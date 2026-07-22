CHP’de kim kalacak, kim gidecek? Gürsel Tekin’den Mansur Yavaş ve Üsküdar açıklaması

ÜSKÜDAR VE BEYLİKDÜZÜ İÇİN NET MESAJ Tekin, İstanbul'daki belediyeler arasında Üsküdar ve Beylikdüzü'ne ayrı parantez açtı. Her iki belediyenin de CHP'de yoluna devam edeceğini söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Mehmet biraz önce Üsküdar'a şaşırdı ancak neden Üsküdar'a şaşırdığını anlamadım. Üsküdar da Beylikdüzü de partisinde görevine devam edecek. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza yardımcı olacağız."

ESKİŞEHİR VE TEKİRDAĞ DİKKAT ÇEKTİ Programda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in CHP'de kalacağı yönündeki açıklamalar da dikkat çekti. Program sunucusu, Tekin'in sözlerinin ardından Ayşe Ünlüce ve Candan Yüceer'in isimlerinin kendisini şaşırttığını belirterek, söz konusu belediyelerin CHP'de kalacağı yönündeki açıklamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

"MİLLETVEKİLLERİ BABA OCAĞINA GERİ DÖNECEK" Tekin, yeni partiye kaç milletvekilinin geçeceği konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Bazı milletvekillerinin kendi seçim bölgelerindeki psikolojik baskının etkisinden henüz kurtulamadığını öne süren Tekin, ayrılacak isimlerin önemli bir bölümünün birkaç ay içinde CHP'ye geri dönebileceğini savundu. Tekin, şöyle konuştu: "Milletvekili sayısını bilmiyorum. Kaç milletvekili gidecek, ne yapacak, bilmiyorum. Bir kısım milletvekilimiz, kendi bölgelerindeki psikolojik baskının etkisinden henüz kurtulabilmiş değil. Ancak şuna emin olun: Büyük olasılıkla iki-üç ay sonra birçok milletvekili baba ocağına geri dönecektir." İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ İstanbul milletvekillerinin durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Tekin, bazı milletvekillerinin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ileri sürdü. Tekin, gazeteciler ile televizyoncuların bildiklerinin küçük bir bölümünü milletvekillerinin bilmesi hâlinde partilerini değiştirmeyeceklerini savundu: "Siz, süreci çok yakından takip eden gazeteciler ve televizyoncularsınız. Sizin bildiklerinizin yüzde 10'unu milletvekilleri bilse herhâlde partilerini değiştirmez, bir yere de gitmezler. Birçok milletvekili arkadaşımız bilmiyor çünkü gelişmelerden haberdar değil." Tekin daha sonra, yeni siyasi hareketle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü dosyalara ilişkin "76 itirafçı" iddiasını gündeme getirdi. "76 itirafçısı olan bir siyasi hareketin peşine takılınır mı Allah aşkına?" Tekin, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Aklı olan bir insan bunu sorgular. Ne demek 76 itirafçı? Kim bunlar? Bunlar iftiracıysa neden haklarında suç duyurusunda bulunmadınız?"

ÖZEL'DEN "YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ" AÇIKLAMASI Özgür Özel, CHP'den ayrılık sürecinde yaptığı grup konuşmasında, "Her son, bir başlangıçtır." ifadelerini kullanmıştı. Özel, konuşmasında şu sözlerle CHP'ye veda mesajı vermişti: "Bugün buraya, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım." Yeni partinin milletvekilleri tarafından kurulacağını açıklayan Özel, şunları kaydetmişti: "Yeni partimizi, milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." Özel, daha sonraki açıklamasında ise yeni siyasi oluşumun yalnızca CHP'lilerle sınırlı olmayacağını belirtti: "Bugün Türkiye'de bir 'Yeni' kuruluyor. Bu 'Yeni', il il, ilçe ilçe yerelden kurulup geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni Parti, milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak. Sadece CHP'lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, Türkiye'yi kucaklayan bir yapı olacak."