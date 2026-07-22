Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Guirassy oluyor! 25 milyon euroluk anlaşma tamam
Mason Greenwood transferinin ardından santrfor takviyesine odaklanan Fenerbahçe, Serhou Guirassy transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund ile 25 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı öğrenildi. Öte yandan yıldız golcünün alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar...
Mason Greenwood transferini tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy transferinde önemli bir aşama kaydedildi.
Alman kulübüyle yaklaşık bir aydır temaslarını sürdüren yönetim, bonservis pazarlıklarında istediği sonucu aldı.
DORTMUND İNDİRİME GİTTİ
Fenerbahçe, ilk görüşmelerde Borussia Dortmund'un talep ettiği 35 milyon Euro'luk bonservis bedelini yüksek bulduğu için transferi beklemeye almıştı.
Şampiyonlar Ligi sürecinin başlamasının ardından yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle pazarlık masasına bir kez daha oturdu.
Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla görüşmeleri yürüten yönetici Cihan Kamer'in gerçekleştirdiği temasların ardından Dortmund'un bonservis beklentisini düşürdüğü ve tarafların 25 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu bedeli tek seferde değil, taksitler halinde ödeyeceği ifade edildi.
GUIRASSY'NİN MAAŞI DA BELLİ OLDU
Transfer görüşmelerinde futbolcunun mali şartlarında da önemli ilerleme sağlandı. Edinilen bilgilere göre Serhou Guirassy, Fenerbahçe'de bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro kazanacak.
Sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund ile sağlanan anlaşmanın ardından transferi kısa süre içinde resmiyete dökmek için oyuncu tarafıyla son detayları netleştirmeye hazırlanıyor.