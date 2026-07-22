Özgür Özel’in yeni partisi için imzalar başladı! İsim ve logo hazır
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Özgür Özel, yeni parti için harekete geçti. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinden imzalar toplanmaya başlanırken, 84’ün üzerinde isimle İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılacağı bildirildi. İsim ve logosu hazır olan parti için genel merkez binası konusunda da ön anlaşmaya varıldı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yeni parti hazırlığında kritik ayrıntılar ortaya çıktı. Özel'in ekibindeki Zeynel Emre, İçişleri Bakanlığı'na birkaç gün içinde 84'ün üzerinde milletvekiliyle başvuracaklarını açıkladı. Yeni partinin isim ve logosunun hazır olduğunu belirten Emre, genel merkez binası için de ilk kira ödemesi ekim ayında başlayacak şekilde ön anlaşma yapıldığını söyledi.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in, beraberindeki milletvekilleriyle CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığı hız kazandı.
Özel'in ekibinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Çankaya'daki bir otelde gerçekleştirilen Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Emre, yeni partinin kuruluş dilekçesi, kurucular kurulu, isim ve logo çalışmaları, genel merkez binası ve finansman planına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları açıkladı.
"SON HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ"
Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Emre, bugüne kadar yapılan hazırlıkların ve bundan sonraki yol haritasının değerlendirildiğini söyledi.
Emre, şunları kaydetti:
"Bugün 11.00 itibarıyla burada Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde seçilmiş Parti Meclisi üyelerimizle buluştuk. Ve Parti Meclisi üyelerimizle bugüne kadarki yapılan hazırlıkları, bundan sonraki planlanan süreçleri görüştük, konuştuk, anlattık ve kendilerinin değerlendirmelerini aldık, görüş, önerilerini aldık. Biliyorsunuz dün Genel Başkanımız içinde bulunduğumuz durum karşısında yeni bir yol açacağımızı, bu yöndeki hazırlıklarımızı tamamladığımızı ifade etmişti. Bu konudaki son hazırlıkları yapıyoruz."
BAŞVURU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAPILACAK
Yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na sunulacağını açıklayan Emre, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.
Emre, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuruyu yapıyoruz" dedi.
Yeni oluşumun ilk aşamada milletvekilleri üzerinden kurulacağını belirten Emre, partinin resmi kuruluş sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
84'ÜN ÜZERİNDE VEKİLLE DİLEKÇE
Özgür Özel'in açıklama yaptığı grup toplantısına 84 milletvekilinin katıldığını hatırlatan Emre, kuruluş dilekçesinde bu sayının da üzerine çıkacaklarını söyledi.
Emre, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz."
PARTİNİN İSMİ VE LOGOSU HAZIR
Yeni kurulacak partinin isim ve logo çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Emre, bunların kuruluş dilekçesinin verileceği güne kadar kamuoyuyla paylaşılmayacağını söyledi.
Emre, "Partimizin ismini dahi verdiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak" ifadelerini kullandı.
Partinin ismi ve logosuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, şunları söyledi:
"Aslında hazır ama bunu duyurmak istemiyoruz. Çünkü ideal bir demokraside yaşasak zaten bunlar başımıza gelmez. Biz bir adım atarken ne tür bir kötülük yapılabileceğini düşünmek durumunda kalıyoruz. O yüzden verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız."
Yeni partinin ismi ve logosunun başvuru gününe kadar gizli tutulması dikkat çekerken, oluşumun hangi adla siyasi arenaya çıkacağı merak konusu oldu.
GENEL MERKEZ BİNASI İÇİN ÖN ANLAŞMA
Zeynel Emre, yeni partinin genel merkez binası için de ön anlaşma yapıldığını açıkladı.
Emre, "Genel Merkez binası konusunda ön anlaşma yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de bunun duyurusu zaten yapılacak" dedi.
Binanın partinin resmi kuruluşuyla birlikte adres olarak gösterileceğini belirten Emre, ilk kira ödemesinin ekim ayında başlayacağını söyledi.
Emre, şunları kaydetti:
"Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız."
İLK KİRALARI VEKİLLER KARŞILAYACAK
Yeni partinin kuruluş aşamasındaki masraflarının milletvekilleri tarafından yapılacak bağışlarla karşılanacağını belirten Emre, daha sonraki dönemde üyelik aidatları ve bağışlardan kaynak oluşturulacağını söyledi.
Emre, "İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz. Ama milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde" ifadelerini kullandı.
Genel merkez binası için parti henüz resmen kurulmadan ön anlaşma yapılması, Özel ve ekibinin kuruluş sürecine ilişkin hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığını gösterdi.
PM ÜYELERİ İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ PLANI
Emre, Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması ihtimaline karşı Parti Meclisi'nde milletvekili olmayan isimlerin ilk aşamada yeni partiye katılmayacağını açıkladı.
Tedbirin kaldırılması halinde eski yönetimin göreve dönebileceğini söyleyen Emre, CHP içerisinde yönetim boşluğu oluşmaması için bazı Parti Meclisi üyelerinin partide kalacağını belirtti.
Emre, şu ifadeleri kullandı:
"Herhangi bir geri dönüş durumunda PM üyeleri orada göreve iade edilecek. O süreci yönetecek sayı orada bulunmuş olacak bu sayede. Biz onun için bu açıklamaları peyderpey ve katılımları peyderpey yapmış olacağız."
Buna göre yeni partiye geçişler aynı anda değil, hukuki sürecin seyrine göre aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN "SÜRPRİZ" MESAJI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "CHP'de kalacağım" açıklamasının sorulması üzerine Emre, yeni parti sürecinin ilk etapta milletvekilleriyle yürütüleceğini söyledi.
Belediye başkanlarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj veren Emre, şöyle konuştu:
"Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizleri olacak. Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün Genel Başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için."
Emre'nin sözleri, CHP'de kalacağını açıklayan bazı belediye başkanlarının ilerleyen aşamalarda Özel'in kuracağı partiye geçebileceği şeklinde yorumlandı.
YENİ PARTİ İÇİN İMZALAR TOPLANMAYA BAŞLADI
Öte yandan yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. A Haber canlı yayınında gelişmeleri aktaran İlter Yeşiltaş, kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinden imzaların toplanmaya başladığını bildirdi.
Yeşiltaş, kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinin toplu şekilde CHP'den istifa etmelerinin beklendiğini, kuruluş dilekçesinin ise cuma günü ya da gelecek haftanın pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının planlandığını aktardı.
Dilekçenin teslim edilmesiyle birlikte yeni partinin resmen kurulması bekleniyor.