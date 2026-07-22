Livakovic yeniden Dinamo Zagreb yolunda: 5 milyon euro!
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp ile Dinamo Zagreb'in transfer görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı, bonuslarla birlikte 5 milyon Euro seviyesindeki transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılması beklenen isimlerden biri Dominik Livakovic oldu.
Sarı-lacivertli yönetim, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı hedeflerken, Hırvat kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
DİNAMO ZAGREB İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Transfer sürecinde Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edildi. Anlaşmanın bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin duyurulması öngörülüyor.
Böylece Livakovic, kariyerinde önemli bir bölümünü geçirdiği Dinamo Zagreb'e yeniden dönecek.
FENERBAHÇE 2023 YILINDA TRANSFER ETMİŞTİ
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
30 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonu kiralık olarak Hırvat ekibinde geçirdi ve tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev yaptı.
Transferin resmiyet kazanması halinde Livakovic, kariyerini yeniden Hırvatistan'da sürdürürken Fenerbahçe de yabancı oyuncu kontenjanında planladığı boşluğu oluşturmuş olacak.