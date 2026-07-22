Akdeniz ve Ege'de dumanlar yükseliyor! Antalya, Fethiye, Aydın'da orman yangınıyla mücadele

ANTALYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE

Bugün (22 Temmuz) öğle saatlerinden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınları başladı. Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hissedilen en yüksek sıcaklık 44 derece ölçüldü. Sıcaklık kavurucu dereceye ulaşırken Kepez ilçesinde orman yangını başladı.

Yangına ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.