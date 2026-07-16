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Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler

10.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen yeni nesil ödeme platformu Juzdan'ın 4. yaş çekiliş sonuçları açıklandı! 2 milyon 514 bin 106 kişinin katıldığı çekilişte kazananlar belli oldu. Vespa Primavera 150 2024 model motosiklet, Sony PS5 Slim Dijital ve 4.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...

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Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler

10.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen yeni nesil ödeme platformu Juzdan'ın 4. yaş çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Vespa Primavera 150 2024 model motosiklet, Sony PS5 Slim Dijital ve 4.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler:

Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler-2

Vespa Primavera 150 2024 Model Motosiklet

ASİL TALİHLİLER

SIRAAD SOYADŞEHİR
1ÖMER FARUK BEYAZİSTANBUL
2KAAN IŞIKANTALYA
3CANER ASMATEKİRDAĞ
4SEMRA ŞAHİN ALTINBULAKANKARA


Vespa Primavera 150 2024 Model Motosiklet

YEDEK TALİHLİLER

SıraAd SoyadŞehir
1BÜŞRA CAHANMANİSA
2MUSTAFA AYDINİSTANBUL
3TURAN AYAZİZMİR
4MEHMET YEĞENKONYA

Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler-3

Sony PS5 Slim Dijital

ASİL TALİHLİLER

SıraAd SoyadŞehir
1EMRE BAŞBURSA
2NURHAN ŞAHİNBATMAN
3GÖKSENİN ŞAHİNİSTANBUL
4SUAT BAŞTÜRKBURSA
5YASİN ALKANİZMİR
6NAİME EKEİZMİR
7NİHAT TALIVAN
8ZEKERİYA VATANCIANKARA
9HACER MOHAN KÖMÜRCÜZONGULDAK
10HAYRİYE ANIL ŞENANKARA
11MESUT ALPAGUİSTANBUL
12DENİZ ÖZBEKİSTANBUL
13IRINA DOĞANİSTANBUL
14VOLKAN YALÇINİZMİR
15MUKADDES ŞENGÜLBOLU
16DENİZ BERKANTALYA
17EMRE VURALİSTANBUL
18EMRULLAH ŞAHİNİSTANBUL
19DİLBER DAVUTHATAY
20ÖMER TAŞÇIBALIKESİR

Sony PS5 Slim Dijital

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
21SONGÜL AKSOYANKARA
22MEHMET ŞİRİN KAÇMAZMARDİN
23FATİH YILDIZKOCAELİ
24HASAN HÜSEYİN ÖZERNEVŞEHİR
25CEYDA GÜNGÖRANKARA
26MEHMET ZAHİT MACİTİSTANBUL
27GÖZDE KARAMANOĞLUESKİŞEHİR
28YASİN ÖZANTALYA
29HALİL SARAÇİSTANBUL
30ÖZCAN YÖRÜKTEKİRDAĞ
31SEVGİ ULUKBATMAN
32GAMZE ÖZTÜRKİSTANBUL
33TURGAY DEMİRAYİSTANBUL
34FERHAT AYDINLIANKARA
35ÖMER ÖLÇERANKARA
36ASLI KAYAİSTANBUL
37ŞÜKRÜ KEKİÇAFYON
38COŞKUN KÖSEOĞLU
39TEVFİK BAHADIR BİLİRİSTANBUL
40AKCAN ODABAŞKOCAELİ


Sony PS5 Slim Dijital

YEDEK TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
1UĞUR KAYAGAZİANTEP
2MEHMET HALİL ÜNLÜTEKİRDAĞ
3MEHMET MERDİSTANBUL
4DİLARA DİBOOĞLUMUĞLA
5YASİN AKTAŞMUĞLA
6YÜKSEL VIZDIKLARİSTANBUL
7MUSTAFA EMRAH PARLARİSTANBUL
8ENES ALSANTRABZON
9ONUR ÖZTÜRKKOCAELİ
10SONGÜL DEDEKOÇMUĞLA
11ENDER BAŞARGANİSTANBUL
12HÜSEYİN YILDIRIMİZMİR
13ALİ UMUŞOSMANİYE
14ZEKİ SAĞLAMKOCAELİ
15ABDULLAH UĞURLUOSMANİYE
16BARKIN YAZICIANKARA
17ÜZEYİR ÖZDEMİRSAMSUN
18FERDİ YETGİNANKARA
19AYLİN BÜYÜKYÖRÜKİSTANBUL
20İLKNUR KAŞIKCI YAVUZÇANAKKALE


Sony PS5 Slim Dijital

YEDEK TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
21MEHMET DEMİRGAZİANTEP
22HASAN YAĞTUBURSA
23BAYRAM PERÇİNKARAMAN
24AKIN BALCIBURSA
25HÜSEYİN EPLİSAMSUN
26EMRAH YILDIZGAZİANTEP
27HACER KÖSEİSTANBUL
28ERDAL ÖZDENERYALOVA
29NİLAY BURCU KOÇMAR GEYİKİSTANBUL
30HALİL İBRAHİM ÇAPARANKARA
31HALİSE KAHYAOĞLUİSTANBUL
32HAYRULLAH KÖKSALSAMSUN
33ŞAHİN YELNEVŞEHİR
34HAKAN EMRE BALCIİSTANBUL
35TOLGA TÜREDİİSTANBUL
36NİYAZİ ŞİMŞEKMERSİN
37BELDA DEMİR ÇAĞLAYANÇANKIRI
38MURAT ÖZMENANKARA
39SEVCAN KANDENİZLİ
40ÖMER ÇAVUŞOĞLUKOCAELİ

Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler-4

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NoAd SoyadŞehir
1YUNUS EMRE ÖZCANANKARA
2MEHMET YILMAZBURSA
3ADİL ÜZENADANA
4HASAN KAPLANİSTANBUL
5YILDIRIM ÖZÇELİKVAN
6BERAT CAN KÜÇÜKTAŞİZMİR
7BURAK ALBAYRAKESKİŞEHİR
8TEYFİK CAN BULUTİSTANBUL
9FATİH BALABANKAYSERİ
10AZİZ MASATİSTANBUL
11AYHAN BERAT TÜRKERANKARA
12HÜSEYİN ULAŞ DAYDIRMUĞLA
13SEYHAN SARIERBURSA
14SEMİH AHMET ÖZNOHUTÇUİSTANBUL
15AYDIN KAPLANKIRIKKALE
16SELDA KEFALİSTANBUL
17ZEKERYA KARABOĞAEDİRNE
18EMRE ALTINTAŞİSTANBUL
19RAMAZAN GÖZÜBEKKÜTAHYA
20FATİH KUNDURACI
21EMİN POLAT BİRKANANKARA
22ENGİN BAYATMUĞLA
23ONUR CAN KAYIKCİANKARA
24SIRMA KARAİSTANBUL
25FEVZİ GÜVEN ADALIİSTANBUL
26KAZIM ŞANAĞRI
27MUSTAFA BUĞRA KURTANTALYA
28OĞUZHAN TÜRKYILMAZANKARA
29ZEYNEP BIÇAKCIANTALYA
30MURAT IŞIKİSTANBUL
31AZİZ ÇİFTÇİŞANLIURFA
32EBRU ÇELEBİANKARA
33MURAT SÜRMELİHATAY
34VELİ SEVENKOCAELİ


4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
35ÖZGE DENİZ TANİŞİZMİR
36SİNAN ESMERGÜZELİİZMİR
37ÖZLEM AKBULUTMALATYA
38EMİNE ACAR KANBALDİYARBAKIR
39EMİRE ARSLANHATAY
40SEDAT ERGÜNANKARA
41YUNUS DOĞANİSTANBUL
42FATİH ÜNLÜAYDIN
43SEVCAN KAHRAMANİSTANBUL
44ABDULLAH BAYINDIRANKARA
45MUSTAFA UZUNYILMAZİSTANBUL
46SERKAN GÜNEŞBURSA
47ENES FARUK DENİZANTALYA
48ABDULLAH BAYRAKTARBURSA
49BAYRAM DEMİRCİOĞLUADANA
50HACI MEHMET DEMİRHANSAKARYA
51SERKAN SOLAKGAZİANTEP
52TÜRKER ERGÜLSAKARYA
53KEMAL EREN ÖZERKAYSERİ
54SENA ARPACIOĞLU
55BURCU SEYREKANTALYA
56ERTAN ÖĞÜLMENİSTANBUL
57HALİDE GÜLİZ TAVUKÇUOĞLUİSTANBUL
58YASİN AKYÜZİSTANBUL
59NUMAN BURAK IŞIKGAZİANTEP
60CELAL YOLGİDERRİZE
61NURŞEN EKİNCİİSTANBUL
62HASAN DURMUŞKAYSERİ
63GÖKAY KAYATAŞAMASYA
64BARIŞ YİĞİTİZMİR
65ÖMER ÖZTEKİNTRABZON

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
66SEVCİHAN MERMERKOCAELİ
67EYYUP BAŞIAÇIKAMASYA
68MURAT GÜZELESKİŞEHİR
69MUSTAFA POLATKAYSERİ
70METİN KAÇMAZVAN
71METİN ÖZERERZURUM
72METİN DİRİKTEKİRDAĞ
73SADULLAH YILDIZİSTANBUL
74MURAT ESETADANA
75ABDULKADİR DENİZADANA
76MEHMET ALİ ARSLANİSTANBUL
77İBRAHİM ÖZAKATİSTANBUL
78VAHİT DEMİRCANANKARA
79CENK İNCEBURSA
80SULTAN DEMİRTAŞİSTANBUL
81ESRA ELÇİBURSA
82HATİCE TOYKAYSERİ
83FİLİZ ERDEMİSTANBUL
84ÖNDER FIRAT KARAİSTANBUL
85MURAT ALANAMASYA
86GALINA CULICOVSCHIİZMİR

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
87FIRAT TATLIDİLSAMSUN
88UMUT GÜLERDENİZLİ
89ŞABAN ÖZHAMURKARKAYSERİ
90AYŞE SELİN GÜRELİSTANBUL
91GÜLCEMAL DİLDEĞMEZSAMSUN
92ENES ÇELİKDEMİRİZMİR
93HÜSEYİN GÖKERZONGULDAK
94MEHMET FATİH YALÇINKIRŞEHİR
95MAHMUT DİLEKADANA
96REŞİT NEMNEZİHATAY
97BURAK LOKMACIANKARA
98SEVİ ÜNALANTALYA
99LÜTFİ İNGEÇMERSİN
100ALİ EROĞLUTRABZON
101TİMUÇİN BAĞCIMERSİN
102BÜŞRA ARSLAN CEBEDİYARBAKIR
103NACİYE YAREN BİLGİSEVENKARAMAN
104MÜCAHİT DOĞDUBURSA
105KAHRAMAN NÜFEL YILMAZKIRIKKALE
106MUSTAFA ÇAYIROĞLUORDU
107OKAN YAZICIİSTANBUL
108PINAR ÇINARANKARA
109TOLGA BOZKURTHATAY
110ÖKKEŞ KOÇAKGAZİANTEP
111DOĞAN KAPTANİZMİR
112VOLKAN ÖZCANİZMİR
113ADEM KAYASİVAS
114AYKUT LEVENT YAVUZİSTANBUL
115ERGÜN ECEİSTANBUL
116YUNUS EMRE DÖĞERBATMAN

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
117EKREM GÜNGÖRESKİŞEHİR
118MURAT BARANANKARA
119OKAN ÇAKMAKMANİSA
120DOĞAN ERBİLENİSTANBUL
121FEYZULLAH KARADEMİRDİYARBAKIR
122EFLA KİDİRİSTANBUL
123SAFİYE CIVAKİSTANBUL
124GÜLBAHAR ERKAYAOĞLUERZURUM
125YASEMİN TANMUĞLA
126MERVE ÖZER KOYUNKOCAELİ
127BARIŞ AKCAİSTANBUL
128REFİK DEMİRTAŞİZMİR
129GÖKHAN ÖZKALTRABZON
130DURMUŞ ALİ MERTİZMİR
131RECEP ZONTURÇORUM
132HÜSEYİN KORKMAİSTANBUL
133SONER AYDUĞANİZMİR
134EMİR ÖZDEMİRİSTANBUL
135ÜMÜT ŞÜKÜR SÖNMEZTRABZON
136ÖZKAN ÇALIŞKANKOCAELİ
137AYKUT KURNAZBALIKESİR
138ESRA ÖĞDÜANKARA

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

SIRA NOAD SOYADŞEHİR
139ERHAN ÖZKANNİĞDE
140MUSTAFA SERCAN DEMİRCİKOCAELİ
141EMRE ÖZBEKNİĞDE
142AYTAÇ TÜRKMENANKARA
143NİLGÜN OLGUNSAMSUN
144YUSUFHAN BAYRAKANKARA
145HÜSEYİN TEMİZYALOVA
146NURSEMİN BAYTOKDİYARBAKIR
147OĞUZ FURKAN ODABAŞANTALYA
148HANDE GÜL TURANOĞLUORDU
149GÜRKAN ÖZŞAHİNKARS
150EMEL BAHÇECİİSTANBUL
151NECDET KEÇECİBALIKESİR
152EMRE KAYAADANA
153GÖKHAN ERDULBURSA
154YİĞİT FIRAT KUŞCUANKARA
155ABDURRAHİM TAŞCITRABZON
156MUSTAFA ALTUNBURDUR
157YUNUS OĞUZHAN ALOĞLUİSTANBUL
158BEKİR HASMERANKARA
159ERDİ ALTUNİSTANBUL
160HÜRREM EKİNCİMUĞLA
161GÜLCAN ÖZLÜİZMİR
162ABDURRAHMAN ERKANMANİSA
163MAHMUT BERKAY ÖZERKOCAELİ
164DOĞAN GÜDÜKDENİZLİ
165ÖZGENUR ERDOĞANGAZİANTEP
166YASİN ARABACIISPARTA
167KAAN AKINCANİSTANBUL
168CEMİLE ÖZTÜRKKARABÜK

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
169NURTEN GÜRSOYGAZİANTEP
170ZEHRA SEİTVELİANTALYA
171SEYİT DEMİRELGİRESUN
172GÖKMEN YILMAZİSTANBUL
173CEM MAVİOĞLUSİNOP
174MİKAİL KARKACIANKARA
175ERCAN SEVGİMARDİN
176MEHMET PİNCALİZMİR
177ONUR ERKÖSEGİRESUN
178İBRAHİM ERGÜLANKARA
179ARİFE ÇAYANSAMSUN
180İBRAHİM HARBALİOĞLUHATAY
181MEHMET AYDINİSTANBUL
182İBRAHİM KARANFİLANTALYA
183İDİL POLATİZMİR
184ENES FURKAN KURBANİZMİR
185ABDULMECİT ALPADANA
186HÜSEYİN YILDIZADANA
187KAZIM YARBAMARDİN
188ÖZGÜR KURTSİİRT
189ÖNDER UZUNANTALYA
190ASLI ÖNGE PALAZANTALYA
191DUYGU ATEŞANTALYA
192ÖMER YAKARIŞMUĞLA
193YAHYA YILDIRIMADANA
194KÜBRA BAYHANMERSİN
195NERGİS GÖKKAYAMANİSA
196BÜŞRA AYDINBURSA
197YASİR KAZANCISAMSUN
198ATİLLA DEMİRTÜRKİZMİR
199İSHAK TOKCANİSTANBUL
200ABDÜLSAMET ŞENSAKARYA
201BERKAY PAKSOYGAZİANTEP
202YUSUF DEMİRTEKİNTEKİRDAĞ

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
203EMRAH KÖKLÜDİYARBAKIR
204ALPASLAN DEMİRİSTANBUL
205MAHMUT SAMİ YÜRÜRDURMAZNEVŞEHİR
206ALİ KEMAL KOCAMAZADANA
207MERVE SALMAN TONTAŞİZMİR
208HALİL ÇAMBATMAN
209ZEYNEP KURTEDİRNE
210EMİNE TÜRKAYİSTANBUL
211AYTUĞ ÇALIKADANA
212AHMET HAKAN KOLABAŞİSTANBUL
213SERCAN ONBAŞIİSTANBUL
214BÜŞRA NUR YETKİNMERSİN
215MUSTAFA HIRAKOCAELİ
216OSMAN METİN SAYARGAZİANTEP
217MÜZEYYEN ZEYNEP AKTAŞKOCAELİ
218DOĞAN GÜNEŞİSTANBUL
219ÜMRAN HOŞGÖRRİZE
220MEHMET DURSUN ÖZCANYOZGAT
221SERDAR GÜRPINARİZMİR
222ADEM DEMİRELANTALYA
223ALİ ATİKİSTANBUL
224GÜLÇİN ŞAHİNİZMİR
225EMRAH GÜNGÖRMUĞLA
226ERDEM YILMAZKONYA
227HALİL KOCASAMSUN
228ÜMİT BAKIRANTALYA
229GÖKHAN DEMİRAYANTALYA
230BERAT ERDELERZİNCAN
231OSMAN SATICIDÜZCE
232YAREN SERTELİZMİR
233TOGAY MİRAZLIİZMİR
234İLKER ALVERANKARA
235CENGİZ ÖKSELİSTANBUL
236MUHANMET EMİN GÜRBULAKARDAHAN
237YELİZ ÖZTÜRKANKARA

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
238ÖZEN ÇİMENLİISPARTA
239SALİHA MURATANKARA
240MUHAMMED İÇENMALATYA
241SERKAN KÖKTENİZMİR
242HİMMET OKİSTANBUL
243MESUT GAYRETLİOĞLU
244ALİ EREN AKİSTANBUL
245SEFA ARDIÇYOZGAT
246ZELİHA DERYA TAYŞİİSTANBUL
247AŞKIN SARPKAYAKONYA
248UFUK GÜNBEYORDU
249BERKER ALBAYRAKİSTANBUL
250İBRAHİM KANTARCIANKARA
251AYSUN FİDANANKARA
252AHMET NEDİM EKERAYDIN
253BERAT GÜLERANKARA
254ALİ KALYONCUKIRŞEHİR
255MUSTAFA UYĞUNDENİZLİ
256PINAR KAYAİSTANBUL
257OZAN SAĞIRTRABZON
258ŞAKİR İMAMOĞLUİSTANBUL
259FİLİZ YILMAZMERSİN
260ERGÜN AKSOYORDU
261ÖZDEN ALTUN ERDOĞANBALIKESİR
262ÖMER FARUK ONURKOCAELİ
263MELİS SABANCIİSTANBUL
264AŞKIN AKYOL ALKAÇİSTANBUL
265MUHAMMET KOÇKAYSERİ
266AYTÜL TÜZEMEN APAYDINİZMİR
267ABDÜLKADİR CEYLANSAMSUN
268NURETTİN KARAHANAYDIN

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

SIRA NOAD SOYADİL
269MUSTAFA NENEMKİLİS
270ÖMER FARUK GÜNGÖRİSTANBUL
271MÜNÜR BARCINANTALYA
272UĞUR ACİCBESAKARYA
273ŞENER HACIOĞULLARIİSTANBUL
274ENGİN AKBAŞBURSA
275ÇİĞDEM PARLAYANANKARA
276OĞULCAN ORHANDİYARBAKIR
277KERİM ÇELİKORDU
278EMEL ÇİMENAYDIN
279İLKER ATİLA ÖZERİSTANBUL
280BÜŞRA GİZEM GÖZLERSÜZERKARS
281ELİF GAYE ÇANAKÇIBİLECİK
282ENDER KÜÇÜKCİCİBIYIKİSTANBUL
283YELİZ SEVİMANKARA
284FATMA YAVUZARSLANMUĞLA
285İLHAN KIZILCANAYDIN
286CANSU GÜMÜŞOKBOLU
287RAMAZAN MAYTAPKOCAELİ
288İSMAİL AYYILDIZBURSA
289FATMA GÖKSUANTALYA
290BUKET CANDANKONYA
291BAHRİ BAHADIR GÖKGÖZMERSİN
292SİNAN TAŞDEMİRBURSA
293ERDEM KALKANİSTANBUL
294TANER CINDIKGİRESUN
295FATİH KAHRAMANK.MARAŞ
296ÖZGÜR ÇELİKİSTANBUL
297SONGÜL ÇİNDAŞYOZGAT
298KUTAY URBARTIN
299EMİNE ÖZELTAŞHAN
300BAHRİ DESTANSİİRT
301CİHAT DAĞHANİSTANBUL

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
302YUNUS EMRE ÖZELİSTANBUL
303İSMAİL DEMİRTAŞBATMAN
304ZELİHA ERTEKİNAFYON
305AHMET ALİ BÖLÜKBAŞORDU
306SEVİL DABANİZMİR
307CANER AYDINİZMİR
308VEYSİ ORUÇDİYARBAKIR
309HATİCE DİLEK AÇARTEKİRDAĞ
310İBRAHİM HALİL KARAKUŞGAZİANTEP
311RESUL ÇİFTÇİKAYSERİ
312ASİYE ULUBEYİZMİR
313MURAT EMRE ASLANKOCAELİ
314ELİF ORTAİSTANBUL
315ABDULKERİM DEMİRARSLANİSTANBUL
316MEHMET GÜNAY TÜMENCİESKİŞEHİR
317SEVİM ALTINBİLEKANTALYA
318HAYRETTİN ERDEMAFYON
319FERİT TAŞİSTANBUL
320KEREM KARABALHATAY
321MEHMET CAN ÖZTÜRKMANİSA
322BERKEM EJDERADANA
323MUHAMMET FURKAN DEMİRBURSA
324MURAT MÜSELLİMİSTANBUL
325EREN TEMURANTALYA
326SERCAN ÇAKMAKNİĞDE

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
327SONGÜL AĞARKONYA
328SEÇKİN KOLUKIRIKKIRŞEHİR
329VEYSİ AKAYMARDİN
330KENAN COŞKUNKONYA
331ACER ACERERMUĞLA
332ADEM KELEŞİSTANBUL
333LEYLA YILDIZGAZİANTEP
334FATMA PEHLİVAN ÜRKMEZAYDIN
335MERT TURALIKIRKLARELİ
336VEDAT UYSALYOZGAT
337ALİ UNATKÜTAHYA
338FATMANUR YURTSEVENLERİZMİR
339İBRAHİM ÇİÇEKBATMAN
340METEHAN KANBERGİRESUN
341BAKİ GEDİKİSTANBUL
342ASLI FURUNCUİSTANBUL
343ELİF TUNCATEKİRDAĞ
344GÖZDE SÜNERMERSİN
345NEZİR RAMAZAN ERDEMCİSİİRT
346MUHAMMED KAVAZERZURUM
347ERHAN BAŞAÇARBURSA
348TAHİR BURAK GÖKYAPRAKBİNGÖL
349YÜCEL AYDINANKARA
350SEMİH ERENDENİZLİ
351EMİN ÖZGÜRKOCAELİ
352AHMET ONUR ZENGİNİSTANBUL
353AYKUT YAPRAKİSTANBUL
354EMRAH AYDOĞMUŞİSTANBUL
355İBRAHİM KOPTRABZON
356RECEP AYYILDIZADANA
357GÖKBERK ERİŞİSTANBUL
358KUBİLAY TÜMENİSTANBUL
359KADER KAPICIOĞLUİSTANBUL
360TANER ATCIUŞAĞIGAZİANTEP
361AYSUN KORKMAZ ALİSTANBUL
362İSMAİL DEMİRŞIRNAK
363CİHAN SEFEROĞLUANTALYA
364EMRE ŞAHİN RAMAZANOĞLUANKARA
365ASİYE TURMAMIŞSAKARYA
366ALİ ARABACIAYDIN

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

ASİL TALİHLİLER

SIRA NOAD SOYADŞEHİR
367ÖMER KOÇYİĞİTDİYARBAKIR
368YALÇIN SARIKAYABURSA
369SELÇUK DAĞSEVERANKARA
370FATMA TÜLAY KALLENCİ SONSİNOİSTANBUL
371KAMİL BİLGİÇÇANKIRI
372SUAT BAŞİSTANBUL
373MEHMET ŞAH DAĞDELENİSTANBUL
374UĞUR DEMİREZENANKARA
375EBRU ATAKANADANA
376OĞUZ ÇAMCANSAMSUN
377MEHMET FARUK SALMANGAZİANTEP
378GALİP BAYRAMMERSİN
379SELAHATTİN GÜRKONYA
380ELİF KAYGUSUZMERSİN
381AYCAN CANDAŞANKARA
382TUĞBA BATIHANMERSİN
383MEHMET ÖNALİSTANBUL
384BURAK KÜTÜKÇÜBURSA
385ATİLLA ÖNDER GÜNEYİSTANBUL
386SALİH SERDAR KARAOĞLANKAYSERİ
387GAMZE SAKALLILAR ÖZBAYİSTANBUL
388SEMİH TANYERİTEKİRDAĞ
389İBRAHİM ARTIÇHATAY
390MELİSA OYA ACARKAYSERİ
391RECEP BİLGİÇANTALYA
392MURAT AÇIKGÖZOSMANİYE
393SAFA İNCİKARS
394FEVZİ AKGÜLİSTANBUL
395BERK ÇİÇEKMERSİN
396HÜSEYİN ALİ GÖKSENİZMİR
397RAMAZAN OKUDUCUISPARTA
398OSMAN YAZICIİSTANBUL
399ATAKAN YILDIRIMİSTANBUL
400AHMET TOĞANTEMÜRYALOVA

Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler-5


4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

YEDEK TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
1GÜL ŞENERANKARA
2MURAT ÜNEŞİKIRIKKALE
3MUSTAFA SERKAN AKARBURSA
4ŞABAN YAZICISAMSUN
5ONURSAL AYNAOĞLUİZMİR
6HALİL İBRAHİM YILMAZTRABZON
7ABDULLATİF AYANBATMAN
8ALİ CAN ÖZPINARMUĞLA
9PINAR HANIM ALVURANKARA
10HATİCE BÜŞRA EROLISPARTA
11DERYA YEŞİLYURTİSTANBUL
12ŞEYHMUS ATLIDİYARBAKIR
13HÜMEYRA TAŞDEMİRELAZIĞ
14ARİF SEZENKÜTAHYA
15HÜSEYİN ARSLANİSTANBUL
16SEDAT ÇINARBURSA
17İSMAİL ŞİMŞEKANKARA
18İSMAİL ÖZCANISPARTA
19HASAN SEFA İREYSİİRT
20YÜKSEL ÖZAYTEKİRDAĞ
21ELİF YILDIZGAZİANTEP
22AHMET KARAGAZİANTEP
23ENGİN AKYILİSTANBUL
24FATİH ALKANBURSA
25SUNA KARTALİSTANBUL
26UĞUR SABAHSAMSUN
27LEVENT DALKIRANANTALYA
28MALİK EJDER GÜLPAKANTALYA
29GÜLCAN SAHİLLİOĞLUHATAY
30BURAK ÖZDEMİR
31HÜSEYİN GÜNALANTALYA
32HANİFE ÖZDİNKAYSERİ
33İSMAİL ANIL DEMİR
34ALPASLAN SONDOĞAÇMERSİN
35ŞEHMUS BAĞCIDİYARBAKIR

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

YEDEK TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
36SERDAR AKÇAYUŞAK
37VOLKAN ÖZTÜRKİSTANBUL
38SALİH EMRE SARIOĞLUBARTIN
39KENAN GEZİCİİSTANBUL
40HASAN HÜSEYİN AĞAÇCIOĞLUKONYA
41SELİN ÇETİNALPİSTANBUL
42BURKAY YALÇINANKARA
43MELİKŞAH ÇAĞLARÇORUM
44YUNUS SERİMİSTANBUL
45İDRİS ARSLANADANA
46BARIŞ TAŞİSTANBUL
47KÜBRA ATAŞLARŞANLIURFA
48KÜRŞAT GÜLENANKARA
49FATİH BÖLÜKİSTANBUL
50SİNEM ÖZERANKARA
51DOĞUKAN ÖZBEKMERSİN
52BÜLENT BAYDEREİZMİR
53NARİN BAŞDİNÇVAN
54HACI MEHMET ERİNMEZK.MARAŞ
55BÜŞRA YAĞMUR KARATAYİSTANBUL
56NURULLAH FAYDALIANKARA
57MEHMET EMİN SOLAKTRABZON
58OSMAN SÖĞÜTANKARA
59MEHMET AKÇAYİZMİR
60MEVLÜT AKTAŞZONGULDAK
61GÜRKAN ERPOLATANKARA
62ŞEYHMUS KARAMANİSTANBUL
63UĞUR GANİ KARAKAŞ
64ÖNDER KILIÇKOCAELİ
65UMUT GÜNDOĞDUORDU
66HABİBE HALICINEVŞEHİR
67ADEM TÜRKYILMAZBURSA
68GÖKHAN ULUBABAKOCAELİ
69FEVZİ AYDOĞAN AYNACIİSTANBUL
70ŞERİFE CANDİYARBAKIR
71POLAT TÜRKMENİSTANBUL

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

YEDEK TALİHLİLER

SIRA NOAD SOYADŞEHİR
72BARIŞ BİNAYİZMİR
73MUHAMMETALİ ASLANANKARA
74YUNUS EMRE TAŞKESMEZERZİNCAN
75AYŞE ALTAN SEZENİZMİR
76HAKKI AVCIKOCAELİ
77EMRAH AKSOY
78MUTLU DİLLİLERİZMİR
79MEHMET LATİF DURALVAN
80RAMAZAN KAZOĞLUGAZİANTEP
81ELANUR YÜRÜRİSTANBUL
82FIRAT KARAMANİZMİR
83İSMAİL CANBERK AKDENİZİSTANBUL
84ALİ TEMİZTOKAT
85MESUT İNALİSTANBUL
86ÜZEYİR NRIVERDİOĞLUİSTANBUL
87EMRE KALAYCIİSTANBUL
88ALİ TOLGA YILDIZHATAY
89BİRSEN ARSLANESKİŞEHİR
90SEVAL YİĞİTİSTANBUL
91GİZEM TULUMSAMSUN
92MEHMET UMUT YOLDAŞİSTANBUL
93FARUK ÜNALİSTANBUL
94MERVE YİĞİTADANA
95RUMEYSA KURUANTALYA
96KÜBRA ERDENİSTANBUL
97MUSTAFA YAVUZİZMİR
98ALİ AYMAZANKARA
99ABDURRAHİM GÜNEŞİZMİR
100ERDEM MAVICINİĞDE
101SEZGİN KARAKURTİSTANBUL
102TUNA CANSEVERİSTANBUL

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

YEDEK TALİHLİLER

NOAD SOYADŞEHİR
103DURSUN YANÇARKOCAELİ
104MESUT MERCANİSTANBUL
105HASAN KÖRADANA
106CANER İLHANİSTANBUL
107BÜNYAMİN YURTSEVENKONYA
108OLGU ÇAPARİSTANBUL
109HATİCE İŞİMGAZİANTEP
110İREM ŞENTÜRKİSTANBUL
111ALİ ERTENİADANA
112ALİ GÜNGÖRISPARTA
113ZEKİ YILDIRIMİSTANBUL
114MEHMET FUAT MORGÜLİSTANBUL
115ÇAĞLAR SARIKAYABURSA
116TURGAY GÜRLERİSTANBUL
117HASAN ÇELİKİSTANBUL
118HASAN EDİPİSTANBUL
119AFRA MUALLA CESUR ÖZTÜRKİSTANBUL
120SEMANUR ÖZCANKÜTAHYA
121VİLDAN YILMAZMANİSA
122AZİZ CAN KARADAĞİSTANBUL
123CANER TETİKİSTANBUL
124ALİ ŞEKERKOCAELİ
125MUSTAFA KÖKLERİZMİR
126MUSTAFA KOŞARDENİZLİ
127FERDİ ÖZKARADANA
128SİBEL KÜÇÜKİSTANBUL
129EMRAH UTKU BARKANAİSTANBUL
130SÜLEYMAN KORDONİSTANBUL
131EBRAR BEKÇİİSTANBUL
132MUHAMMED ENES ÇİÇEKMANİSA
133SEVGİ ÖCALİSTANBUL
134BÜLENT SABANZONGULDAK
135AYKIN ARSLANANKARA

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

YEDEK TALİHLİLER

Sıra NoAd SoyadŞehir
136PINAR BEŞİKTEPEMUĞLA
137İSHAK KAYARSİİRT
138CEM EROLİSTANBUL
139YASEMİN KURTULDUİZMİR
140AHMET KARATAŞBALIKESİR
141MEHMET BAYINDIRGAZİANTEP
142ÖZKAN ÖZTÜRKZONGULDAK
143GÖKHAN YILMAZTEKİRDAĞ
144HASAN AKİŞESKİŞEHİR
145RUKİYE KELEŞKARATAŞ
146YELİZ ZÜMRÜTKESKİN
147ZEYNEP YERLİİSTANBUL
148İSMAİL YENİLMEZMANİSA
149YAVUZ AKKAYAKOCAELİ
150MEHMET İNANİSTANBUL
151MEHMETALİ ÖZDENDENİZLİ
152ABDURRAHMAN EKİNDENİZLİ
153SEHER ALSAÇANKARA
154TÜRKAN ERDOĞANİSTANBUL
155ÜMİT ÖZBEKLİİZMİR
156ERKAN ÇAVUŞOĞLUSAKARYA
157EKREM BALCIKOCAELİ
158ŞERİFE GÖKÇE ATARANKARA
159BURCU HOPAÇGİRESUN
160İSMAİL SIVASLIİZMİR
161ÖZCAN KARAKARTALİSTANBUL
162ABDULLAH DOĞANOSMANİYE
163OSMAN ARSLANADANA
164ZUHAL GÜLERYÜZAYDIN
165ÖMER UYSALİZMİR

4.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki

YEDEK TALİHLİLER

SIRA NOAD SOYADŞEHİR
166CAN VARİZMİR
167MUSTAFA DERMERSİN
168ERDİNÇ GÖKBAYRAKİSTANBUL
169GÜVEN SARIANTALYA
170MURAT ÖZGENMERSİN
171RUKİYE YAVUZADANA
172ÖMER ÇELİKKAYSERİ
173NUMAN SERTDENİZLİ
174DUYGU BAYRAKTARİSTANBUL
175BORA BAYSALISPARTA
176GÜLSÜM ÜSTÜNANKARA
177YUNUS EMRE BELGİİSTANBUL
178AYŞE GÜL SUNGUROĞLU KAANİZMİR
179MERVE CEVİZCİOĞLUKOCAELİ
180NURULLAH YARARBATMAN
181SAMET TURANBURSA
182HAKAN ÖNDERİSTANBUL
183ERKAN YILDIZİSTANBUL
184ONUR SÜSLERİSTANBUL
185BURAK KAPLANBATMAN
186YAŞAR AYVALIKİSTANBUL
187YAŞAR ERTURANANTALYA
188DOĞUKAN TUTARBALIKESİR
189HALİL DEĞİRMENCİANTALYA
190FURKAN ŞİRİNSAKARYA
191MUSTAFA BAKARİSTANBUL
192MEHMET ORUÇİSTANBUL
193SEVGÜL DEMİRKOLSAKARYA
194SERHAN KARSANMUĞLA
195ABDÜLKADİR VURGUNKOCAELİ
196FATİH SARIGAZİANTEP
197SEVDA KORKMAZİSTANBUL
198İSMAİL ÜNALSAMSUN
199CAN ÇETİNERANKARA
200SELİM KARAKAŞİSTANBUL

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 07.04.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-88753 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.514.106 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarih 31.03.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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