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CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında

CHP'li İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri belediye binasında arama başlattı.

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CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında

CHP'li İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

İzmit Belediyesi'ne operasyon (Fotoğraflar İHA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)İzmit Belediyesi'ne operasyon (Fotoğraflar İHA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

EKİPLER BELEDİYE BİNASINDA

Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

CHP'Lİ HÜRRİYET VE EŞİ GÖZALTINDA

Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'i de polis merkezine götürdü. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Operasyondan görüntülerOperasyondan görüntüler

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında-2 CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında-3 CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında-4

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