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Maduro'nun kaderini belirleyecek duruşma tarihi açıklandı

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği askeri operasyonla gözaltına aldığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yargılanacağı tarih belli oldu. New York'ta görülecek davada çift, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. Maduro'nun avukatı ise devlet başkanı dokunulmazlığı gerekçesiyle iddianameye itiraz edecek.

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Maduro'nun kaderini belirleyecek duruşma tarihi açıklandı

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanacak.

ABC News'in haberine göre, ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein, bugün yapılan ön duruşma sırasında Maduro'nun yargılanacağı davanın duruşmasının tarihini belirledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Buna göre Maduro ve eşi Flores, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak.

Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin egemen bir devletin lideri olması nedeniyle yargılanma dokunulmazlığına sahip olduğunu belirterek, bu sebeple iddianameye itiraz edeceğini dile getirdi.

Maduro'nun kaderini belirleyecek duruşma tarihi açıklandı-3

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

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Ebru Bektaş
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