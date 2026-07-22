Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Guirassy oluyor! 25 milyon euroluk anlaşma tamam

Alman kulübüyle yaklaşık bir aydır temaslarını sürdüren yönetim, bonservis pazarlıklarında istediği sonucu aldı.

Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy transferinde önemli bir aşama kaydedildi.

Mason Greenwood transferini tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Serhou Guirassy

DORTMUND İNDİRİME GİTTİ

Fenerbahçe, ilk görüşmelerde Borussia Dortmund'un talep ettiği 35 milyon Euro'luk bonservis bedelini yüksek bulduğu için transferi beklemeye almıştı.

Şampiyonlar Ligi sürecinin başlamasının ardından yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle pazarlık masasına bir kez daha oturdu.