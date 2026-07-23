İstanbul'da 3 gün alarmı: Hafta sonu kavurucu sıcaklar bitiyor kuvvetli sağanak kapıda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yarın kuzeybatıdan giriş yapacak yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede düşeceğini açıkladı. Cuma ve cumartesi günleri yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olurken, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Perşembe günü saat 06.00-12.00 arasında megakentte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

GÜN GÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (23-27 TEMMUZ 2026)

23 TEMMUZ PERŞEMBE: SICAKLIK VE YAĞIŞ KAPIDA

Haftanın dördüncü gününde Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Ancak Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın doğusunda yerel sağanak yağış geçişleri görülüyor.

İstanbul: Güne 29-30 derecelik bir sıcaklıkla başlıyor, nemle birlikte hissedilen sıcaklık artabilir.

En Sıcak İl: Güneydoğu Anadolu'da termometreler tırmanışta. Şanlıurfa ve çevresi 41 derece ile ülkenin en sıcak noktası.

Cuma günü İstanbul başta olmak üzere yurdun batısı gök gürültülü sağanak yağışa teslim olurken, megakentte sıcaklıklar 27 dereceye kadar düşecek.

24 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞLAR YURDU SARIYOR

Hafta sonuna girerken hava durumu sert bir dönüş yapıyor. Yağışlı hava kütlesi Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in tamamını etkisi altına alıyor.

İstanbul: Sıcaklık 27 dereceye geriliyor ancak gök gürültülü sağanak yağış megakenti bekliyor.

Dikkat: İzmir, Ankara ve Bursa gibi illerde de şimşek çakmalı yağışlar etkili olacak. Güneydoğu yine 41 derece ile yanmaya devam ediyor.

Cumartesi günü Türkiye genelinde 'turuncu' alarm verilirken, İstanbul’da yağmur altında 27 derecelik serin bir hafta sonu yaşanacak. Doğu’da ise termometreler hala 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

25 TEMMUZ CUMARTESİ: ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN

Cumartesi günü yağışın etki alanı en geniş seviyeye ulaşıyor. Doğu Anadolu'nun en uç noktaları ve Güneydoğu hariç tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış hakim.

İstanbul: Yağmurlu hava devam ediyor, sıcaklık 27 derece dolaylarında seyrediyor.

Sıcaklık Farkı: Batıda yağmur serinliği yaşanırken, Diyarbakır ve Şanlıurfa hattında sıcaklık hala 40 derece seviyesinde.

Pazar günü İstanbul’da yağışlar yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne ve 29 derecelik sıcaklığa bırakırken, yağmurlu hava İç Anadolu ve Karadeniz illerini ıslatmaya devam edecek.

26 TEMMUZ PAZAR: YAĞIŞ BATIDAN ÇEKİLİYOR

Pazar günü itibarıyla yağışlı hava etkisini biraz kaybederek iç ve doğu kesimlere kayıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde güneş yeniden yüzünü göstermeye başlıyor.

İstanbul: Yağış yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor, sıcaklık 27-28 derece.

En Sıcak Yer: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun sınır bölgeleri (Hakkari-Iğdır civarı) 39 derece ile yine zirvede.

Yeni haftanın ilk gününde yağmur bulutları dağılıyor. İstanbul 31 derecelik sıcaklıkla güneşe merhaba derken, Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler yeniden 38-39 dereceye fırlayarak aşırı sıcak uyarısı veriyor.

27 TEMMUZ PAZARTESİ: KAVURUCU SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar yurdu neredeyse tamamen terk ediyor. Sadece Doğu Karadeniz'in en yüksek kesimlerinde hafif geçişler görülebilir.

İstanbul: Güneşli bir güne uyanıyor, sıcaklık yeniden 30-31 derece bandına çıkıyor.

Genel Durum: Ege kıyılarında sıcaklıklar 38-39 derecelere fırlarken, Güneydoğu yine 39 derece ile kavrulmaya devam ediyor.

Uzman isim, cuma gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağını, hafta sonu ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini açıkladı. (Görsel: AA)

HAFTA SONU YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yarın kuzeybatıdan giriş yapacak yağışlı sistemin kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olacağını belirtti.

Dere, yarın yurdun kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini ifade ederek, "Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekliyoruz." dedi.

Cuma günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağışların etkili olacağını belirten Dere, hafta sonunda ise sistemin iç ve batı bölgelerin tamamına yayılacağını, kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışların görülebileceğini söyledi. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da ülke genelinde belirgin şekilde azalacağı bildirildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU Ankara'da halen 30-31 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların cuma günü başlayacak yağışla birlikte hızla düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın 20 dereceye kadar gerileyeceğini belirten Dere, "Cuma gününden itibaren Ankara'ya yağış geliyor. Bu yağışla beraber cumartesi günü Ankara'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak." ifadelerini kullandı. İstanbul'da ise yağışların üç gün boyunca etkili olması bekleniyor. Yarın Anadolu Yakası'nda başlayacak sağanakların cuma ve cumartesi günü kent genelinde görüleceğini aktaran Dere, "Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağışların beklendiğini" bildirdi. İzmir'de yarın ve cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi günü yağışlı havanın kente ulaşacağı açıklandı. Dere, "Cumartesi günü İzmir'e de yağış geliyor. Bu gelecek olan etkili sistemle beraber hava sıcaklıklarında İzmir'de 1 ila 2 derece düşüş bekliyoruz." dedi.

23 TEMMUZ 2026 İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bursa: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çanakkale: 31°C – Parçalı bulutlu.

İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 28°C – Parçalı bulutlu.

EGE

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık.

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık.

Manisa: 35°C – Az bulutlu ve açık.

Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık.

AKDENİZ

Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava görülürken, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu.

Antalya: 41°C – Az bulutlu ve açık.

Burdur: 35°C – Az bulutlu ve açık.

Hatay: 34°C – Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin kuzeybatısında bulutlanma artarken, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ile batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ankara: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı.

Çankırı: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Eskişehir: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Konya: 33°C – Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Zonguldak ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bolu: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Düzce: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Kastamonu: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Zonguldak: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Rize: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Samsun: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Trabzon: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, kuzeydoğuda bulutlanma artacak. Ardahan ve Kars çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Erzurum: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Kars: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Malatya: 36°C – Parçalı ve az bulutlu.

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

Diyarbakır: 41°C – Az bulutlu ve açık.

Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık.

Siirt: 39°C – Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 41°C – Az bulutlu ve açık.

ÖZET UYARILAR

İstanbul'a özel: Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar ve su baskınları yaşanabilir. Hafta sonu açık hava planı yapacakların Pazar gününü tercih etmesi öneriliyor.



En sıcak İi: 5 günlük periyot boyunca Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresi 41 derece ile Türkiye'nin en sıcak bölgesi ünvanını koruyor.



Yağmur beklenen iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'nın iç kesimleri, Bolu, Trabzon ve Erzurum dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümü hafta sonu "ıslanacak."

Editörün Notu: Dışarı çıkmadan önce güncel meteorolojik uyarıları takip etmeyi ve özellikle Cuma-Cumartesi günleri şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji