KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, " Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Akay'ın kardeşi de gözaltına alındı.

"BURADA BİZLİK BİR ŞEY YOK"



Basının görüntü almasına engel olamayacaklarını belirten ekipler ise, "Burada bizlik bir şey yok." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel