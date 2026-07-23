Gülistan doku dosyasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonu çözüldü! Yasa dışı talimatlar ve para trafiği! 2 isme daha operasyon

Talimatlar doğrultusunda hareket eden Ertok'un, aleyhte paylaşım yapan bir şahsı "şafak operasyonu" ile gözaltına aldığını öne sürerek, elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içinde sokakta sırtüstü yatar vaziyetteki fotoğrafını Vali Sonel'e gönderdiği mesajlaşma kayıtlarına yansıdı.

Sonel'in, sosyal medyada aleyhine paylaşım yapan kişilerin tespiti ve hesapların kapatılması için Ertok'a talimatlar ilettiği saptandı.

Tuncay Sonel'in sosyal medya platformları üzerinden kendi aleyhine yönelik yapılan paylaşımların hesap ve kullanıcılarının tespiti için talimat verdiği yazışmalar ortaya çıktı

KOD ADIYLA WHATSAPP KULLANIP ŞAFAK OPERASYONU FOTOĞRAFI İLETMİŞLER Soruşturma dosyasında, Tuncay Sonel'in "Turgay Kılıç" ismiyle kayıtlı bir WhatsApp hesabı kullandığı ve bu hat üzerinden yasadışı talimatlar verdiği belgelendi.

Ertok'un ayrıca başka bir kullanıcıyı tespit etmek için Samsun'a gittiğini, yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirip yurt dışına gönderdiğini ve kadının elinden aldığı telefonun parasını Sonel'den talep ettiği aktarıldı.

FİNANSAL TRAFİK VE ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ

İncelemelerde, yürütülen bu yasadışı faaliyetler karşılığında yapılan para transferleri de kalem kalem döküldü:

25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019: Vali Sonel'in aleyhindeki paylaşımların tespiti ve hesap kapatma talimatları doğrultusunda, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL gönderildi. (Transfer tarihlerinde asgari ücret yaklaşık 2.020 TL, polis maaşı ise 5.700 - 6.150 TL civarındaydı.)

5 Kasım 2021: Samsun'daki telefon değişim olayı ve talep edilen cihaz parasına istinaden, mesajlaşmalardan 4 gün sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 20.000,00 TL transfer edildi. (O tarihte asgari ücret yaklaşık 2.800 TL, polis maaşı ise yaklaşık 7.400 TL düzeyindeydi.)

Ayrıca Gökhan Ertok'un yazışmalarda bir cinayet, 300 kg eroin ve 400 milyon TL'lik gayrimenkulden bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek üzere Vali Sonel'den referans istediği saptandı.

2 İSME DAHA OPERASYONDA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı; siber, teknik, finansal ve saha araştırmaları neticesinde harekete geçti. Cezaevinde tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra ACA Bilişim çalışanları Emre Ezertaş ve Sefa Karasu hakkında 23 Temmuz 2026 tarihi sabah saat 05.00 itibarıyla Ankara'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.