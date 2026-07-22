Livakovic yeniden Dinamo Zagreb yolunda: 5 milyon euro!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılması beklenen isimlerden biri Dominik Livakovic oldu.

Böylece Livakovic, kariyerinde önemli bir bölümünü geçirdiği Dinamo Zagreb'e yeniden dönecek.

Transfer sürecinde Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edildi. Anlaşmanın bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin duyurulması öngörülüyor.

Livakovic

FENERBAHÇE 2023 YILINDA TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

30 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonu kiralık olarak Hırvat ekibinde geçirdi ve tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev yaptı.

Transferin resmiyet kazanması halinde Livakovic, kariyerini yeniden Hırvatistan'da sürdürürken Fenerbahçe de yabancı oyuncu kontenjanında planladığı boşluğu oluşturmuş olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe