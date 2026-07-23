Berkant Acil

KARDEŞİNDEN AĞABEYİNE SİTEMLİ SİNKAFLI MESAJ

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Berkant Acil'in Haluk Levent'le yaptığı WhatsApp konuşmaları da dikkat çekti. Berkant Acil'in "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı numaraya 29 milyon bedelli bir çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması durumunda ödeme gerçekleştirileceğine dair ekran görüntüsü gönderdiği saptandı. Acil'e, bu ekran görüntüsünü attığı ve üstüne aradığı ancak Haluk Levent'in cevap vermediği belirlendi.

Bunun üzerine "Haluk Son8" isimli numaraya da yazan Berkant Acil'in aynı çekle ilgili sözler sarf ettiği Haluk Levent'in ise bu kez cevap vererek, "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" dediği görüldü. Yaklaşık 1 hafta sonra ise Berkant Acil'in kardeşi Levent'e "Senin şerefini s....." diyerek mesaj attığı belirlendi.