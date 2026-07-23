Gülistan doku dosyasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonu çözüldü! Yasa dışı talimatlar ve para trafiği! 2 isme daha operasyon
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in telefon incelemeleri organize delil karartma ağını ortaya çıkardı. Doku'nun ailesinin çıkardığı SIM kartı bizzat teslim aldığı saptanan Sonel’in, sosyal medya eleştirilerine karşı kelepçeli ve kanlı fotoğraf talimatlarıyla süreç yönettiği belirlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tespit edilen finansal transferlerin ardından Ankara’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine soruşturulan Gülistan Doku dosyasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerin teknik incelemesi tamamlandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan 2026 günü Elazığ'daki Sheraton Otel'de yakalanarak tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel ve ekibinin, kamu gücünü kullanarak organize bir şekilde delil kararttığı belirlendi.
SIM KARTI BİZZAT AİLEDEN ALIP SİBER EKİBE GÖNDERDİ
Dosyadaki en dikkat çekici tespitlerden biri Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yaşanan SIM kart trafiğinde ortaya çıktı. Doku ailesinin kayıp kızlarına ulaşabilmek amacıyla Bedriye Doku adına kayıtlı hatta ilişkin 8 Ocak 2020'de SIM kart değişikliği yaptığı saptandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan siber incelemelerde; Tuncay Sonel'in 9 Ocak 2020 günü saat 12.38'den sonra bu yeni SIM kartı bizzat Gülistan Doku'nun ailesinin elinden teslim aldığı belirlendi. Sonel'in kartı usule aykırı şekilde ihraç polis memuru Gökhan Ertok'a gönderdiği, kartın 18 Ocak 2020 günü 06.27-09.03 saatleri arasında Ertok'un Samsung SM-N920C marka cihazında kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin Doku'nun WhatsApp ve Instagram hesaplarına yasadışı yollarla erişerek veri sildikleri ve kurgusal yönlendirmelerle delil kararttıkları kaydedildi.
"ÜÇÜMÜZ DE YAZILIM VE BİLİŞİM KONUSUNDA UZMANDIK"
Gökhan Ertok'un 2 Temmuz 2026 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi de soruşturma dosyasına girdi. Ertok ifadesinde şu beyanlarda bulundu:
"...Gülistan Doku'nun olayının olduğu zamanlarda Mehmet Aca'nın Ankara Etimesgut'ta bulunan home ofis tarzındaki bilişim işleri ile uğraşan iş yerinde toplam 3 kişi çalışıyorduk diye hatırlıyorum. Bunlardan biri bendim, diğer çalışan Sefa Karasu isimli benden 3-4 yaş küçük olan şahıstı diğeri ise Emre Ezertaş olarak hatırladığım, benden 1-2 yaş küçük olan kişiydi. Üçümüzde yazılım ve bilişim konusunda uzmandık. Hepimizin bilgi seviyesi üst düzeydeydi. Emre Ezertaş, Tuncay Sonel'i, Şükrü Eroğlu'nu ya da çevresindeki kişileri tanımıyordu. Sefa Karasu ise Şükrü Eroğlu'nu tanıyordu, Şükrü'nün numarasını ben kendisine bir iş için vermiştim..."
KOD ADIYLA WHATSAPP KULLANIP ŞAFAK OPERASYONU FOTOĞRAFI İLETMİŞLER
Soruşturma dosyasında, Tuncay Sonel'in "Turgay Kılıç" ismiyle kayıtlı bir WhatsApp hesabı kullandığı ve bu hat üzerinden yasadışı talimatlar verdiği belgelendi.
Sonel'in, sosyal medyada aleyhine paylaşım yapan kişilerin tespiti ve hesapların kapatılması için Ertok'a talimatlar ilettiği saptandı.
Talimatlar doğrultusunda hareket eden Ertok'un, aleyhte paylaşım yapan bir şahsı "şafak operasyonu" ile gözaltına aldığını öne sürerek, elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içinde sokakta sırtüstü yatar vaziyetteki fotoğrafını Vali Sonel'e gönderdiği mesajlaşma kayıtlarına yansıdı.
Ertok'un ayrıca başka bir kullanıcıyı tespit etmek için Samsun'a gittiğini, yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirip yurt dışına gönderdiğini ve kadının elinden aldığı telefonun parasını Sonel'den talep ettiği aktarıldı.
FİNANSAL TRAFİK VE ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ
İncelemelerde, yürütülen bu yasadışı faaliyetler karşılığında yapılan para transferleri de kalem kalem döküldü:
25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019: Vali Sonel'in aleyhindeki paylaşımların tespiti ve hesap kapatma talimatları doğrultusunda, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL gönderildi. (Transfer tarihlerinde asgari ücret yaklaşık 2.020 TL, polis maaşı ise 5.700 - 6.150 TL civarındaydı.)
5 Kasım 2021: Samsun'daki telefon değişim olayı ve talep edilen cihaz parasına istinaden, mesajlaşmalardan 4 gün sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 20.000,00 TL transfer edildi. (O tarihte asgari ücret yaklaşık 2.800 TL, polis maaşı ise yaklaşık 7.400 TL düzeyindeydi.)
Ayrıca Gökhan Ertok'un yazışmalarda bir cinayet, 300 kg eroin ve 400 milyon TL'lik gayrimenkulden bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek üzere Vali Sonel'den referans istediği saptandı.
2 İSME DAHA OPERASYONDA
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı; siber, teknik, finansal ve saha araştırmaları neticesinde harekete geçti. Cezaevinde tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra ACA Bilişim çalışanları Emre Ezertaş ve Sefa Karasu hakkında 23 Temmuz 2026 tarihi sabah saat 05.00 itibarıyla Ankara'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheliler hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK m.281)", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK m.136)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)", "kasten yaralama (TCK m.86)", "yağma (TCK m.148)" ve "bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme (TCK m.244/2)" suçlamalarıyla adli süreç sürdürülüyor.