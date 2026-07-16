Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
10.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen yeni nesil ödeme platformu Juzdan'ın 4. yaş çekiliş sonuçları açıklandı! 2 milyon 514 bin 106 kişinin katıldığı çekilişte kazananlar belli oldu. Vespa Primavera 150 2024 model motosiklet, Sony PS5 Slim Dijital ve 4.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
10.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen yeni nesil ödeme platformu Juzdan'ın 4. yaş çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Vespa Primavera 150 2024 model motosiklet, Sony PS5 Slim Dijital ve 4.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler:
Vespa Primavera 150 2024 Model Motosiklet
ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|1
|ÖMER FARUK BEYAZ
|İSTANBUL
|2
|KAAN IŞIK
|ANTALYA
|3
|CANER ASMA
|TEKİRDAĞ
|4
|SEMRA ŞAHİN ALTINBULAK
|ANKARA
Vespa Primavera 150 2024 Model Motosiklet
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|BÜŞRA CAHAN
|MANİSA
|2
|MUSTAFA AYDIN
|İSTANBUL
|3
|TURAN AYAZ
|İZMİR
|4
|MEHMET YEĞEN
|KONYA
Sony PS5 Slim Dijital
ASİL TALİHLİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|EMRE BAŞ
|BURSA
|2
|NURHAN ŞAHİN
|BATMAN
|3
|GÖKSENİN ŞAHİN
|İSTANBUL
|4
|SUAT BAŞTÜRK
|BURSA
|5
|YASİN ALKAN
|İZMİR
|6
|NAİME EKE
|İZMİR
|7
|NİHAT TALI
|VAN
|8
|ZEKERİYA VATANCI
|ANKARA
|9
|HACER MOHAN KÖMÜRCÜ
|ZONGULDAK
|10
|HAYRİYE ANIL ŞEN
|ANKARA
|11
|MESUT ALPAGU
|İSTANBUL
|12
|DENİZ ÖZBEK
|İSTANBUL
|13
|IRINA DOĞAN
|İSTANBUL
|14
|VOLKAN YALÇIN
|İZMİR
|15
|MUKADDES ŞENGÜL
|BOLU
|16
|DENİZ BERK
|ANTALYA
|17
|EMRE VURAL
|İSTANBUL
|18
|EMRULLAH ŞAHİN
|İSTANBUL
|19
|DİLBER DAVUT
|HATAY
|20
|ÖMER TAŞÇI
|BALIKESİR
Sony PS5 Slim Dijital
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|21
|SONGÜL AKSOY
|ANKARA
|22
|MEHMET ŞİRİN KAÇMAZ
|MARDİN
|23
|FATİH YILDIZ
|KOCAELİ
|24
|HASAN HÜSEYİN ÖZER
|NEVŞEHİR
|25
|CEYDA GÜNGÖR
|ANKARA
|26
|MEHMET ZAHİT MACİT
|İSTANBUL
|27
|GÖZDE KARAMANOĞLU
|ESKİŞEHİR
|28
|YASİN ÖZ
|ANTALYA
|29
|HALİL SARAÇ
|İSTANBUL
|30
|ÖZCAN YÖRÜK
|TEKİRDAĞ
|31
|SEVGİ ULUK
|BATMAN
|32
|GAMZE ÖZTÜRK
|İSTANBUL
|33
|TURGAY DEMİRAY
|İSTANBUL
|34
|FERHAT AYDINLI
|ANKARA
|35
|ÖMER ÖLÇER
|ANKARA
|36
|ASLI KAYA
|İSTANBUL
|37
|ŞÜKRÜ KEKİÇ
|AFYON
|38
|COŞKUN KÖSEOĞLU
|39
|TEVFİK BAHADIR BİLİR
|İSTANBUL
|40
|AKCAN ODABAŞ
|KOCAELİ
Sony PS5 Slim Dijital
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|UĞUR KAYA
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET HALİL ÜNLÜ
|TEKİRDAĞ
|3
|MEHMET MERD
|İSTANBUL
|4
|DİLARA DİBOOĞLU
|MUĞLA
|5
|YASİN AKTAŞ
|MUĞLA
|6
|YÜKSEL VIZDIKLAR
|İSTANBUL
|7
|MUSTAFA EMRAH PARLAR
|İSTANBUL
|8
|ENES ALSAN
|TRABZON
|9
|ONUR ÖZTÜRK
|KOCAELİ
|10
|SONGÜL DEDEKOÇ
|MUĞLA
|11
|ENDER BAŞARGAN
|İSTANBUL
|12
|HÜSEYİN YILDIRIM
|İZMİR
|13
|ALİ UMUŞ
|OSMANİYE
|14
|ZEKİ SAĞLAM
|KOCAELİ
|15
|ABDULLAH UĞURLU
|OSMANİYE
|16
|BARKIN YAZICI
|ANKARA
|17
|ÜZEYİR ÖZDEMİR
|SAMSUN
|18
|FERDİ YETGİN
|ANKARA
|19
|AYLİN BÜYÜKYÖRÜK
|İSTANBUL
|20
|İLKNUR KAŞIKCI YAVUZ
|ÇANAKKALE
Sony PS5 Slim Dijital
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|21
|MEHMET DEMİR
|GAZİANTEP
|22
|HASAN YAĞTU
|BURSA
|23
|BAYRAM PERÇİN
|KARAMAN
|24
|AKIN BALCI
|BURSA
|25
|HÜSEYİN EPLİ
|SAMSUN
|26
|EMRAH YILDIZ
|GAZİANTEP
|27
|HACER KÖSE
|İSTANBUL
|28
|ERDAL ÖZDENER
|YALOVA
|29
|NİLAY BURCU KOÇMAR GEYİK
|İSTANBUL
|30
|HALİL İBRAHİM ÇAPAR
|ANKARA
|31
|HALİSE KAHYAOĞLU
|İSTANBUL
|32
|HAYRULLAH KÖKSAL
|SAMSUN
|33
|ŞAHİN YEL
|NEVŞEHİR
|34
|HAKAN EMRE BALCI
|İSTANBUL
|35
|TOLGA TÜREDİ
|İSTANBUL
|36
|NİYAZİ ŞİMŞEK
|MERSİN
|37
|BELDA DEMİR ÇAĞLAYAN
|ÇANKIRI
|38
|MURAT ÖZMEN
|ANKARA
|39
|SEVCAN KAN
|DENİZLİ
|40
|ÖMER ÇAVUŞOĞLU
|KOCAELİ
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|YUNUS EMRE ÖZCAN
|ANKARA
|2
|MEHMET YILMAZ
|BURSA
|3
|ADİL ÜZEN
|ADANA
|4
|HASAN KAPLAN
|İSTANBUL
|5
|YILDIRIM ÖZÇELİK
|VAN
|6
|BERAT CAN KÜÇÜKTAŞ
|İZMİR
|7
|BURAK ALBAYRAK
|ESKİŞEHİR
|8
|TEYFİK CAN BULUT
|İSTANBUL
|9
|FATİH BALABAN
|KAYSERİ
|10
|AZİZ MASAT
|İSTANBUL
|11
|AYHAN BERAT TÜRKER
|ANKARA
|12
|HÜSEYİN ULAŞ DAYDIR
|MUĞLA
|13
|SEYHAN SARIER
|BURSA
|14
|SEMİH AHMET ÖZNOHUTÇU
|İSTANBUL
|15
|AYDIN KAPLAN
|KIRIKKALE
|16
|SELDA KEFAL
|İSTANBUL
|17
|ZEKERYA KARABOĞA
|EDİRNE
|18
|EMRE ALTINTAŞ
|İSTANBUL
|19
|RAMAZAN GÖZÜBEK
|KÜTAHYA
|20
|FATİH KUNDURACI
|21
|EMİN POLAT BİRKAN
|ANKARA
|22
|ENGİN BAYAT
|MUĞLA
|23
|ONUR CAN KAYIKCİ
|ANKARA
|24
|SIRMA KARA
|İSTANBUL
|25
|FEVZİ GÜVEN ADALI
|İSTANBUL
|26
|KAZIM ŞAN
|AĞRI
|27
|MUSTAFA BUĞRA KURT
|ANTALYA
|28
|OĞUZHAN TÜRKYILMAZ
|ANKARA
|29
|ZEYNEP BIÇAKCI
|ANTALYA
|30
|MURAT IŞIK
|İSTANBUL
|31
|AZİZ ÇİFTÇİ
|ŞANLIURFA
|32
|EBRU ÇELEBİ
|ANKARA
|33
|MURAT SÜRMELİ
|HATAY
|34
|VELİ SEVEN
|KOCAELİ
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|35
|ÖZGE DENİZ TANİŞ
|İZMİR
|36
|SİNAN ESMERGÜZELİ
|İZMİR
|37
|ÖZLEM AKBULUT
|MALATYA
|38
|EMİNE ACAR KANBAL
|DİYARBAKIR
|39
|EMİRE ARSLAN
|HATAY
|40
|SEDAT ERGÜN
|ANKARA
|41
|YUNUS DOĞAN
|İSTANBUL
|42
|FATİH ÜNLÜ
|AYDIN
|43
|SEVCAN KAHRAMAN
|İSTANBUL
|44
|ABDULLAH BAYINDIR
|ANKARA
|45
|MUSTAFA UZUNYILMAZ
|İSTANBUL
|46
|SERKAN GÜNEŞ
|BURSA
|47
|ENES FARUK DENİZ
|ANTALYA
|48
|ABDULLAH BAYRAKTAR
|BURSA
|49
|BAYRAM DEMİRCİOĞLU
|ADANA
|50
|HACI MEHMET DEMİRHAN
|SAKARYA
|51
|SERKAN SOLAK
|GAZİANTEP
|52
|TÜRKER ERGÜL
|SAKARYA
|53
|KEMAL EREN ÖZER
|KAYSERİ
|54
|SENA ARPACIOĞLU
|55
|BURCU SEYREK
|ANTALYA
|56
|ERTAN ÖĞÜLMEN
|İSTANBUL
|57
|HALİDE GÜLİZ TAVUKÇUOĞLU
|İSTANBUL
|58
|YASİN AKYÜZ
|İSTANBUL
|59
|NUMAN BURAK IŞIK
|GAZİANTEP
|60
|CELAL YOLGİDER
|RİZE
|61
|NURŞEN EKİNCİ
|İSTANBUL
|62
|HASAN DURMUŞ
|KAYSERİ
|63
|GÖKAY KAYATAŞ
|AMASYA
|64
|BARIŞ YİĞİT
|İZMİR
|65
|ÖMER ÖZTEKİN
|TRABZON
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|66
|SEVCİHAN MERMER
|KOCAELİ
|67
|EYYUP BAŞIAÇIK
|AMASYA
|68
|MURAT GÜZEL
|ESKİŞEHİR
|69
|MUSTAFA POLAT
|KAYSERİ
|70
|METİN KAÇMAZ
|VAN
|71
|METİN ÖZER
|ERZURUM
|72
|METİN DİRİK
|TEKİRDAĞ
|73
|SADULLAH YILDIZ
|İSTANBUL
|74
|MURAT ESET
|ADANA
|75
|ABDULKADİR DENİZ
|ADANA
|76
|MEHMET ALİ ARSLAN
|İSTANBUL
|77
|İBRAHİM ÖZAKAT
|İSTANBUL
|78
|VAHİT DEMİRCAN
|ANKARA
|79
|CENK İNCE
|BURSA
|80
|SULTAN DEMİRTAŞ
|İSTANBUL
|81
|ESRA ELÇİ
|BURSA
|82
|HATİCE TOY
|KAYSERİ
|83
|FİLİZ ERDEM
|İSTANBUL
|84
|ÖNDER FIRAT KARA
|İSTANBUL
|85
|MURAT ALAN
|AMASYA
|86
|GALINA CULICOVSCHI
|İZMİR
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|87
|FIRAT TATLIDİL
|SAMSUN
|88
|UMUT GÜLER
|DENİZLİ
|89
|ŞABAN ÖZHAMURKAR
|KAYSERİ
|90
|AYŞE SELİN GÜREL
|İSTANBUL
|91
|GÜLCEMAL DİLDEĞMEZ
|SAMSUN
|92
|ENES ÇELİKDEMİR
|İZMİR
|93
|HÜSEYİN GÖKER
|ZONGULDAK
|94
|MEHMET FATİH YALÇIN
|KIRŞEHİR
|95
|MAHMUT DİLEK
|ADANA
|96
|REŞİT NEMNEZİ
|HATAY
|97
|BURAK LOKMACI
|ANKARA
|98
|SEVİ ÜNAL
|ANTALYA
|99
|LÜTFİ İNGEÇ
|MERSİN
|100
|ALİ EROĞLU
|TRABZON
|101
|TİMUÇİN BAĞCI
|MERSİN
|102
|BÜŞRA ARSLAN CEBE
|DİYARBAKIR
|103
|NACİYE YAREN BİLGİSEVEN
|KARAMAN
|104
|MÜCAHİT DOĞDU
|BURSA
|105
|KAHRAMAN NÜFEL YILMAZ
|KIRIKKALE
|106
|MUSTAFA ÇAYIROĞLU
|ORDU
|107
|OKAN YAZICI
|İSTANBUL
|108
|PINAR ÇINAR
|ANKARA
|109
|TOLGA BOZKURT
|HATAY
|110
|ÖKKEŞ KOÇAK
|GAZİANTEP
|111
|DOĞAN KAPTAN
|İZMİR
|112
|VOLKAN ÖZCAN
|İZMİR
|113
|ADEM KAYA
|SİVAS
|114
|AYKUT LEVENT YAVUZ
|İSTANBUL
|115
|ERGÜN ECE
|İSTANBUL
|116
|YUNUS EMRE DÖĞER
|BATMAN
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|117
|EKREM GÜNGÖR
|ESKİŞEHİR
|118
|MURAT BARAN
|ANKARA
|119
|OKAN ÇAKMAK
|MANİSA
|120
|DOĞAN ERBİLEN
|İSTANBUL
|121
|FEYZULLAH KARADEMİR
|DİYARBAKIR
|122
|EFLA KİDİR
|İSTANBUL
|123
|SAFİYE CIVAK
|İSTANBUL
|124
|GÜLBAHAR ERKAYAOĞLU
|ERZURUM
|125
|YASEMİN TAN
|MUĞLA
|126
|MERVE ÖZER KOYUN
|KOCAELİ
|127
|BARIŞ AKCA
|İSTANBUL
|128
|REFİK DEMİRTAŞ
|İZMİR
|129
|GÖKHAN ÖZKAL
|TRABZON
|130
|DURMUŞ ALİ MERT
|İZMİR
|131
|RECEP ZONTUR
|ÇORUM
|132
|HÜSEYİN KORKMA
|İSTANBUL
|133
|SONER AYDUĞAN
|İZMİR
|134
|EMİR ÖZDEMİR
|İSTANBUL
|135
|ÜMÜT ŞÜKÜR SÖNMEZ
|TRABZON
|136
|ÖZKAN ÇALIŞKAN
|KOCAELİ
|137
|AYKUT KURNAZ
|BALIKESİR
|138
|ESRA ÖĞDÜ
|ANKARA
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|139
|ERHAN ÖZKAN
|NİĞDE
|140
|MUSTAFA SERCAN DEMİRCİ
|KOCAELİ
|141
|EMRE ÖZBEK
|NİĞDE
|142
|AYTAÇ TÜRKMEN
|ANKARA
|143
|NİLGÜN OLGUN
|SAMSUN
|144
|YUSUFHAN BAYRAK
|ANKARA
|145
|HÜSEYİN TEMİZ
|YALOVA
|146
|NURSEMİN BAYTOK
|DİYARBAKIR
|147
|OĞUZ FURKAN ODABAŞ
|ANTALYA
|148
|HANDE GÜL TURANOĞLU
|ORDU
|149
|GÜRKAN ÖZŞAHİN
|KARS
|150
|EMEL BAHÇECİ
|İSTANBUL
|151
|NECDET KEÇECİ
|BALIKESİR
|152
|EMRE KAYA
|ADANA
|153
|GÖKHAN ERDUL
|BURSA
|154
|YİĞİT FIRAT KUŞCU
|ANKARA
|155
|ABDURRAHİM TAŞCI
|TRABZON
|156
|MUSTAFA ALTUN
|BURDUR
|157
|YUNUS OĞUZHAN ALOĞLU
|İSTANBUL
|158
|BEKİR HASMER
|ANKARA
|159
|ERDİ ALTUN
|İSTANBUL
|160
|HÜRREM EKİNCİ
|MUĞLA
|161
|GÜLCAN ÖZLÜ
|İZMİR
|162
|ABDURRAHMAN ERKAN
|MANİSA
|163
|MAHMUT BERKAY ÖZER
|KOCAELİ
|164
|DOĞAN GÜDÜK
|DENİZLİ
|165
|ÖZGENUR ERDOĞAN
|GAZİANTEP
|166
|YASİN ARABACI
|ISPARTA
|167
|KAAN AKINCAN
|İSTANBUL
|168
|CEMİLE ÖZTÜRK
|KARABÜK
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|169
|NURTEN GÜRSOY
|GAZİANTEP
|170
|ZEHRA SEİTVELİ
|ANTALYA
|171
|SEYİT DEMİREL
|GİRESUN
|172
|GÖKMEN YILMAZ
|İSTANBUL
|173
|CEM MAVİOĞLU
|SİNOP
|174
|MİKAİL KARKACI
|ANKARA
|175
|ERCAN SEVGİ
|MARDİN
|176
|MEHMET PİNCAL
|İZMİR
|177
|ONUR ERKÖSE
|GİRESUN
|178
|İBRAHİM ERGÜL
|ANKARA
|179
|ARİFE ÇAYAN
|SAMSUN
|180
|İBRAHİM HARBALİOĞLU
|HATAY
|181
|MEHMET AYDIN
|İSTANBUL
|182
|İBRAHİM KARANFİL
|ANTALYA
|183
|İDİL POLAT
|İZMİR
|184
|ENES FURKAN KURBAN
|İZMİR
|185
|ABDULMECİT ALP
|ADANA
|186
|HÜSEYİN YILDIZ
|ADANA
|187
|KAZIM YARBA
|MARDİN
|188
|ÖZGÜR KURT
|SİİRT
|189
|ÖNDER UZUN
|ANTALYA
|190
|ASLI ÖNGE PALAZ
|ANTALYA
|191
|DUYGU ATEŞ
|ANTALYA
|192
|ÖMER YAKARIŞ
|MUĞLA
|193
|YAHYA YILDIRIM
|ADANA
|194
|KÜBRA BAYHAN
|MERSİN
|195
|NERGİS GÖKKAYA
|MANİSA
|196
|BÜŞRA AYDIN
|BURSA
|197
|YASİR KAZANCI
|SAMSUN
|198
|ATİLLA DEMİRTÜRK
|İZMİR
|199
|İSHAK TOKCAN
|İSTANBUL
|200
|ABDÜLSAMET ŞEN
|SAKARYA
|201
|BERKAY PAKSOY
|GAZİANTEP
|202
|YUSUF DEMİRTEKİN
|TEKİRDAĞ
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|203
|EMRAH KÖKLÜ
|DİYARBAKIR
|204
|ALPASLAN DEMİR
|İSTANBUL
|205
|MAHMUT SAMİ YÜRÜRDURMAZ
|NEVŞEHİR
|206
|ALİ KEMAL KOCAMAZ
|ADANA
|207
|MERVE SALMAN TONTAŞ
|İZMİR
|208
|HALİL ÇAM
|BATMAN
|209
|ZEYNEP KURT
|EDİRNE
|210
|EMİNE TÜRKAY
|İSTANBUL
|211
|AYTUĞ ÇALIK
|ADANA
|212
|AHMET HAKAN KOLABAŞ
|İSTANBUL
|213
|SERCAN ONBAŞI
|İSTANBUL
|214
|BÜŞRA NUR YETKİN
|MERSİN
|215
|MUSTAFA HIRA
|KOCAELİ
|216
|OSMAN METİN SAYAR
|GAZİANTEP
|217
|MÜZEYYEN ZEYNEP AKTAŞ
|KOCAELİ
|218
|DOĞAN GÜNEŞ
|İSTANBUL
|219
|ÜMRAN HOŞGÖR
|RİZE
|220
|MEHMET DURSUN ÖZCAN
|YOZGAT
|221
|SERDAR GÜRPINAR
|İZMİR
|222
|ADEM DEMİREL
|ANTALYA
|223
|ALİ ATİK
|İSTANBUL
|224
|GÜLÇİN ŞAHİN
|İZMİR
|225
|EMRAH GÜNGÖR
|MUĞLA
|226
|ERDEM YILMAZ
|KONYA
|227
|HALİL KOCA
|SAMSUN
|228
|ÜMİT BAKIR
|ANTALYA
|229
|GÖKHAN DEMİRAY
|ANTALYA
|230
|BERAT ERDEL
|ERZİNCAN
|231
|OSMAN SATICI
|DÜZCE
|232
|YAREN SERTEL
|İZMİR
|233
|TOGAY MİRAZLI
|İZMİR
|234
|İLKER ALVER
|ANKARA
|235
|CENGİZ ÖKSEL
|İSTANBUL
|236
|MUHANMET EMİN GÜRBULAK
|ARDAHAN
|237
|YELİZ ÖZTÜRK
|ANKARA
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|238
|ÖZEN ÇİMENLİ
|ISPARTA
|239
|SALİHA MURAT
|ANKARA
|240
|MUHAMMED İÇEN
|MALATYA
|241
|SERKAN KÖKTEN
|İZMİR
|242
|HİMMET OK
|İSTANBUL
|243
|MESUT GAYRETLİOĞLU
|244
|ALİ EREN AK
|İSTANBUL
|245
|SEFA ARDIÇ
|YOZGAT
|246
|ZELİHA DERYA TAYŞİ
|İSTANBUL
|247
|AŞKIN SARPKAYA
|KONYA
|248
|UFUK GÜNBEY
|ORDU
|249
|BERKER ALBAYRAK
|İSTANBUL
|250
|İBRAHİM KANTARCI
|ANKARA
|251
|AYSUN FİDAN
|ANKARA
|252
|AHMET NEDİM EKER
|AYDIN
|253
|BERAT GÜLER
|ANKARA
|254
|ALİ KALYONCU
|KIRŞEHİR
|255
|MUSTAFA UYĞUN
|DENİZLİ
|256
|PINAR KAYA
|İSTANBUL
|257
|OZAN SAĞIR
|TRABZON
|258
|ŞAKİR İMAMOĞLU
|İSTANBUL
|259
|FİLİZ YILMAZ
|MERSİN
|260
|ERGÜN AKSOY
|ORDU
|261
|ÖZDEN ALTUN ERDOĞAN
|BALIKESİR
|262
|ÖMER FARUK ONUR
|KOCAELİ
|263
|MELİS SABANCI
|İSTANBUL
|264
|AŞKIN AKYOL ALKAÇ
|İSTANBUL
|265
|MUHAMMET KOÇ
|KAYSERİ
|266
|AYTÜL TÜZEMEN APAYDIN
|İZMİR
|267
|ABDÜLKADİR CEYLAN
|SAMSUN
|268
|NURETTİN KARAHAN
|AYDIN
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|SIRA NO
|AD SOYAD
|İL
|269
|MUSTAFA NENEM
|KİLİS
|270
|ÖMER FARUK GÜNGÖR
|İSTANBUL
|271
|MÜNÜR BARCIN
|ANTALYA
|272
|UĞUR ACİCBE
|SAKARYA
|273
|ŞENER HACIOĞULLARI
|İSTANBUL
|274
|ENGİN AKBAŞ
|BURSA
|275
|ÇİĞDEM PARLAYAN
|ANKARA
|276
|OĞULCAN ORHAN
|DİYARBAKIR
|277
|KERİM ÇELİK
|ORDU
|278
|EMEL ÇİMEN
|AYDIN
|279
|İLKER ATİLA ÖZER
|İSTANBUL
|280
|BÜŞRA GİZEM GÖZLERSÜZER
|KARS
|281
|ELİF GAYE ÇANAKÇI
|BİLECİK
|282
|ENDER KÜÇÜKCİCİBIYIK
|İSTANBUL
|283
|YELİZ SEVİM
|ANKARA
|284
|FATMA YAVUZARSLAN
|MUĞLA
|285
|İLHAN KIZILCAN
|AYDIN
|286
|CANSU GÜMÜŞOK
|BOLU
|287
|RAMAZAN MAYTAP
|KOCAELİ
|288
|İSMAİL AYYILDIZ
|BURSA
|289
|FATMA GÖKSU
|ANTALYA
|290
|BUKET CANDAN
|KONYA
|291
|BAHRİ BAHADIR GÖKGÖZ
|MERSİN
|292
|SİNAN TAŞDEMİR
|BURSA
|293
|ERDEM KALKAN
|İSTANBUL
|294
|TANER CINDIK
|GİRESUN
|295
|FATİH KAHRAMAN
|K.MARAŞ
|296
|ÖZGÜR ÇELİK
|İSTANBUL
|297
|SONGÜL ÇİNDAŞ
|YOZGAT
|298
|KUTAY UR
|BARTIN
|299
|EMİNE ÖZEL
|TAŞHAN
|300
|BAHRİ DESTAN
|SİİRT
|301
|CİHAT DAĞHAN
|İSTANBUL
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|302
|YUNUS EMRE ÖZEL
|İSTANBUL
|303
|İSMAİL DEMİRTAŞ
|BATMAN
|304
|ZELİHA ERTEKİN
|AFYON
|305
|AHMET ALİ BÖLÜKBAŞ
|ORDU
|306
|SEVİL DABAN
|İZMİR
|307
|CANER AYDIN
|İZMİR
|308
|VEYSİ ORUÇ
|DİYARBAKIR
|309
|HATİCE DİLEK AÇAR
|TEKİRDAĞ
|310
|İBRAHİM HALİL KARAKUŞ
|GAZİANTEP
|311
|RESUL ÇİFTÇİ
|KAYSERİ
|312
|ASİYE ULUBEY
|İZMİR
|313
|MURAT EMRE ASLAN
|KOCAELİ
|314
|ELİF ORTA
|İSTANBUL
|315
|ABDULKERİM DEMİRARSLAN
|İSTANBUL
|316
|MEHMET GÜNAY TÜMENCİ
|ESKİŞEHİR
|317
|SEVİM ALTINBİLEK
|ANTALYA
|318
|HAYRETTİN ERDEM
|AFYON
|319
|FERİT TAŞ
|İSTANBUL
|320
|KEREM KARABAL
|HATAY
|321
|MEHMET CAN ÖZTÜRK
|MANİSA
|322
|BERKEM EJDER
|ADANA
|323
|MUHAMMET FURKAN DEMİR
|BURSA
|324
|MURAT MÜSELLİM
|İSTANBUL
|325
|EREN TEMUR
|ANTALYA
|326
|SERCAN ÇAKMAK
|NİĞDE
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|327
|SONGÜL AĞAR
|KONYA
|328
|SEÇKİN KOLUKIRIK
|KIRŞEHİR
|329
|VEYSİ AKAY
|MARDİN
|330
|KENAN COŞKUN
|KONYA
|331
|ACER ACERER
|MUĞLA
|332
|ADEM KELEŞ
|İSTANBUL
|333
|LEYLA YILDIZ
|GAZİANTEP
|334
|FATMA PEHLİVAN ÜRKMEZ
|AYDIN
|335
|MERT TURALI
|KIRKLARELİ
|336
|VEDAT UYSAL
|YOZGAT
|337
|ALİ UNAT
|KÜTAHYA
|338
|FATMANUR YURTSEVENLER
|İZMİR
|339
|İBRAHİM ÇİÇEK
|BATMAN
|340
|METEHAN KANBER
|GİRESUN
|341
|BAKİ GEDİK
|İSTANBUL
|342
|ASLI FURUNCU
|İSTANBUL
|343
|ELİF TUNCA
|TEKİRDAĞ
|344
|GÖZDE SÜNER
|MERSİN
|345
|NEZİR RAMAZAN ERDEMCİ
|SİİRT
|346
|MUHAMMED KAVAZ
|ERZURUM
|347
|ERHAN BAŞAÇAR
|BURSA
|348
|TAHİR BURAK GÖKYAPRAK
|BİNGÖL
|349
|YÜCEL AYDIN
|ANKARA
|350
|SEMİH EREN
|DENİZLİ
|351
|EMİN ÖZGÜR
|KOCAELİ
|352
|AHMET ONUR ZENGİN
|İSTANBUL
|353
|AYKUT YAPRAK
|İSTANBUL
|354
|EMRAH AYDOĞMUŞ
|İSTANBUL
|355
|İBRAHİM KOP
|TRABZON
|356
|RECEP AYYILDIZ
|ADANA
|357
|GÖKBERK ERİŞ
|İSTANBUL
|358
|KUBİLAY TÜMEN
|İSTANBUL
|359
|KADER KAPICIOĞLU
|İSTANBUL
|360
|TANER ATCIUŞAĞI
|GAZİANTEP
|361
|AYSUN KORKMAZ AL
|İSTANBUL
|362
|İSMAİL DEMİR
|ŞIRNAK
|363
|CİHAN SEFEROĞLU
|ANTALYA
|364
|EMRE ŞAHİN RAMAZANOĞLU
|ANKARA
|365
|ASİYE TURMAMIŞ
|SAKARYA
|366
|ALİ ARABACI
|AYDIN
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
ASİL TALİHLİLER
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|367
|ÖMER KOÇYİĞİT
|DİYARBAKIR
|368
|YALÇIN SARIKAYA
|BURSA
|369
|SELÇUK DAĞSEVER
|ANKARA
|370
|FATMA TÜLAY KALLENCİ SONSİNO
|İSTANBUL
|371
|KAMİL BİLGİÇ
|ÇANKIRI
|372
|SUAT BAŞ
|İSTANBUL
|373
|MEHMET ŞAH DAĞDELEN
|İSTANBUL
|374
|UĞUR DEMİREZEN
|ANKARA
|375
|EBRU ATAKAN
|ADANA
|376
|OĞUZ ÇAMCAN
|SAMSUN
|377
|MEHMET FARUK SALMAN
|GAZİANTEP
|378
|GALİP BAYRAM
|MERSİN
|379
|SELAHATTİN GÜR
|KONYA
|380
|ELİF KAYGUSUZ
|MERSİN
|381
|AYCAN CANDAŞ
|ANKARA
|382
|TUĞBA BATIHAN
|MERSİN
|383
|MEHMET ÖNAL
|İSTANBUL
|384
|BURAK KÜTÜKÇÜ
|BURSA
|385
|ATİLLA ÖNDER GÜNEY
|İSTANBUL
|386
|SALİH SERDAR KARAOĞLAN
|KAYSERİ
|387
|GAMZE SAKALLILAR ÖZBAY
|İSTANBUL
|388
|SEMİH TANYERİ
|TEKİRDAĞ
|389
|İBRAHİM ARTIÇ
|HATAY
|390
|MELİSA OYA ACAR
|KAYSERİ
|391
|RECEP BİLGİÇ
|ANTALYA
|392
|MURAT AÇIKGÖZ
|OSMANİYE
|393
|SAFA İNCİ
|KARS
|394
|FEVZİ AKGÜL
|İSTANBUL
|395
|BERK ÇİÇEK
|MERSİN
|396
|HÜSEYİN ALİ GÖKSEN
|İZMİR
|397
|RAMAZAN OKUDUCU
|ISPARTA
|398
|OSMAN YAZICI
|İSTANBUL
|399
|ATAKAN YILDIRIM
|İSTANBUL
|400
|AHMET TOĞANTEMÜR
|YALOVA
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|GÜL ŞENER
|ANKARA
|2
|MURAT ÜNEŞİ
|KIRIKKALE
|3
|MUSTAFA SERKAN AKAR
|BURSA
|4
|ŞABAN YAZICI
|SAMSUN
|5
|ONURSAL AYNAOĞLU
|İZMİR
|6
|HALİL İBRAHİM YILMAZ
|TRABZON
|7
|ABDULLATİF AYAN
|BATMAN
|8
|ALİ CAN ÖZPINAR
|MUĞLA
|9
|PINAR HANIM ALVUR
|ANKARA
|10
|HATİCE BÜŞRA EROL
|ISPARTA
|11
|DERYA YEŞİLYURT
|İSTANBUL
|12
|ŞEYHMUS ATLI
|DİYARBAKIR
|13
|HÜMEYRA TAŞDEMİR
|ELAZIĞ
|14
|ARİF SEZEN
|KÜTAHYA
|15
|HÜSEYİN ARSLAN
|İSTANBUL
|16
|SEDAT ÇINAR
|BURSA
|17
|İSMAİL ŞİMŞEK
|ANKARA
|18
|İSMAİL ÖZCAN
|ISPARTA
|19
|HASAN SEFA İREY
|SİİRT
|20
|YÜKSEL ÖZAY
|TEKİRDAĞ
|21
|ELİF YILDIZ
|GAZİANTEP
|22
|AHMET KARA
|GAZİANTEP
|23
|ENGİN AKYIL
|İSTANBUL
|24
|FATİH ALKAN
|BURSA
|25
|SUNA KARTAL
|İSTANBUL
|26
|UĞUR SABAH
|SAMSUN
|27
|LEVENT DALKIRAN
|ANTALYA
|28
|MALİK EJDER GÜLPAK
|ANTALYA
|29
|GÜLCAN SAHİLLİOĞLU
|HATAY
|30
|BURAK ÖZDEMİR
|31
|HÜSEYİN GÜNAL
|ANTALYA
|32
|HANİFE ÖZDİN
|KAYSERİ
|33
|İSMAİL ANIL DEMİR
|34
|ALPASLAN SONDOĞAÇ
|MERSİN
|35
|ŞEHMUS BAĞCI
|DİYARBAKIR
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
YEDEK TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|36
|SERDAR AKÇAY
|UŞAK
|37
|VOLKAN ÖZTÜRK
|İSTANBUL
|38
|SALİH EMRE SARIOĞLU
|BARTIN
|39
|KENAN GEZİCİ
|İSTANBUL
|40
|HASAN HÜSEYİN AĞAÇCIOĞLU
|KONYA
|41
|SELİN ÇETİNALP
|İSTANBUL
|42
|BURKAY YALÇIN
|ANKARA
|43
|MELİKŞAH ÇAĞLAR
|ÇORUM
|44
|YUNUS SERİM
|İSTANBUL
|45
|İDRİS ARSLAN
|ADANA
|46
|BARIŞ TAŞ
|İSTANBUL
|47
|KÜBRA ATAŞLAR
|ŞANLIURFA
|48
|KÜRŞAT GÜLEN
|ANKARA
|49
|FATİH BÖLÜK
|İSTANBUL
|50
|SİNEM ÖZER
|ANKARA
|51
|DOĞUKAN ÖZBEK
|MERSİN
|52
|BÜLENT BAYDERE
|İZMİR
|53
|NARİN BAŞDİNÇ
|VAN
|54
|HACI MEHMET ERİNMEZ
|K.MARAŞ
|55
|BÜŞRA YAĞMUR KARATAY
|İSTANBUL
|56
|NURULLAH FAYDALI
|ANKARA
|57
|MEHMET EMİN SOLAK
|TRABZON
|58
|OSMAN SÖĞÜT
|ANKARA
|59
|MEHMET AKÇAY
|İZMİR
|60
|MEVLÜT AKTAŞ
|ZONGULDAK
|61
|GÜRKAN ERPOLAT
|ANKARA
|62
|ŞEYHMUS KARAMAN
|İSTANBUL
|63
|UĞUR GANİ KARAKAŞ
|64
|ÖNDER KILIÇ
|KOCAELİ
|65
|UMUT GÜNDOĞDU
|ORDU
|66
|HABİBE HALICI
|NEVŞEHİR
|67
|ADEM TÜRKYILMAZ
|BURSA
|68
|GÖKHAN ULUBABA
|KOCAELİ
|69
|FEVZİ AYDOĞAN AYNACI
|İSTANBUL
|70
|ŞERİFE CAN
|DİYARBAKIR
|71
|POLAT TÜRKMEN
|İSTANBUL
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
YEDEK TALİHLİLER
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|72
|BARIŞ BİNAY
|İZMİR
|73
|MUHAMMETALİ ASLAN
|ANKARA
|74
|YUNUS EMRE TAŞKESMEZ
|ERZİNCAN
|75
|AYŞE ALTAN SEZEN
|İZMİR
|76
|HAKKI AVCI
|KOCAELİ
|77
|EMRAH AKSOY
|78
|MUTLU DİLLİLER
|İZMİR
|79
|MEHMET LATİF DURAL
|VAN
|80
|RAMAZAN KAZOĞLU
|GAZİANTEP
|81
|ELANUR YÜRÜR
|İSTANBUL
|82
|FIRAT KARAMAN
|İZMİR
|83
|İSMAİL CANBERK AKDENİZ
|İSTANBUL
|84
|ALİ TEMİZ
|TOKAT
|85
|MESUT İNAL
|İSTANBUL
|86
|ÜZEYİR NRIVERDİOĞLU
|İSTANBUL
|87
|EMRE KALAYCI
|İSTANBUL
|88
|ALİ TOLGA YILDIZ
|HATAY
|89
|BİRSEN ARSLAN
|ESKİŞEHİR
|90
|SEVAL YİĞİT
|İSTANBUL
|91
|GİZEM TULUM
|SAMSUN
|92
|MEHMET UMUT YOLDAŞ
|İSTANBUL
|93
|FARUK ÜNAL
|İSTANBUL
|94
|MERVE YİĞİT
|ADANA
|95
|RUMEYSA KURU
|ANTALYA
|96
|KÜBRA ERDEN
|İSTANBUL
|97
|MUSTAFA YAVUZ
|İZMİR
|98
|ALİ AYMAZ
|ANKARA
|99
|ABDURRAHİM GÜNEŞ
|İZMİR
|100
|ERDEM MAVICI
|NİĞDE
|101
|SEZGİN KARAKURT
|İSTANBUL
|102
|TUNA CANSEVER
|İSTANBUL
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
YEDEK TALİHLİLER
|NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|103
|DURSUN YANÇAR
|KOCAELİ
|104
|MESUT MERCAN
|İSTANBUL
|105
|HASAN KÖR
|ADANA
|106
|CANER İLHAN
|İSTANBUL
|107
|BÜNYAMİN YURTSEVEN
|KONYA
|108
|OLGU ÇAPAR
|İSTANBUL
|109
|HATİCE İŞİM
|GAZİANTEP
|110
|İREM ŞENTÜRK
|İSTANBUL
|111
|ALİ ERTENİ
|ADANA
|112
|ALİ GÜNGÖR
|ISPARTA
|113
|ZEKİ YILDIRIM
|İSTANBUL
|114
|MEHMET FUAT MORGÜL
|İSTANBUL
|115
|ÇAĞLAR SARIKAYA
|BURSA
|116
|TURGAY GÜRLER
|İSTANBUL
|117
|HASAN ÇELİK
|İSTANBUL
|118
|HASAN EDİP
|İSTANBUL
|119
|AFRA MUALLA CESUR ÖZTÜRK
|İSTANBUL
|120
|SEMANUR ÖZCAN
|KÜTAHYA
|121
|VİLDAN YILMAZ
|MANİSA
|122
|AZİZ CAN KARADAĞ
|İSTANBUL
|123
|CANER TETİK
|İSTANBUL
|124
|ALİ ŞEKER
|KOCAELİ
|125
|MUSTAFA KÖKLER
|İZMİR
|126
|MUSTAFA KOŞAR
|DENİZLİ
|127
|FERDİ ÖZKAR
|ADANA
|128
|SİBEL KÜÇÜK
|İSTANBUL
|129
|EMRAH UTKU BARKANA
|İSTANBUL
|130
|SÜLEYMAN KORDON
|İSTANBUL
|131
|EBRAR BEKÇİ
|İSTANBUL
|132
|MUHAMMED ENES ÇİÇEK
|MANİSA
|133
|SEVGİ ÖCAL
|İSTANBUL
|134
|BÜLENT SABAN
|ZONGULDAK
|135
|AYKIN ARSLAN
|ANKARA
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|136
|PINAR BEŞİKTEPE
|MUĞLA
|137
|İSHAK KAYAR
|SİİRT
|138
|CEM EROL
|İSTANBUL
|139
|YASEMİN KURTULDU
|İZMİR
|140
|AHMET KARATAŞ
|BALIKESİR
|141
|MEHMET BAYINDIR
|GAZİANTEP
|142
|ÖZKAN ÖZTÜRK
|ZONGULDAK
|143
|GÖKHAN YILMAZ
|TEKİRDAĞ
|144
|HASAN AKİŞ
|ESKİŞEHİR
|145
|RUKİYE KELEŞ
|KARATAŞ
|146
|YELİZ ZÜMRÜT
|KESKİN
|147
|ZEYNEP YERLİ
|İSTANBUL
|148
|İSMAİL YENİLMEZ
|MANİSA
|149
|YAVUZ AKKAYA
|KOCAELİ
|150
|MEHMET İNAN
|İSTANBUL
|151
|MEHMETALİ ÖZDEN
|DENİZLİ
|152
|ABDURRAHMAN EKİN
|DENİZLİ
|153
|SEHER ALSAÇ
|ANKARA
|154
|TÜRKAN ERDOĞAN
|İSTANBUL
|155
|ÜMİT ÖZBEKLİ
|İZMİR
|156
|ERKAN ÇAVUŞOĞLU
|SAKARYA
|157
|EKREM BALCI
|KOCAELİ
|158
|ŞERİFE GÖKÇE ATAR
|ANKARA
|159
|BURCU HOPAÇ
|GİRESUN
|160
|İSMAİL SIVASLI
|İZMİR
|161
|ÖZCAN KARAKARTAL
|İSTANBUL
|162
|ABDULLAH DOĞAN
|OSMANİYE
|163
|OSMAN ARSLAN
|ADANA
|164
|ZUHAL GÜLERYÜZ
|AYDIN
|165
|ÖMER UYSAL
|İZMİR
4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
YEDEK TALİHLİLER
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|166
|CAN VAR
|İZMİR
|167
|MUSTAFA DER
|MERSİN
|168
|ERDİNÇ GÖKBAYRAK
|İSTANBUL
|169
|GÜVEN SARI
|ANTALYA
|170
|MURAT ÖZGEN
|MERSİN
|171
|RUKİYE YAVUZ
|ADANA
|172
|ÖMER ÇELİK
|KAYSERİ
|173
|NUMAN SERT
|DENİZLİ
|174
|DUYGU BAYRAKTAR
|İSTANBUL
|175
|BORA BAYSAL
|ISPARTA
|176
|GÜLSÜM ÜSTÜN
|ANKARA
|177
|YUNUS EMRE BELGİ
|İSTANBUL
|178
|AYŞE GÜL SUNGUROĞLU KAAN
|İZMİR
|179
|MERVE CEVİZCİOĞLU
|KOCAELİ
|180
|NURULLAH YARAR
|BATMAN
|181
|SAMET TURAN
|BURSA
|182
|HAKAN ÖNDER
|İSTANBUL
|183
|ERKAN YILDIZ
|İSTANBUL
|184
|ONUR SÜSLER
|İSTANBUL
|185
|BURAK KAPLAN
|BATMAN
|186
|YAŞAR AYVALIK
|İSTANBUL
|187
|YAŞAR ERTURAN
|ANTALYA
|188
|DOĞUKAN TUTAR
|BALIKESİR
|189
|HALİL DEĞİRMENCİ
|ANTALYA
|190
|FURKAN ŞİRİN
|SAKARYA
|191
|MUSTAFA BAKAR
|İSTANBUL
|192
|MEHMET ORUÇ
|İSTANBUL
|193
|SEVGÜL DEMİRKOL
|SAKARYA
|194
|SERHAN KARSAN
|MUĞLA
|195
|ABDÜLKADİR VURGUN
|KOCAELİ
|196
|FATİH SARI
|GAZİANTEP
|197
|SEVDA KORKMAZ
|İSTANBUL
|198
|İSMAİL ÜNAL
|SAMSUN
|199
|CAN ÇETİNER
|ANKARA
|200
|SELİM KARAKAŞ
|İSTANBUL
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 07.04.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-88753 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.514.106 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarih 31.03.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.