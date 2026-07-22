Başkan Erdoğan kabul etti: "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Harris Külliye'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, kabul etti.
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Başkan Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.İslam karşıtlığına kekle yanıt veren Joshua Harris Başkan Erdoğan ile görüştü
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel