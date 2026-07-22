Özgür Özel’in yeni partisi için imzalar başladı! İsim ve logo hazır

"Bizim dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz."

Özgür Özel'in açıklama yaptığı grup toplantısına 84 milletvekilinin katıldığını hatırlatan Emre, kuruluş dilekçesinde bu sayının da üzerine çıkacaklarını söyledi.

PARTİNİN İSMİ VE LOGOSU HAZIR

Yeni kurulacak partinin isim ve logo çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Emre, bunların kuruluş dilekçesinin verileceği güne kadar kamuoyuyla paylaşılmayacağını söyledi.

Emre, "Partimizin ismini dahi verdiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak" ifadelerini kullandı.

Partinin ismi ve logosuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, şunları söyledi:

"Aslında hazır ama bunu duyurmak istemiyoruz. Çünkü ideal bir demokraside yaşasak zaten bunlar başımıza gelmez. Biz bir adım atarken ne tür bir kötülük yapılabileceğini düşünmek durumunda kalıyoruz. O yüzden verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız."

Yeni partinin ismi ve logosunun başvuru gününe kadar gizli tutulması dikkat çekerken, oluşumun hangi adla siyasi arenaya çıkacağı merak konusu oldu.

GENEL MERKEZ BİNASI İÇİN ÖN ANLAŞMA

Zeynel Emre, yeni partinin genel merkez binası için de ön anlaşma yapıldığını açıkladı.

Emre, "Genel Merkez binası konusunda ön anlaşma yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de bunun duyurusu zaten yapılacak" dedi.

Binanın partinin resmi kuruluşuyla birlikte adres olarak gösterileceğini belirten Emre, ilk kira ödemesinin ekim ayında başlayacağını söyledi.

Emre, şunları kaydetti: