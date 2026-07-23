Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne MASAK kıskacı: Devlet iki yıl iz sürdü
Asrın deprem felaketi sonrası devlet kurumlarını itibarsızlaştırarak AHBAP derneğinin şakşakçılığını yapanların hırsızlığın ortaya çıkması sonrası yürüttükleri algı oyunu da tutmadı. 2 yıldır MASAK, emniyet ve savcılıkla koordineli yürütülen AHBAP soruşturmasının tüm detaylarına ulaşıldı. 'Devlet 2 yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu' diyenlerin yalanları elinde patladı.
Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap'ın, vatandaşların gönderdiği bu yardımları dernekten nasıl çıkardığı ortaya çıktı. Soruşturma 2024 yılı sonlarında bazı bankaların MASAK'a yaptığı Ahbap Derneği'yle bağlantılı 3 isim; Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in bankalardaki hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin nitelikli dolandırıcılık olabileceğine yönelik ihbarla başladı. MASAK tarafından kurulan ekip bu 3 ismi didik didik etti. Bu 3 ismin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, bu şahısların aralarında birbirleri ile mahiyeti anlaşılamayan para transferlerinde bulunduğu açıklamalarında ise "Borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandı.
1 YIL DİNLEME YAPILDI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, yapılan incelemeler doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi. Soruşturmanın startı 2025 yılı başlarında verildi. Soruşturma kapsamında 1 yılı aşkın bir süre bu telefon dinleme tedbiri uygulandı. Sadece operasyon kapsamında elde edilen dijitallerin incelemesinden ve evlerde yapılan aramalardan elde edilen delillere göre, Haluk Levent'in AHBAP derneğinin kasasını kendi şahsi harcamaları için asistanı ve hesabını kullandığı kasası olarak bilinen Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.
Çeklerle borçlarını ödemeye çalışan Levent'in koordinasyonunda yazılan en yüksek miktardaki çekler ise Yeliz Kaya adına kesildiği tespit edildi. MASAK raporunda Yeliz Kaya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 61 milyon, 17 milyon, 3 milyon 221 bin dolar gibi miktarlarda toplamda 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü. Dernek hesaplarının MASAK tarafından incelemesinin tamamlanmasıyla dernek kasasının nasıl boşaltıldığı tüm detaylarıyla ortaya çıkacak.
KARDEŞİNDEN AĞABEYİNE SİTEMLİ SİNKAFLI MESAJ
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Berkant Acil'in Haluk Levent'le yaptığı WhatsApp konuşmaları da dikkat çekti. Berkant Acil'in "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı numaraya 29 milyon bedelli bir çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması durumunda ödeme gerçekleştirileceğine dair ekran görüntüsü gönderdiği saptandı. Acil'e, bu ekran görüntüsünü attığı ve üstüne aradığı ancak Haluk Levent'in cevap vermediği belirlendi.
Bunun üzerine "Haluk Son8" isimli numaraya da yazan Berkant Acil'in aynı çekle ilgili sözler sarf ettiği Haluk Levent'in ise bu kez cevap vererek, "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" dediği görüldü. Yaklaşık 1 hafta sonra ise Berkant Acil'in kardeşi Levent'e "Senin şerefini s....." diyerek mesaj attığı belirlendi.
'SEN BU HALUK'U TANIDIĞIN HALDE NASIL OLUR DA YİNE ÇEKLERE İMZA ATARSIN'
AHBAP çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in WhatApp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. Berkant Acil'in Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile 14 Nisan günü yaptığı WhatsApp konuşmasında Acil'in Kaya'ya, "Avukat Mehmet ana avrat küfürler ediyor hepimize. Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olurda yine çeklere imza atarsın. Sen kendini nasıl kurtaracaksın hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak. Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyaya görürsünüz savcılığa da verecem" ifadelerinin geçtiği bir WhatsApp mesajını ekran resmi olarak attığı görüldü. Aynı sözleri Kaya'nın eşine de atan Berkant Acil, "Haluk'a bir şey olsa sizi kim kurtaracak. Zaten ben ömür boyu travma yaşıyorum siz niye bu ceremenin altına giriyorsunuz" dediği belirlendi.
ALACAKLIDAN TEHDİT: ONU ELİMDEN ALAMAZLAR
Acil'e "Zodiac" isminde yabancı bir telefon numarasından yazılan mesajlarda ise, Levent'ten alacağı bulunması nedeniyle savrulan tehditlere rastlandı. Zodiac'ın mesajlarında, "O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın. Sen abine benden çok selamlarımı ilet. Ona de ki neyse bir şey deme ben sana isim kullandım, kimleriz kimlerdeniz sen iyi biliyorsun. O ahbabın millete verdiği çeklerini onun g.... s... ilet. Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu" dediği belirlendi.