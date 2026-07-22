Akdeniz ve Ege'de dumanlar yükseliyor! Antalya, Fethiye, Aydın'da orman yangınıyla mücadele
Türkiye'de son dönemde yükselen hava sıcaklıkları sonrasında korkulan orman yangınları yaşanıyor. Muğla, Antalya ve Aydın'dan peş peşe yangın haberleri gelirken, ekipler sahadaki mücadelelerini hızla sürdürüyor. Bazı kentlerde evler tahliye edilirken, bazılarında ise yangın dumanları kent merkezine karar yayıldı. Takvim yaşananları dakika dakika aktarıyor...
Yaz sezonunun gelişiyle birlikte aşırı sıcaklar Türkiye'nin belirli bölgelerinde etki gösteriyor. Hava sıcaklığı her geçen gün yükselirken, yurt genelinde peş peşe orman yangınları meydana geldi.
Takvim.com.tr alevlere karşı verilen mücadeleyi dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BİR MAHALLE BOŞALTILIYOR
Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı.
Alevlerin İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla mahallede tahliye çalışmalarını başlattı.
OSMANİYE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Osmanyie'nin Bahçe ilçesine bağlı Gökmustafalı köyü yakınlarında orman kenarında bulunan özel ağaçlandırma sahasında çıktı. İlk belirlemelere göre örtü temizliği sırasında çıktığı değerlendirilen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Bahçe Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 hizmet vasıtası, 1 yangın söndürme helikopteri, 2 itfaiye aracı, 25 orman personeli, 20 jandarma personeli ve 8 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
ANTALYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE
Bugün (22 Temmuz) öğle saatlerinden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınları başladı. Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hissedilen en yüksek sıcaklık 44 derece ölçüldü. Sıcaklık kavurucu dereceye ulaşırken Kepez ilçesinde orman yangını başladı.
Yangına ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.
AFYONKARAHİSAR'DA YOĞUN MÜCADELE
Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye 9 itfaiye ve 4 orman işletme aracıyla çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden görüldü.
ELAZIĞ'DA DAĞLIK BÖLGE YANGINI
Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Nimri Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 personel, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlememesi için gerekli önlemleri almaya çalışan ekipler, bölgenin dağlık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekiyor.
BİR YANGIN DA AYDIN'DA
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, çam fıstığı ağaçlarıyla kaplı 20 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Fethiye Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.