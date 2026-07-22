Başakşehir turu rövanşa bıraktı! Inter Turku ile berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan Karbownik'i geçerek çizgiye inen Essomba'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Conteh'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

9. dakikada Yusuf Sarı'nın savunma arkasına gönderdiği ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in dar açıdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada Inter Turku öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Clinton Jephta, uzak direğe yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

19. dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Laine'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Kuittinen'in kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer son anda çeldi. Oluşan karambolde Başakşehir savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada Brnic'in kafa vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

33. dakikada Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un sağ çaprazdan çektiği sert şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

39. dakikada Karbownik'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden seken top altıpasta Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Inter Turku'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Emin Bayram'ın kaydettiği golle turuncu-lacivertliler skoru 1-1'e getirdi.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Spor