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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evinden kubar esrar çıktı

Yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ve çok miktarda kubar esrar ele geçirilirken, iki kardeşin kan ve saç kılı numuneleri alındı. Soruşturma sürüyor.

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evinden kubar esrar çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Ezel Akay gözaltında!



İHBAR ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Yönetmen Ezel Akay'dan kan ve saç kılı numuneleri alındı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Yönetmen Ezel Akay'dan kan ve saç kılı numuneleri alındı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

EVİNDE KENEVİR VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Evde kubar esrar ele geçirildiEvde kubar esrar ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yönetmen Akay kameraları görünce tepki gösterdi.Yönetmen Akay kameraları görünce tepki gösterdi.


KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Akay'ın kardeşi de gözaltına alındı.Akay'ın kardeşi de gözaltına alındı.

"BURADA BİZLİK BİR ŞEY YOK"

Basının görüntü almasına engel olamayacaklarını belirten ekipler ise, "Burada bizlik bir şey yok." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

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