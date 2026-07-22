Polonya basını Fenerbahçe'yi yazdı: Talisca detayı manşetlerde

Sarı-lacivertlilerin performansı Polonya basınında geniş yankı bulurken, yerel medya Fenerbahçe'nin maç boyunca üstün taraf olduğunu ve alınan sonucun Gornik adına tur umutlarını tamamen bitirmediğini vurguladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Sport.pl ise Fenerbahçe'nin eşleşmenin başından itibaren açık favori olarak görüldüğünü yazdı. Haberde, Polonya temsilcisinin savunma ağırlıklı bir oyun planıyla sahaya çıktığı belirtilirken, Talisca'nın kullandığı serbest vuruşun maçın skorunu belirlediği vurgulandı. Değerlendirmede, Fenerbahçe'nin oyunun büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttuğu ancak golü bulmak için sabırlı olmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Polonya'nın önde gelen spor gazetelerinden Przeglad Sportowy, karşılaşmayı "Acı verici bir hata" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde, Gornik Zabrze'nin maça istekli başladığı ancak ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü Fenerbahçe'ye kaptırdığı ifade edildi. Gazete, Anderson Talisca'nın 37. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golü maçın kırılma anı olarak gösterirken, bu pozisyonun engellenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Anderson Talisca



"GORNİK HÂLÂ ŞANSINI KORUYOR"

Sport.pl analizinde ayrıca, maç öncesinde Fenerbahçe'nin farklı bir galibiyet alabileceği yönünde beklentiler bulunduğu ancak Gornik Zabrze savunmasının uzun süre direnç gösterdiği kaydedildi. Polonya ekibinin zaman zaman baskı altında kaldığı, buna rağmen savunma oyuncularının disiplinli bir performans sergilediği aktarıldı.

Wprost ise İstanbul'daki 1-0'lık sonucun Gornik Zabrze açısından tur umutlarını canlı tuttuğunu yazdı. Haberde, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında başarı hedefleyen güçlü bir ekip olduğu hatırlatılırken, uzun yıllar sonra yeniden Avrupa arenasında mücadele eden Gornik Zabrze'nin deplasmandan tek farklı mağlubiyetle ayrılmasının rövanş öncesinde olumlu bir tablo oluşturduğu belirtildi. Polonya basını, ikinci karşılaşmada alınacak sonucun eşleşmenin kaderini belirleyeceğine dikkat çekti.

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