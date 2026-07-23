Kaç lira ödeniyor?

Bu ödemeler yılda 2 kez memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncelleniyor. Bu ay yüzde 13.52'lik memur zammı yansıtıldı. 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık 6 bin 393 lira ödeniyordu. Bu tutar 7 bin 257 liraya yükseldi.

Evde bakım desteği kimlere veriliyor?

Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Bu destek; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.