Ece Üner ve Öykü Serter Haluk Levent hakkında ne anlattılar? İfadelerine Takvim ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner olarak tanınan sunucu Özge Ece Bayramoğlu ve Öykü Serter'in ifadesine Takvim.com.tr ulaştı.

"KENDİMİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM"

Kamuoyunda Ece Üner adıyla tanınan Özge Ece Bayramoğlu, Haluk Levent'i sanatçı kimliği ve Ahbap Derneğinin yöneticisi olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında düzenlediği programda yüz yüze geldiğini söyledi.

Bu görüşmenin dışında Haluk Levent'le telefonla veya yüz yüze herhangi bir temasının olmadığını belirten Bayramoğlu, Ahbap Derneğine bağış yapmadığını ve banka hesaplarının incelenebileceğini ifade etti.

"Haluk Levent adlı sahsı sanatçı kisiliginin yanı sıra Ahbap Derneginin yöneticisi olarak tanırım. Kendisiyle ilk defa ülkemizde yasanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı Youtube kanalı yayınında gerçekleştirilen programda yüz yüze karşılaştık. O

zamana kadar kendisiyle hiçbir sekilde yüz yüze veya telefonla görüşmüşlüğümüz yoktur. Sonraki süreçte de aynı sekilde görüsmedik. Bu husus gerekli görülmesi halinde arama kayıtlarından da anlaşılacaktır. Bana sormuş olduğunuz Ahbap Derneğine yönelik eleştirilere karşılık olarak söylediğim ifadelerin yer aldığı canlı yayındaki ifadelerde kastettiğim husus Ahbap Derneğinin lehine yapılmıs açıklamalar degildir. Ben o dönemde AFAD da bizim Ahbap da bizim seklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti. Şahsen Ahbap Dernegine bir bağışta bulunmadım."

Deprem dönemindeki sözlerinin Ahbap lehine özel bir destek açıklaması olmadığını savunan Bayramoğlu, o tarihte birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçladığını söyledi.