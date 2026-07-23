Berat Albayrak kritik rotayı ʺBurası Çok Önemliʺ isimli kitabında yazmıştı.

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyarak yavru vatanın en temel ihtiyaçlarından birini gideren Türkiye, doğal gaz boru hattı ile de küresel enerji denklemine etki edecek. 97 kilometresi denizde olmak üzere planlanan 101 kilometrelik boru hattı, hem KKTC'nin ihtiyacını karşılayacak hem de bölgesel enerji arz ve taleplerine en uygun güzergahlardan biri olacak.