.

Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin egemen bir devletin lideri olması nedeniyle yargılanma dokunulmazlığına sahip olduğunu belirterek, bu sebeple iddianameye itiraz edeceğini dile getirdi.