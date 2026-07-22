Gökhan Özoğuz'un ifadesi Takvim'de! Haluk Levent ile tanışıklığına çelişkili yanıt: Emin değilim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un verdiği ifadeye Takvim.com.tr ulaştı.

İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

Özoğuz, ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek, yalnızca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri sırasında kısa süreli bir telefon görüşmesi yapmış olabileceğini söyledi.

"Haluk Levent ve dernek yönetici veya üyeleri ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Haluk Levent'i gerek basından gerekse aynı sektörden olmamız nedeni ile ismen tanırım ancak kendisi ile herhangi bir zaman diliminde yüzyüze gelmedim. Sadece Kahramanmaraş deprem felaketinden sonra bölgede yardım faaliyetinde bulunuyordum. Bu yardımı gerek İstanbul'da gerekse de o bölgede bulunan tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Emin olmamakla birlikte Haluk Levent ile ne tür bir yardım yapılacağı hususunda çok kısa görüşmüş olabilirim."

"HALUK LEVENT VE AHBAP'A PARA GÖNDERMEDİM"

Şahsına ait banka hesapları üzerinden Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne ait herhangi bir hesaba para transferi yapmadığını vurgulayan Özoğuz, "Kendileriyle herhangi bir iş ilişkim olmadı." ifadelerini kullandı.

"OĞUZHAN UĞUR'UN OFİSİNE GİTTİM"

Deprem döneminde sosyal medyada yürütülen yardım çalışmalarını gördükten sonra Oğuzhan Uğur'u aradığını anlatan Özoğuz, bunun üzerine Uğur'un ofisine gittiğini belirtti.

Deprem döneminde bireysel ve yakın çevresi aracılığıyla yardım çalışmalarına katıldığını aktaran Özoğuz, Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile olan temasını şu sözlerle anlattı:

"Oğuzhan Uğur ile deprem öncesinde müzik ortamından tanışıklığım vardı. Deprem zamanı yardım toplama faaliyetlerini görünce arayıp ne yapabileceğimi sordum. Beni ofisine davet etti. Göçük altında kalan kişilerin adres bildirimlerini yetkili kurum ve kişilere iletiyorlardı. Dinletilen görüşme kayıtlarında ağlayan insanları görünce kendimi kötü hissettim ve oradan ayrıldım. Herhangi bir hesap adına yardım toplama faaliyetim olmadı."

Ofiste göçük altındaki vatandaşlardan gelen çağrıların ilgili kişi ve kurumlara iletildiğini gördüğünü söyleyen Özoğuz, bazı telefon görüşmelerinde ağlayan çocukların ve yardım bekleyen insanların seslerini duyduğunu, bundan çok etkilendiğini ve ofisten ayrıldığını ifade etti.

Özoğuz, herhangi bir şekilde Ahbap Derneği ya da Oğuzhan Uğur adına bağış toplama faaliyeti yürütmediğini de dile getirdi.

Özoğuz, sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap'ı değil AFAD, Kızılay ve AKUT'u da etiketlediğini belirterek amacının herhangi bir kurumu öne çıkarmak değil, depremzedelere yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.

HALUK LEVENT HAKKINDAKİ "KUMAR VE BAHİS" İDDİALARINI ANLATTI

Özoğuz'un ifadesinde Haluk Levent hakkında geçmiş yıllarda duyduğunu söylediği iddialar da yer aldı. 1990'lı yılların sonu ile 2000'li yılların başında Haluk Levent'in çok sayıda üniversite konserine gittiğini duyduğunu belirten Özoğuz, konser gelirlerinin kumar ve bahis borçları için kullanıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.

Ancak Özoğuz, bu iddialara doğrudan tanık olmadığını özellikle ifade etti. Geçmişten beri yakın çevresine Haluk Levent ve Ahbap üzerinden yardım yapılmaması yönünde telkinde bulunduğunu savunan Özoğuz, buna rağmen deprem dönemindeki kamuoyu desteği ve bazı resmî isimlerin programlara katılımının güven oluşturduğunu belirtti.

"YANILDIK, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra kendisi gibi düşünen birçok insanın yanıldığını gördüğünü söyleyen Özoğuz, Ahbap'a yönelik hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: "Bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük, hayal kırıklığına uğradım."

Özoğuz, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından "Ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler?" şeklinde bir paylaşım yaptığını da anlattı.

AFAD, Kızılay ve AKUT'a karşı herhangi bir güvensizliğinin bulunmadığını vurgulayan Özoğuz, devlete ve millete bağlılığını şu sözlerle ifade etti: "Ben vatanıma, milletime, devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez."

Özoğuz, iyi niyetinin kötüye kullanılmış olabileceğine ilişkin ise şunları söyledi: "Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur."

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel