Orta Doğu'da sular durulmuyor! İran'dan Kuveyt'teki ABD üssüne İHA'lı saldırı
İran Ordusu, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Bölgeden dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İran ve ABD arasında sular durulmuyor. İran Ordusu, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.
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ABD: 11. SALDIRI DALGASINI TAMAMLADIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı.
CENTCOM’un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, CENTCOM’un TSİ 03.15’te İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarıldı.
Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ettiği" bilgisine yer verildi.
CENTCOM, TSİ 02.00’de İran'daki "askeri hedeflere" yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.
İRAN'DAN KUVEYT'TEKİ ABD ÜSSÜNE İHA
İran Ordusu, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran Ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 21'inci dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının, ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındığı öne sürüldü.
ABD'nin gece İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.
Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.
(Uydu görüntüsü, 18 Temmuz 2026 tarihinde Kuveyt'in Subiya kentindeki Subiya Enerji ve Su Arıtma Tesisi'nden yükselen dumanı gösteriyor)
ABD'DEN İRAN'A SALDIRI
ABD'nin, İran'ın batısında yer alan Kürdistan'a bağlı Bane ve Hemedan'a bağlı Kebuder Aheng ilçelerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, Bane Kaymakamı Muhammed Rızayi, ABD güçlerinin ilçeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Hemedan Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kebuder Aheng ilçesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.
Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD'nin gece saatlerinde saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.
Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.