CHP’de kim kalacak, kim gidecek? Gürsel Tekin’den Mansur Yavaş ve Üsküdar açıklaması
Özgür Özel’in yeni parti hamlesi CHP’de dengeleri sarsarken Gürsel Tekin’den dikkat çeken çıkış geldi. Tekin, Mansur Yavaş ile Üsküdar ve Beylikdüzü belediyelerinin CHP’de kalacağını öne sürdü; ayrılacak milletvekilleri için ise “İki-üç ay içinde baba ocağına dönerler” dedi.
Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak milletvekilleriyle yeni bir parti kuracağını açıklamasının ardından, partide yaşanabilecek kopuşlar ve belediye başkanlarının nasıl bir tutum alacağı gündeme geldi.
Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yeni parti sürecinde CHP'de kalacağını öne sürdüğü büyükşehir ve ilçe belediyelerini tek tek açıkladı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ SIRALADI
Tekin; Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarının CHP'de siyaset yapmayı sürdüreceğini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi konusunda herhangi bir temasının bulunmadığını belirten Tekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da CHP'de görevine devam edeceğini ifade etti.
Tekin, şunları söyledi:
"Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya ve Balıkesir… Büyükşehirlerde neresi kaldı? Muğla var. Muğla konusunda bir temasım yok ancak bu belediye başkanlarımız ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevlerine devam edecek."
MANSUR YAVAŞ'A AYRI PARANTEZ
Yeni parti tartışmalarında adı öne çıkan isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
Özgür Özel'in daha önce "Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" diyerek yeni siyasi oluşuma davet ettiği Yavaş, sürece mesafeli yaklaşmış ve "Ortada fol yok, yumurta yok. İlgilenmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından da Yavaş'a, "Ayrıştırmanın bir parçası hâline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacı." mesajı verilmişti.
Gürsel Tekin'in açıklamasıyla birlikte Mansur Yavaş'ın CHP'de kalacağı yönündeki değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.
ÜSKÜDAR VE BEYLİKDÜZÜ İÇİN NET MESAJ
Tekin, İstanbul'daki belediyeler arasında Üsküdar ve Beylikdüzü'ne ayrı parantez açtı.
Her iki belediyenin de CHP'de yoluna devam edeceğini söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet biraz önce Üsküdar'a şaşırdı ancak neden Üsküdar'a şaşırdığını anlamadım. Üsküdar da Beylikdüzü de partisinde görevine devam edecek. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza yardımcı olacağız."
ESKİŞEHİR VE TEKİRDAĞ DİKKAT ÇEKTİ
Programda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in CHP'de kalacağı yönündeki açıklamalar da dikkat çekti.
Program sunucusu, Tekin'in sözlerinin ardından Ayşe Ünlüce ve Candan Yüceer'in isimlerinin kendisini şaşırttığını belirterek, söz konusu belediyelerin CHP'de kalacağı yönündeki açıklamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.
"MİLLETVEKİLLERİ BABA OCAĞINA GERİ DÖNECEK"
Tekin, yeni partiye kaç milletvekilinin geçeceği konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
Bazı milletvekillerinin kendi seçim bölgelerindeki psikolojik baskının etkisinden henüz kurtulamadığını öne süren Tekin, ayrılacak isimlerin önemli bir bölümünün birkaç ay içinde CHP'ye geri dönebileceğini savundu.
Tekin, şöyle konuştu:
"Milletvekili sayısını bilmiyorum. Kaç milletvekili gidecek, ne yapacak, bilmiyorum. Bir kısım milletvekilimiz, kendi bölgelerindeki psikolojik baskının etkisinden henüz kurtulabilmiş değil. Ancak şuna emin olun: Büyük olasılıkla iki-üç ay sonra birçok milletvekili baba ocağına geri dönecektir."
İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
İstanbul milletvekillerinin durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Tekin, bazı milletvekillerinin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ileri sürdü.
Tekin, gazeteciler ile televizyoncuların bildiklerinin küçük bir bölümünü milletvekillerinin bilmesi hâlinde partilerini değiştirmeyeceklerini savundu:
"Siz, süreci çok yakından takip eden gazeteciler ve televizyoncularsınız. Sizin bildiklerinizin yüzde 10'unu milletvekilleri bilse herhâlde partilerini değiştirmez, bir yere de gitmezler. Birçok milletvekili arkadaşımız bilmiyor çünkü gelişmelerden haberdar değil."
Tekin daha sonra, yeni siyasi hareketle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü dosyalara ilişkin "76 itirafçı" iddiasını gündeme getirdi.
"76 itirafçısı olan bir siyasi hareketin peşine takılınır mı Allah aşkına?"
Tekin, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Aklı olan bir insan bunu sorgular. Ne demek 76 itirafçı? Kim bunlar? Bunlar iftiracıysa neden haklarında suç duyurusunda bulunmadınız?"
ÖZEL'DEN "YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ" AÇIKLAMASI
Özgür Özel, CHP'den ayrılık sürecinde yaptığı grup konuşmasında, "Her son, bir başlangıçtır." ifadelerini kullanmıştı.
Özel, konuşmasında şu sözlerle CHP'ye veda mesajı vermişti:
"Bugün buraya, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım."
Yeni partinin milletvekilleri tarafından kurulacağını açıklayan Özel, şunları kaydetmişti:
"Yeni partimizi, milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz."
Özel, daha sonraki açıklamasında ise yeni siyasi oluşumun yalnızca CHP'lilerle sınırlı olmayacağını belirtti:
"Bugün Türkiye'de bir 'Yeni' kuruluyor. Bu 'Yeni', il il, ilçe ilçe yerelden kurulup geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni Parti, milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak. Sadece CHP'lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, Türkiye'yi kucaklayan bir yapı olacak."
YENİ PARTİ İÇİN FARKLI SENARYOLAR MASADA
Yeni kurulacak partiye kaç milletvekilinin geçeceği, CHP içindeki en önemli tartışma başlıklarından biri oldu.
Özgür Özel'e yakın bir grubun, az sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini ve kalan isimlerin CHP'de mücadele etmeyi sürdürmesini önerdiği belirtildi.
Bir başka grubun ise toplu istifadan yana olduğu ve yeni partinin Meclis'te ana muhalefet konumuna gelmesi gerektiğini savunduğu ileri sürüldü.
Baskın seçim ihtimaline karşı Anadolu Birliği Partisinin de "yedek parti" olarak değerlendirildiği, İmamoğlu'na yakın bazı milletvekillerinin bu partiye geçebileceği iddia edildi.
GRUP TOPLANTISINI 85 MİLLETVEKİLİ İZLEDİ
Özgür Özel'in yeni parti mesajları verdiği grup toplantısını 85 milletvekili salonda takip etti.
Ancak toplantıya katılan milletvekillerinin tamamının yeni siyasi oluşuma geçeceğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.
Takvim yazarı Bülent Erandaç, CHP'deki son duruma ilişkin yazısında, toplantıya katılan milletvekillerinden en az 70'inin yeni partiye katılacağını, istifa etmeyen milletvekillerinin ise CHP'de kalarak gelişmeleri izleyeceğini iddia etti.
Erandaç, Özel'in açıklamasının ardından il başkanları, MYK, PM ve milletvekilleriyle yapılacak görüşmeler sonrasında istifaların başlayacağını ve yeni partiye geçen isimlerin kurucu üye olacağını öne sürdü.
ERANDAÇ'TAN BELEDİYE BAŞKANLARINA İLİŞK KULİS
Bülent Erandaç, aynı yazısında yeni parti sürecinde büyükşehir belediye başkanlarının nasıl bir tutum alacağına ilişkin kulis bilgilerini de aktardı.
Erandaç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yeni partiye geçebileceğini öne sürdü.
Mansur Yavaş'ın yeni partiye katılmayacağını iddia eden Erandaç; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da CHP'de kalacağının konuşulduğunu yazdı.
CHP'DE KALACAKLARINI AÇIKLADILAR
Yeni parti hazırlıklarına karşı çıkan bazı milletvekilleri ise CHP'de kalacaklarını duyurdu.
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabındaki açıklamasında yeni parti hazırlıklarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Bölgemizde kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde, ülkenin sigortası olan partinin gücünü tırpanlamak iyi niyetli olamaz. Gün, küçük hesapların girdabında kaybolmanın, sığ limanlarda şahsi hırsların peşine düşmenin günü değildir."
Öztrak, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Gün, bir asırlık tecrübeyle geleceği görme, devlet ciddiyeti ve sarsılmaz bir millet sevdasıyla tek yürek, tek bilek olma günüdür. Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında fazilet ve adalet mücadelesini omuz omuza, eksilmeden, eğilmeden sürdürmeye kararlıyız."
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de CHP'de kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Birisi Cumhuriyet, diğeri CHP. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim."
Gürer, CHP'de kaldığı süre boyunca gördüğü yanlışları ve eksiklikleri dile getirmeyi sürdüreceğini söyledi.
Yeni parti sürecinde milletvekilleri ve belediye başkanlarının vereceği kararların, CHP'deki bölünmenin boyutunu ve Meclis'teki sandalye dağılımını belirlemesi bekleniyor.