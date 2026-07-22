CHP’de il teşkilatlarına neşter: 4 teşkilat feshedildi
CHP Parti Sözcüsü Sarı, MYK toplantısının ardından 4 il teşkilatının daha feshedildiğini, 5 il teşkilatına ise yeni başkanların atandığını duyurdu. Böylece parti yönetiminin teşkilatlara yönelik yeniden yapılanma adımları genişledi.
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, il teşkilatlarına yönelik alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.
4 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Sarı'nın açıklamasına göre Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları görevden alındı.
Parti yönetimi ayrıca Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak il teşkilatlarına yeni başkanların atandığını duyurdu.CHP'de MYK sonrası 4 ilde görevden alma kararı
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel